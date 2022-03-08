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Kullanıcılara kötü haber! Instagram, iki uygulamanın fişini çekti

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram, IGTV sonrası kararını verdi. Son dönemde yeni özelliklerini duyurmasıyla gündeme gelen Instagram, bu kez Boomerang ve Hyperlapse uygulamalarını App Store ve Google Play'den kaldırdı.

Ekleme: 8.03.2022 - 18:34 Güncelleme: 8.03.2022 - 18:45 / Editör: Ozge Selin
Kullanıcılara kötü haber! Instagram, iki uygulamanın fişini çekti
Meta çatısı altındaki Instagram'dan kötü haber geldi. Popüler platformun odağında bu kez Boomerang ve Hyperlapse ismini taşıyan iki uygulama var.

INSTAGRAM'DAN BOOMERANGE VE HYPERLAPSE KARARI

Ortaya çıkan bilgilere göre; Instagram, Boomerang ve Hyperlapse uygulamalarını uygulama marketleri App Store ve Google Play'tan kaldırdı.

Bu karar Instagram'ın 28 Şubat'ta IGTV uygulamasını desteklemeyi bırakacağını açıklamasından kısa bir süre sonra geldi.

Instagram'ın ana Instagram uygulamasına odaklanmak yapılan değişiklikler sonrası Boomerang, Hikayelerde bulunmaya devam edecek. Bağımsız bir uygulama olarak da Layout mağazada yer alacak.
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