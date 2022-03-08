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Türk SİHA'larına Asya yolu göründü: Yeniden dünyanın gündeminde! 'Bayraktar TB-2'lere büyük ilgi var'

Karabağ'da gösterdiği üstün performansla dünya manşetlerine 'Oyun değiştirici' olarak yansıyan Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB-2'ler son dönemde yeniden gündem oldu. Baykar Savunma CEO'su Haluk Bayraktar, Bayraktar TB-2'lere Asya'dan yoğun ilgi olduğunu belirterek, "Biz Asya ülkelerine Çin'den daha iyi bir seçenek sunuyoruz" açıklamasında bulundu.

Ekleme: 8.03.2022 - 14:20 Güncelleme: 8.03.2022 - 14:21 / Editör: Ozge Selin
Türk SİHA'larına Asya yolu göründü: Yeniden dünyanın gündeminde! 'Bayraktar TB-2'lere büyük ilgi var'Silahlı İnsansız Hava Aracı SİHA Bayraktar TB-2 başarıyla dünya sahnesinde yeniden gündem oldu. Yabancı ajanslar, TÜRK malı SİHA'ları "Uzun menzilli bir savunma gücü" olarak nitelendirdi.

2020 YILINDAN SONRA BAYRAKTAR TB-2 İHRACATA HIZLANDI

Bayraktar TB-2'ler, 2018'de Katar'a ilk ihraç edildiğinden bu yana, Türkmenistan ve Kırgızistan da dahil olmak üzere 19 ihracat anlaşması imzaladı. Bu ihracat anlaşmalarına sadece son üç ayda altı yeni anlaşma daha eklendi.

TÜRK İHA-SİHA SEKTÖRÜ GÖZÜNÜ ASYA'YA DİKTİ

Baykar Savunma CEO'su Haluk Bayraktar, Nikkei Asia'ya yaptığı açıklamada, "Çin, çevresindeki birçok Asya ülkesine insansız hava aracı satmaya istekli olmayacak ve biz bu ülkelere daha iyi bir seçenek sunuyoruz. Çok ilgi gösteriyorlar" dedi.

Bir diğer büyük savunma şirketi olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI), Kasım ayında ANKA (phoenix) insansız hava araçları için Kazakistan ile temel bir anlaşmaya vardı. TAI, Mart ayı sonunda Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde düzenlenecek 17. Savunma Hizmetleri Asya Fuarı ve Konferansı'na katılacak ve burada Çin ve ABD gibi ülkelerle insansız hava aracı ihalelerini kazanmak için yarışacak.

TUSAŞ'ın geçen yıl Türk ordusunun envanterine katılan yeni nesil silahlı insansız hava aracı Aksungur (gyrfalcon), 50 saat uçabiliyor ve bir İHA için nadir bulunan sonobuoy seçeneklerine sahip. Gelişmiş dedektörler ve sensörlerle donatılmış, denizaltı karşıtı savaş ve deniz devriyesi görevlerini gerçekleştirebilen İHA'nın Hint-Pasifik ülkeleri için çok uygun olduğu ifade ediliyor.

Endonezya, Baykar'ın Akıncı (raider) veya TAI'nin AKSUNGUR insansız hava araçlarını satın alırsa, Güneydoğu Asya'da ülkesine "uzun menzilli bir savunma gücü varlığı" sağlayacağını söyledi.

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal, Kasım ayında bir Türk savunma sanayi web sitesine yaptığı açıklamada, "Türkiye'den insansız hava araçları satın alma olasılığından bahsediyoruz. İşbirliğinin yalnızca tedarikle sınırlı kalmamasını, aynı zamanda güvenli teknoloji transferi ve içermesini umuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
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