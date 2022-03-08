'Kişilere hizmet bitti' diyen İmamoğlu'nun niyeti belli oldu! Belediyeyi kendi şirketi için kullanıyor...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun ortaklarından olduğu İmamoğlu İnşaat Beylikdüzü'nde kat karşılığı bir proje üstlendi. İmamoğlu İnşaat'ın üstlendiği proje için İBB'nin kaynaklarının kullanılması tepki çekti.
İstanbul Büüykşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Ekrem İmamoğlu aynı zamanda İmamoğlu İnşaat'ın ortaklarından bir tanesi. Dilinden 'kişiye, kişilere hizmet dönemi bitti" cümlesini düşürmeyen İmamoğlu'nun asıl misyonun ne olduğu ise sonradan ayyuka çıktı. İmamoğlu'nun ortaklarından olduğu inşaat firması Beylikdüzü'nde kar karşılığı bir proje üstlendi. Ancak proje kapsamında yapılacak çim döşeme uygulaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kaynakları kullanıldı.
Döşeme için gerekli çimlerin İBB'nin araçlarıyla inşaata getirildiği görülürken, sosyal medyada "İmamoğlu, İBB'yi kendisine hizmet ettiriyor' yorumları yapıldı.