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Savaştan kaçan Ukraynalı kadınlara fuhuş tuzağı

Savaştan kurtulmak için kendilerine sunulan taşımacılık imkanından faydalanan kadınlar, yolculuk sonunda borçlandıkları söylenerek fuhşa mecbur bırakılıyor.

Savaştan kaçan Ukraynalı kadınlara fuhuş tuzağı
Ekleme: 8.03.2022 - 09:30 Güncelleme: 8.03.2022 - 09:31 / Editör: Ozge Selin
Savaştan kaçan Ukraynalı kadınlara fuhuş tuzağı
Ukrayna'ya düzenlenen askeri harekat, 13'üncü gününde de devam ediyor.

Rusya'nın kentlere yaptığı saldırılarda çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

Yüz binlerce Ukraynalı, ülkesini ve şehrini terk etmek zorunda bırakıldı.

Savaş ortamından faydalanan bazı kötü niyetli kimseler, kadın ve çocuklara savaşın en acımasız yüzünü gösteriyor.

UKRAYNALI KADINLAR, FUHUŞ ÇETELERİNİN ELİNE DÜŞÜYOR

İngiliz Daily Mail gazetesinde yayınlanan bir haberde, fuhuş çetelerinin savaştan yararlanarak Ukraynalı kadınları tuzağa düşürdüğü belirtildi.

27 yaşındaki Ukraynalı bir kadın, fuhuş çeteleri tarafından ücretsiz ulaşım vaadiyle kandırıldıklarını söyledi.

ÜCRETSİZ ULAŞIM VAADİYLE KANDIRIYORLAR

Ukraynalı kadın, Polonya'ya geçmek isteyen bir arkadaşının Varşova'ya ücretsiz götüreceğini söyleyen bir kişi tarafından kandırıldığını belirtti. Zor durumda kalan arkadaşının ulaşım teklifini kabul ettiğini söyleyen genç kadın, "Varşova'ya vardıklarında arkadaşımdan para istemiş. Kendisine borcu olduğunu söyleyip bu borcu çalışarak ödemesi gerektiğini söylemiş." ifadelerini kullandı.

"BU ÇETELER İÇİN SAVAŞ KÂR ELDE ETMEK DEMEK"

Uluslararası CARE şirketinde insan ticareti ve cinsel istismarla mücadele üzerine araştırmalar yapan Lauren Agnew, İngiliz medyasında yaptığı açıklamada, "Ukrayna'daki savaş, insan kaçakçılığı açısından oldukça kötü sonuçlar doğuracak. Avrupa'daki mülteciler giderek artan bir istismar riski ile karşı karşıya. Zaman geçtikçe mültecilerin insan tacirleri tarafından kullanıldığını, zorla fuhşa yönlendirildiklerini göreceğimiz kesin. Bu çeteler için savaş kâr elde etmek demek. Mültecilerin savunmasızlığından yararlanıyorlar." ifadelerini kullandı.

EN FAZLA GÖÇ POLONYA'YA

Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Pawel Bossernaker, son 24 saatte 106 bin kişinin Ukrayna'dan Polonya'ya geldiğini, bunun son 10 gündeki en yüksek sayı olduğunu belirtti. Bossernaker, savaş nedeniyle Ukrayna'dan Polonya'ya toplam 800 bin kişinin geçtiğini belirterek "Şu anda Polonya-Ukrayna sınırında 30 kabul noktası oluşturduk. Ayrıca yerel yönetimler tarafından oluşturulan küçük kabul noktaları da bulunuyor." dedi.

Polonya makamları, ayrıca Polonya'nın 27 noktasında Ukraynalıların yardımlarla ilgili bilgi alabilecekleri merkezler kurulduğunu bildirdi.

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