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Ekleme: 8.03.2022 - 18:28 Güncelleme: 8.03.2022 - 18:32 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'de görülmeye başladı! Bulaşması 20 dakika sürüyor
Ukrayna'ya yönelik işgal başlatmasıyla ABD ve diğer birçok ülkenin yaptırımlarıyla karşılaşan Rusya'nın, internetin fişini çekebileceği iddia edildi.

RUSYA İÇİN İNTERNET İDDİASI! HAZIRLIKLARA BAŞLADILAR

Söz konusu iddia, Belarus merkezli bir medya kuruluşu olan Nexta'nın paylaştığı bir Twitter gönderisi ile ortaya çıktı. Nexta'nın iddiasına göre, Rusya küresel internet bağlantısının kesilmesi için aktif hazırlıklara başladı.

İddiasına ilişkin iki belge yayınlayan Nexta, en geç 11 Mart'a kadar tüm sunucular ve alan adlarının Rusya bölgesine aktarılması gerektiğini öne sürdü. Ayrıca sitelerin ağ altyapısı hakkında detaylı verilerin toplandığını ifade etti.

ANONYMOUS'TAN PAYLAŞIM

Sosyal medyada gündem olan bu iddia sonrası dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous da Twitter'dan bir paylaşım yaptı.

Anonymous, Nexta'nın iddiasını alıntılayarak Twitter'dan 'Rus halkını küresel topluluğa bağlı tutmamız gerekiyor.' dedi.

Ancak Rus Kommersant gazetesinin raporuna göre ise Dijital Kalkınma Bakanlığı'nın Rusya'nın küresel internetten ayrılmasına yönelik bir planı yok. Bakanlık Kommersant'a bu önlemlerin siber saldırılardan korunmak için gerekli olduğunu söyleyerek, “Rus kaynaklarının vatandaşlara açık olmasını sağlamak için çeşitli senaryolara hazırlanıyoruz.' dedi.
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