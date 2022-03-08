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Tarım Bakanlığı'nda ayçiçek yağı zirvesi! Ayçiçekte kıtlık yok

Ayçiçek yağı üzerinde yapılan fiyat manipülasyonu sonrası vatandaşlar marketlere akın ederken, Tarım ve Orman Bakanlığı, yağda herhangi bir stok sorunu olmadığını açıkladı. Bunun üzerine Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci dün de ayçiçek yağı üretimi ve ithalatı ile alakalı tüm ilgili birimleri bakanlıkta toplayarak brifing aldı. Yapılan sunumlarda Türkiye'nin ayçiçek yağında herhangi bir arz ve stok sıkıntısı bulunmadığı aksine bu yıl ayçiçek üretiminin tüm zamanların rekorunu kırmaya hazırlandığı ifade edildi.

Tarım Bakanlığı'nda ayçiçek yağı zirvesi! Ayçiçekte kıtlık yok
Ekleme: 8.03.2022 - 09:05 Güncelleme: 8.03.2022 - 09:06 / Editör: Ozge Selin
Tarım Bakanlığı'nda ayçiçek yağı zirvesi! Ayçiçekte kıtlık yok
Göreve başlar başlamaz kendisini ayçiçek yağıyla ilgili fiyat manipülasyonun ortasında bulan Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, yaptığı ilk açıklama ile ayçiçek yağında herhangi bir stok sorunu bulunmadığını, fiyatların bilinçli şekilde manipüle edildiğini ifade etti.

BİRİM YÖNETİCİLERİNİ BAKANLIKTA TOPLADI

Bakan Kirişci, yaşanan manipülasyonun önüne geçilmesi ve fiyatların hızla eski seviyesine gelmesi için yapılacak çalışmaları dinlemek üzere dün aralarında Toprak Mahsulleri Ofisi, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği yöneticilerinin olduğu bir gruptan brifing aldı.


Yapılan sunumlarda Türkiye'nin ayçiçek yağında herhangi bir arz ve stok sıkıntısı bulunmadığı aksine bu yıl ayçiçek üretiminin tüm zamanların rekorunu kırmaya hazırlandığı ifade edildi.

Bakanlıkta birkaç gün sürecek olan çalışmaların ardından fiyatların üzerinde oluşan baskının düşürülmesi için yapılacak çalışmaların yol haritası da belirlenerek kamuoyuna açıklanacak.

SANAYİCİ UYARILDI

Öte yandan Türkiye'nin çok az bir yağ stoğu kaldığını ileri sürerek halkı tedirgin edici açıklama yapmaması konusunda Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği yöneticilerinin Uyarıldığı öğrenildi.

AYÇİÇEK YAĞINDA KITLIK YOK

Ayçiçeği ekimi ilk olarak Adana bölgesinde bu ay içinde başlayacak. Adana ilinin Yüreğir ilçesine bağlı Belören'de ayçiçek üretim, yapan çiftçi Hüseyin Dilbaz, Ayçiçek yağına hücum eden vatandaşları sağduyuya davet ederek, "Çiftçi her şeyin farkında, bu milleti aç bırakmayız. Her karış toprağı ekip, biçeriz.

Kıtlık yaşanmaz. Yaratılan bu algıyı yıllar önce 70'li yıllarda da yaptılar. Yağı, şekeri saklayıp hükümete zarar verdiler, fiyatları yükselttiler. Gayeleri bu. Oynanan oyunlar bugün yine oynanıyor. Bunlar 'Hükümeti nasıl deviririz' diye yapılan planlardır. Vatandaş bu galeyana, oyunlara gelmesin " dedi.

Kendi bölgelerinde 5 bin dönüme ayçiçek ekileceğini dile getiren Dilbaz, "Belki de daha fazla alana ekilir. Tohumlarda da bir sıkıntı yok, bol tohumumuz var. Bu ay ayçiçeği ekimini yapacağız ve temmuz-ağustos gibi de ilk hasadımızı yapacağız" diye konuştu.

MAĞDURİYET YAŞANMAYACAK

Ayçiçek çiftçisi Eşref Şimşek ise, "Ayçiçek yağında sıkıntı yok. Bu market görüntülerine şaşırıyoruz. Ayçiçek ekimi ve üretiminde de sorun yok. Bu algı sanki stokçuların işi gibi geliyor. Vatandaş, ayçiçeğinde bir mağduriyet yaşamayacak" ifadesini kullandı.

VATANDAŞ TELAŞLANMASIN

Ayçiçek çiftçisi Vehbi Malgir ise, "Halkın evine ayçiçek yağı depolamasına hiç gerek yok. Geçmiş dönemlerde mazot, şeker, un bulunmamıştı. Şu an öyle bir sorun yok. Vatandaş telaşlanmasın" diye konuştu.
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