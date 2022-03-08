  • USD: 14,47 - 14,50
  • EURO: 15,75 - 15,78
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türk'ün silahı geleceğe damga vuracak! Selçuk Bayraktar'dan heyecan veren TB 3 ve MİUS sözleri

BAYKAR Teknoloji Lideri (CTO) Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağının ilk prototipinin ilk uçuşunu gelecek yıl hedeflediklerini belirterek, "Bayraktar TB-3 hem de Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) bir gün devreye girerlerse nasıl ki Bayraktar TB-2 SİHA'larımız filolar halinde uçarak muharebe tarihinde paradigma dönüşümüne neden oldular, bu uçaklar da muharebede devrim yapacaklar" dedi..

Türk'ün silahı geleceğe damga vuracak! Selçuk Bayraktar'dan heyecan veren TB 3 ve MİUS sözleri
Ekleme: 8.03.2022 - 19:03 Güncelleme: 8.03.2022 - 19:16 / Editör: Ozge Selin
Türk'ün silahı geleceğe damga vuracak! Selçuk Bayraktar'dan heyecan veren TB 3 ve MİUS sözleri
Gebze Teknik Üniversitesi konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelen Selçuk Bayraktar, teknoloji alanındaki deneyimlerini aktardı..

Muharebede devrimi gerçekleştirecek uçakların yapıldığını söyleyen Bayraktar, "Bayraktar TB-3 dediğimiz gemiye konuşlu SİHA, dünyanın ilk gemiye konulu SİHA'sı olacak. Helikopter İHA'lar var onlar daha kompleks platformlar. Sabit kanatlı bir insansız hava aracı olarak geliştirdiğimiz bir platform..

MİUS dediğimiz insansız hava araçlarıyla birlikte bu araçlar hem Bayraktar TB-3 hem de Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) bir gün devreye girerlerse nasıl ki Bayraktar TB-2 SİHA'larımız filolar halinde uçarak muharebe tarihinde paradigma dönüşümüne neden oldular, bu uçaklar da muharebede devrim yapacaklar.

Şu an bunun; Bayraktar TB-3'ün geliştirme faaliyetleri devam ediyor. 1200 kilogram civarında bir uçak ve gemiden neredeyse en ufak bir müdahale olmadan inip, kalkma kabiliyetine sahip olacak şekilde tasarlanıyor. Bu aracımız, karadan da görevini yapabilir aynı şekilde. MİUS da 6 ton civarında az görünür nitelikte tasarladığımız, bir sonraki yılda da ilk prototipinin ilk uçuşunu hedeflediğimiz ülkemizin ilk insansız savaş uçağı. Yine kısa pistli gemilere inip, kalkma özelliğine sahip olacak şekilde tasarladık" diye konuştu..

'AKILLI UÇAN MOBİLİTENİN HAYATIMIZA GİRECEĞİNİ GÖRÜYORUZ'

Birçok alanda mobilitelerin insan hayatına girdiğini kaydeden Bayraktar, "Zirai ilaçlamadan tutun, afet gönüllülerine yardım götürmeye ya da dağ başında mahsur kalmış insanlara yardım götürmeye, plazaların camlarını silmekten tutun da çok geniş bir alanda uçan dron taksilere kadar hayatımıza uçan mobilite giriyor..

Aslında girmeye başladı ama daha henüz tam farkına varamayabiliyor. Bütün otomotiv firmalarının da büyük havacılık firmalarının da bu alanda çalışma yürüttüğünü görüyorsunuz. Bugün ortaya çıkmış bir ürün yok ama hepsinin bütün bu teknolojik gelişmeleri, bizim de bu insansız hava araçları serüvenimizin geldiği nokta olarak, bizim de ismini 'Cezeri' koyduğumuz akıllı, uçan arabalara doğru gidiyor teknoloji. Bu ileride yürüyen arabalar olmayacak anlamına gelmiyor, yine olacaklar ama çok geniş bir spektrumda akıllı uçan mobilitenin hayatımıza gireceğini görüyoruz" dedi..

