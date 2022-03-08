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Rusya Ukrayna diplomasisi: Hulusi Akar, Sergey Şoygu ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.

Ekleme: 8.03.2022 - 17:13 Güncelleme: 8.03.2022 - 17:13 / Editör: Ozge Selin
Rusya Ukrayna diplomasisi: Hulusi Akar, Sergey Şoygu ile görüştü
Türkiye'nin Rusya Ukrayna savaşını durdurmak için diplomasi hamleleri hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ukrayna bağlamındaki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Bakan Akar tarafından;

- Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin barışın tesisine, istikrarın sağlanmasına ve insani durumun iyileşmesine önemli katkı sağlayacağı ve böylece kalıcı çözümün mümkün olabileceği,

- Daha fazla can kaybının yaşanmaması ile huzur ve istikrar için bir an evvel Ukrayna genelinde bir ateşkes ilan edilmesinin önemli olduğu,

- Sivillerin tahliyesi için insani koridorlar açılması çabalarının memnuniyet verici olduğu,

- Mevcut durum nedeniyle Rus limanlarında bekleyen ticari gemilerin Türkiye'ye emniyetle gelmesi için destek beklentimiz ifade edildi.

Bakan Akar tarafından ayrıca; Türkiye'nin bölgede barış ve insani yardım için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu bir kez daha vurgulandı.
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