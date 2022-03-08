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Putin'e yakınlığı ile bilinen Kadirov'dan Zelensky'e tehdit: Rusya'ya kaçsan daha iyi olur yoksa Saakaşvili’nin kaderini yaşarsın

Putin'e yakınlığıyla bilinen Çeçen lideri Kadirov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'i tehdit ederek ve uyarıda bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’nin tahliyesi olasılığı üzerinde çalıştığı iddiaları hakkında açıklama yapan Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, Zelensky’e Rusya’ya kaçmasını söyledi. Kadirov "Zelenskiy, İngiltere’ye değil, Rusya’ya kaçsan daha iyi olur, yoksa Saakaşvili’nin kaderini yaşarsın. Senin de Ukrayna halkının kurtuluşu da Vladimir Putin’le görüşmen ve anlaşman halinde gelecek" dedi.

Putin'e yakınlığı ile bilinen Kadirov'dan Zelensky'e tehdit: Rusya'ya kaçsan daha iyi olur yoksa Saakaşvili’nin kaderini yaşarsın
Ekleme: 8.03.2022 - 09:50 Güncelleme: 8.03.2022 - 09:50 / Editör: Ozge Selin
Putin'e yakınlığı ile bilinen Kadirov'dan Zelensky'e tehdit: Rusya'ya kaçsan daha iyi olur yoksa Saakaşvili’nin kaderini yaşarsın
Rusya'nın Ukrayna işgali sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’in Ukrayna'dan tahliyesi gündeme gelmişti.

"İNGİLTERE'YE DEĞİL, RUSYA'YA KAÇ"

İngiltere ve ABD istihbaratının Zelensky’nin ülkeden tahliyesi olasılığı üzerinde çalıştığına yönelik haberler hakkında açıklama yapan Çeçenistan Cumhuriyeti Başkanı Ramazan Kadirov ise, Zelensky’e "İngiltere’ye değil, Rusya’ya kaçma" çağrısı yaptı.

Kadirov, Telegram’daki açıklamasında, “Zelenskiy, İngiltere’ye değil, Rusya’ya kaçsan daha iyi olur, yoksa Saakaşvili’nin kaderini yaşarsın. Senin de Ukrayna halkının kurtuluşu da Vladimir Putin’le görüşmen ve anlaşman halinde gelecek” ifadelerini kullandı.

"LİDERİMİZ SENİ ANLAYIP, UYGUN BİR KARAR VERECEKTİR"

Zelenskiy’nin kandırıldığını ve kendi halkını kandırdığını belirten Kadirov, Ukrayna liderinin Rus askerleri ile birlikte ülkesinden Banderacıları def etmesi gerektiğini kaydetti.

Kadirov, “Bu, hiçbir şekilde yardım etmeyen yabancılarla yapılmamalı. Ben liderimizi tanırım. O ileri görüşlü ve bilgedir, seni anlayıp Ukrayna halkına uygun bir karar verecektir” dedi.
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