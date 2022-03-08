  • USD: 14,30 - 14,33
  • EURO: 15,53 - 15,56
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Putin'i ikna edecek iki liderden biri Erdoğan!

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali devam ederken, arka planda barış için çabalar da sürüyor. Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in taleplerinin eksiksiz yerine getirilmesi yönündeki ısrarı, Batı’nın da, pozisyonundan geri atmaması barış ihtimalini zorlaştırıyor.

Putin'i ikna edecek iki liderden biri Erdoğan!
Ekleme: 8.03.2022 - 12:28 Güncelleme: 8.03.2022 - 12:28 / Editör: Ozge Selin
Putin'i ikna edecek iki liderden biri Erdoğan!
Bir haftadan uzun süredir devam eden yıkıcı savaşın ardından, Rusya ile Ukrayna arasındaki barışı sağlamak için yarış devam ediyor. Ancak hangi dünya lideri, hem 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgali paranoyak ve mağdur bir zihniyete işaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hem de ülkesi için sonuna kadar savaşmaya hazır olduğunu açıkça belirten mevkidaşı Volodymyr Zelensky'nin güvenini kazanabilir?

Moskova'nın Donbas'taki ayrılıkçılara verdiği desteği ve Kırım'ı ilhak etmesinin ardından 2014'te Rusya ile Ukrayna arasında çatışma patlak verdiğinde, Avrupalı ​​güçler Fransa ve Almanya, Normandiya formatı olarak adlandırılan süreçte bu arabulucu rolü oynamıştı.

Belarus'un başkenti, sonunda Minsk anlaşmalarına giden müzakerelerin yeri haline geldi. Ancak Minsk anlaşmaları, kısmen Kiev'in zayıf bir konumdan müzakere edildikleri için haksız olduklarını düşündüğü için durdu.


2020'deki yönetimine karşı yapılan büyük protestoların ardından Moskova'ya bağımlı olan Belarus lideri Alexander Lukaşenko, Rusya'nın saldırı düzenlemek için topraklarını kullanmasına izin verdi.

NE PARİS NE DE BERLİN

Bu arada Paris ve Berlin, arabulucu olarak Putin için kabul edilemez. Almanya, Ukrayna tarafına tanksavar silahları ve Stinger füzeleri de dahil olmak üzere önemli miktarda ateş gücü sağlıyor. Bu arada Fransa, Ukrayna'ya savunma ekipmanı ve daha genel destek sağladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Batı Avrupa'da Putin ile düzenli temas halinde.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden “Washington Post”ta yayımlanan bir makalede, “Putin’i barış anlaşmasına kim ikna edecek?” sorusuna yanıt arandı. "Başka bir dünya lideri devreye girebilir mi?" sorusunun üzerinde duran Adam Taylor imzalı analizde, hem Kiev’in hem de Moskova’nın güvenine sahip az sayıda liderin olduğu belirtilirken, Putin’in Ukrayna’ya açıkça askeri destek veren Paris ve Berlin’in arabuluculuğunu kabul etmeyeceği belirtildi. Her iki ülkenin lideriyle ilişkileri açısından değerlendirildiğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in, bu göreve uygun olduğu ifade edilen yazıda, Çin’in de, aslında Rusya’ya Batı’dan çok daha yakın olduğu hatırlatıldı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Putin ile habersiz bir görüşme için bu hafta sonu Moskova'yı ziyaret etti. Bennett daha sonra Pazar günü yaptığı açıklamada, hem Rusya hem de Ukrayna ile temas halinde olduğunu ve barışın sağlanmasına yardımcı olmayı umduğunu söyledi.

ERDOĞAN'DAN "BARIŞIN ÖNÜNÜ AÇALIM" MESAJI

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü Putin ile telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan'ın ofisinden yapılan açıklamaya göre, “Derhal ateşkesin bölgedeki insani kaygıları hafifletmekle kalmayıp aynı zamanda siyasi çözüm arayışlarına da fırsat vereceğini" söyledi ve "barışın önünü açalım" çağrısını yeniledi.

