'Kişilere hizmet bitti' diyen İmamoğlu'nun niyeti belli oldu! Belediyeyi kendi şirketi için kullanıyor...

İstanbul Büüykşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Ekrem İmamoğlu aynı zamanda İmamoğlu İnşaat'ın ortaklarından bir tanesi. Dilinden 'kişiye, kişilere hizmet dönemi bitti" cümlesini düşürmeyen İmamoğlu'nun asıl misyonun ne olduğu ise sonradan ayyuka çıktı. İmamoğlu'nun ortaklarından olduğu inşaat firması Beylikdüzü'nde kar karşılığı bir proje üstlendi. Ancak proje kapsamında yapılacak çim döşeme uygulaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kaynakları kullanıldı.Döşeme için gerekli çimlerin İBB'nin araçlarıyla inşaata getirildiği görülürken, sosyal medyada "İmamoğlu, İBB'yi kendisine hizmet ettiriyor' yorumları yapıldı.