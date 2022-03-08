Savaştan kaçan Ukraynalı kadınlara fuhuş tuzağı

Ukrayna'ya düzenlenen askeri harekat, 13'üncü gününde de devam ediyor.Rusya'nın kentlere yaptığı saldırılarda çok sayıda sivil hayatını kaybetti.Yüz binlerce Ukraynalı, ülkesini ve şehrini terk etmek zorunda bırakıldı.Savaş ortamından faydalanan bazı kötü niyetli kimseler, kadın ve çocuklara savaşın en acımasız yüzünü gösteriyor.İngiliz Daily Mail gazetesinde yayınlanan bir haberde, fuhuş çetelerinin savaştan yararlanarak Ukraynalı kadınları tuzağa düşürdüğü belirtildi.27 yaşındaki Ukraynalı bir kadın, fuhuş çeteleri tarafından ücretsiz ulaşım vaadiyle kandırıldıklarını söyledi.Ukraynalı kadın, Polonya'ya geçmek isteyen bir arkadaşının Varşova'ya ücretsiz götüreceğini söyleyen bir kişi tarafından kandırıldığını belirtti. Zor durumda kalan arkadaşının ulaşım teklifini kabul ettiğini söyleyen genç kadın, "Varşova'ya vardıklarında arkadaşımdan para istemiş. Kendisine borcu olduğunu söyleyip bu borcu çalışarak ödemesi gerektiğini söylemiş." ifadelerini kullandı.Uluslararası CARE şirketinde insan ticareti ve cinsel istismarla mücadele üzerine araştırmalar yapan Lauren Agnew, İngiliz medyasında yaptığı açıklamada, "Ukrayna'daki savaş, insan kaçakçılığı açısından oldukça kötü sonuçlar doğuracak. Avrupa'daki mülteciler giderek artan bir istismar riski ile karşı karşıya. Zaman geçtikçe mültecilerin insan tacirleri tarafından kullanıldığını, zorla fuhşa yönlendirildiklerini göreceğimiz kesin. Bu çeteler için savaş kâr elde etmek demek. Mültecilerin savunmasızlığından yararlanıyorlar." ifadelerini kullandı.Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Pawel Bossernaker, son 24 saatte 106 bin kişinin Ukrayna'dan Polonya'ya geldiğini, bunun son 10 gündeki en yüksek sayı olduğunu belirtti. Bossernaker, savaş nedeniyle Ukrayna'dan Polonya'ya toplam 800 bin kişinin geçtiğini belirterek "Şu anda Polonya-Ukrayna sınırında 30 kabul noktası oluşturduk. Ayrıca yerel yönetimler tarafından oluşturulan küçük kabul noktaları da bulunuyor." dedi.Polonya makamları, ayrıca Polonya'nın 27 noktasında Ukraynalıların yardımlarla ilgili bilgi alabilecekleri merkezler kurulduğunu bildirdi.