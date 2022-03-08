Şehit ailesine küfür eden Lütfü Türkkan'dan utanmaz Kadınlar Günü paylaşımı!

İyi Partili Lütfü Türkkan Bingöl'de şehit abisi ve annesine küfürler savurmuştu. Yaptığı paylaşımlar ile sık sık tepkilerin hedefi olan Lütfü Türkkan, şehit yakınına ettiği ağır küfür ile herkesin sabrını taşırmıştı. Hadsizlikte sınır tanımayan Türkkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bir paylaşımda bulundu.

İyi Partili Lütfü Türkkan Bingöl'de şehit abisi ve annesine küfürler savurmuştu. Yaptığı paylaşımlar ile sık sık tepkilerin hedefi olan Lütfü Türkkan, şehit yakınına ettiği ağır küfür ile herkesin sabrını taşırmıştı.Ettiği küfür nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Lütfü Türkkan utanmadan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için paylaşım yaptı. Türkkan'ın bu paylaşımı sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.