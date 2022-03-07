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Rusya'dan Batı'ya 'ambargo' uyarısı: Petrolün varil fiyatı 300 doları aşabilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya 'özel askeri operasyon' başlattıklarını duyurmasının ardından Avrupa, Moskova yönetiminin doğrudan ekonomisini üst üste yaptırım kararları alırken, Rusya'dan flaş bir açıklama geldi. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus petrol ihracatına yönelik olası yaptırımların "felakete" neden olacağını belirterek, "Petrolün varil fiyatı 300 doların üstüne çıkabilir." ifadesini kullandı.

Ekleme: 7.03.2022 - 23:53 Güncelleme: 8.03.2022 - 00:02 / Editör: Ozge Selin
Rusya'dan Batı'ya 'ambargo' uyarısı: Petrolün varil fiyatı 300 doları aşabilir
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 'özel askeri operasyon' başlattığını duyurmasının ardından ABD, NATO, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler'den (BM) üst üste yaptırım açıklamaları gelirken, Rusya'dan flaş bir uyarı geldi.

'RUS PETROLÜNE ALTERNATİF KOLAY BULUNAMAZ'

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus petrol ihracatına yönelik olası yaptırımları değerlendirdi.

Avrupa'da Rus petrolüne alternatifin kolay bulunamayacağına işaret eden Novak, 'Bu bir yıldan uzun sürer ve Avrupalı müşteriler için çok daha pahalı olur. Avrupalı politikacılar, vatandaşlarını, onları neyin beklediğini, benzin, elektrik ve ısınma fiyatlarının fırlayacağı konusunda dürüstçe uyarmalıdır.' diye konuştu.

'PETROLÜN VARİL FİYATI 300 DOLARIN ÜSTÜNE ÇIKABİLİR'

Novak, Rus petrolüne olası bir ambargo nedeniyle fiyatların önemli oranda artacağına işaret ederek, 'Rus petrolüne yasakların küresel piyasa için felaket sonuçlara yol açacağı kesinlikle açıktır. Petrolün varil fiyatı 300 doların üstüne çıkabilir.' ifadesini kullandı.

'BU DURUM KİMSEYE FAYDA SAĞLAMAZ'

Rusya'nın petrol ihracatına ambargo gelmesi halinde sevkiyatlarını başka bölgelere yönlendirebileceğini anlatan Novak, bu durumdan kimsenin fayda sağlamayacağının altını çizdi.

Novak, Rus ordusunun Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırdığına yönelik suçlamaları kabul etmediklerini vurgulayarak, 'Rus silahlı kuvvetleri, tesiste çalışan Ukraynalı uzmanlarla iş birliği içinde çalışıyor.' ifadesini kullandı.
Rusya'dan Batı'ya 'ambargo' uyarısı: Petrolün varil fiyatı 300 doları aşabilir
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