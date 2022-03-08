Rusya Ukrayna diplomasisi: Hulusi Akar, Sergey Şoygu ile görüştü

Türkiye'nin Rusya Ukrayna savaşını durdurmak için diplomasi hamleleri hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ukrayna bağlamındaki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Bakan Akar tarafından;- Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin barışın tesisine, istikrarın sağlanmasına ve insani durumun iyileşmesine önemli katkı sağlayacağı ve böylece kalıcı çözümün mümkün olabileceği,- Daha fazla can kaybının yaşanmaması ile huzur ve istikrar için bir an evvel Ukrayna genelinde bir ateşkes ilan edilmesinin önemli olduğu,- Sivillerin tahliyesi için insani koridorlar açılması çabalarının memnuniyet verici olduğu,- Mevcut durum nedeniyle Rus limanlarında bekleyen ticari gemilerin Türkiye'ye emniyetle gelmesi için destek beklentimiz ifade edildi.Bakan Akar tarafından ayrıca; Türkiye'nin bölgede barış ve insani yardım için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu bir kez daha vurgulandı.