Türkiye ayrıca, Cuma günü Antalya'da başlayacak diplomasi konferansında hem Rusya hem de Ukrayna dışişleri bakanlarını ağırlayacak. Hem Rusya'nın üst düzey diplomatı Sergey Lavrov'un hem de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, teklifi kabul etti.

Washington Post'un haberinde, "Hem Bennett hem de Erdoğan, onları arzu edilen üçüncü şahıslar haline getirebilecek niteliklere sahip" ifadeleri kullanıldı. Haber şöyle devam etti: "İsrail, ABD'nin uzun süredir devam eden bir müttefikiyken, Türkiye tam teşekküllü bir NATO üyesi."

Bu arada Almanya basınında da, geçtiğimiz Pazar günü Putin ile yaklaşık bir saatlik telefon görüşmesi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki ülke arasında arabulucu olarak devreye girebileceğine dair yorumlar yer aldı.
Zelenskiy'den Rusya Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek çıkış: Kırım ve Donbass...
İstanbul'da ulaşım kaosu! Metroda yine izdiham yaşandı...
Putin'i ikna edecek iki liderden biri Erdoğan!
Rusya Ukrayna savaşı kritik aşamada! Dakika dakika son gelişmeler...
İsrail polisi Filistinli genci vurdu!
Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
Fethiye Kelebekler Vadisi'nde 7 aylık hamile eşini 400 bin lira için kayalıklardan iterek öldürdü! Gerekçeli karar açıklandı
Rusya'nın Ukrayna'da öncelikle hedeflediği 5 başlık!
10 gün için Rusya'ya uygulanan yaptırımlar İran ve Kuzey Kore'yi geçti!
Fırat Kalkanı bölgesinde terör örgütüne darbe!
'Kişilere hizmet bitti' diyen İmamoğlu'nun niyeti belli oldu! Belediyeyi kendi şirketi için kullanıyor...
ABD '11 Eylül'ün 20'nci korsanı'nı serbest bıraktı!
Rusya'da Ukraynalılara 'ahlaksız' teklif: Ya ölün ya da...
Putin'e yakınlığı ile bilinen Kadirov'dan Zelensky'e tehdit: Rusya'ya kaçsan daha iyi olur yoksa Saakaşvili’nin kaderini yaşarsın
Savaştan kaçan Ukraynalı kadınlara fuhuş tuzağı
ABD'den Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek hamle!
Kadınlara emeklilik ve vergi avantajı! Çeyiz yardımı, tazminat, izin, bakıcı, istihdam destekleri de devrede!
Ayçiçekte sıkıntı yok! Stokçuların adet yalanı: İsteyene depodan getiriyoruz
Avrupa’da doğalgaz fiyatları 12 günde yüzde 160 arttı!
Tarım Bakanlığı'nda ayçiçek yağı zirvesi! Ayçiçekte kıtlık yok
Yerli COVID-19 aşısı Turkovac flaş gelişme! Bu bir ilk olacak...

Yerli COVID-19 aşısı Turkovac flaş gelişme! Bu bir ilk olacak...

Stokçuluk ve fiyatı etkileme suçlarının ceza üst sınırının 2 yıldan 3 yıla çıkarılması konusunda çalışma başlatıldı

Stokçuluk ve fiyatı etkileme suçlarının ceza üst sınırının 2 yıldan 3 yıla çıkarılması konusunda çalışma başlatıldı

Kilosu 600 lira! İlk ürünler Ankara ve İstanbul'a gönderiliyor!

Kilosu 600 lira! İlk ürünler Ankara ve İstanbul'a gönderiliyor!

Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı: Atıl arazilerde tarımsal üretime hibe verilecek

Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı: Atıl arazilerde tarımsal üretime hibe verilecek

Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor! Rusya, internetin fişini çekebilir: En geç 11 Mart'a kadar...

Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor! Rusya, internetin fişini çekebilir: En geç 11 Mart'a kadar...

Araştırma ortaya çıkardı! Koronavirüs geçirenlerin beyinlerinde küçülme gerçekleşiyor!

Araştırma ortaya çıkardı! Koronavirüs geçirenlerin beyinlerinde küçülme gerçekleşiyor!