'19 ÜLKEYE İHRACAT SÖZLEŞMESİ İMZALANDI'

Baykar'ın dünyaya en fazla insansız hava aracı ihraç eden firma olduğunu söyleyen Bayraktar, "Bayraktar mini İHA 6 kiloydu, Akıncı 6 ton. Açıkçası temeline baktığınızda biri diğerinin daha büyüğü. Tamam çok stratejik görevler yapıyor, çok daha büyük ekiplerle yapıyorsunuz ama verdiğiniz mücadele çok farklı değil..

Bunlar robot uçaklar, büyük oranda bir tuşa bastığınızda kalkıp, inen otomatik taksi yapan ve üzerindeki faydalı yüklerle görev yapan cihazlar. Binlerce kilometre gezebiliyorlar, saatlerce havada kalabiliyorlar. Baykar, şu anda dünyada en fazla ülkeye insansız hava aracı ihraç eden firma.

Dünyada da Türkiye bu anlamda ilk 3'te, diyebilirim. 19 ülkeye ihracat sözleşmesi imzalandı ve bunların birçoğuna da ihraç edildi. Bundan elde ettiği gelirle de yeni platformları biz geliştiriyoruz. İnsansız savaş uçağıyla uğraşıyoruz" diye konuştu.



Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus ordusunun kayıplarını açıkladı! 'Asla pes etmeyeceğiz'
8 Mart koronavirüs tablosu açıklandı!
Joe Biden: ABD, Rusya'dan petrol ve gaz ithalatını yasakladı!
Almanya Rus doğal gazına alternatif arıyor! 2 sene sürecek proje için adım atıldı!
Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı!
Türk'ün silahı geleceğe damga vuracak! Selçuk Bayraktar'dan heyecan veren TB 3 ve MİUS sözleri
ABD'de petrol için yeni iddia! Brent ve altın fiyatları yönünü yukarı kırdı
Bomba iddia: Zeytinlikteki villa CHP’li Engin Altay’ın mı? 'Belediye nasıl görmemiş hayret!'
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Rusya'ya çağrı: İnsani yardım koridoru açın
Rusya'dan gizli rapor sızdırıldı: Zelensky öldürülse bile...
Kemal Kılıçdaroğlu: Diyarbakır'da da elektriği bedava vereceğiz
Başkan Erdoğan'dan ayçiçek yağı stokçularına çok sert sözler: Bunun hesabını vereceksiniz...
CHP’li Sezgin Tanrıkulu metroda tartıştığı güvenlik görevlisini işten attırdı: Ben milletvekiliyim, sen gününü göreceksin
Meral Akşener 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutlarken erkeklere hakaret etti! Küfürbaz Lütfü Türkkan'a tek kelime etmedi!
Şehit ailesine küfür eden Lütfü Türkkan'dan utanmaz Kadınlar Günü paylaşımı!
Diyarbakır annelerinden HDP'ye 8 Mart tepkisi: Bizim için öyle bir gün yok
İmamoğlu, inşaat şirketindeki yöneticiye İBB Spor Kulübü kasasını teslim etti!
Zelenskiy'den Rusya Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek çıkış: Kırım ve Donbass...
İstanbul'da ulaşım kaosu! Metroda yine izdiham yaşandı...
OGS’den HGS’ye Geçiş Nasıl Yapılır? OGS Ne Zaman Kalkacak?
Türkiye'de görülmeye başladı! Bulaşması 20 dakika sürüyor

Türkiye'de görülmeye başladı! Bulaşması 20 dakika sürüyor

Google'dan flaş hamle!

Google'dan flaş hamle!

Kullanıcılara kötü haber! Instagram, iki uygulamanın fişini çekti

Kullanıcılara kötü haber! Instagram, iki uygulamanın fişini çekti

Faizsiz 100 bin lira kredi için son tarih yaklaşıyor! 2 yıl geri ödeme yok

Faizsiz 100 bin lira kredi için son tarih yaklaşıyor! 2 yıl geri ödeme yok

Meteoroloji uyardı! İşte kar ve sağanak beklenen bölgeler

Meteoroloji uyardı! İşte kar ve sağanak beklenen bölgeler

Araştırma ortaya çıkardı! Koronavirüs geçirenlerin beyinlerinde küçülme gerçekleşiyor!

Araştırma ortaya çıkardı! Koronavirüs geçirenlerin beyinlerinde küçülme gerçekleşiyor!