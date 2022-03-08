  • USD: 14,47 - 14,50
  • EURO: 15,75 - 15,78
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu: Diyarbakır'da da elektriği bedava vereceğiz

CHP Lideri Kılıçdaroğlu Şanlıurfa için söz verdiği bedava elektriği Diyarbakır için de söz verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu: Diyarbakır'da da elektriği bedava vereceğiz
Ekleme: 8.03.2022 - 15:27 Güncelleme: 8.03.2022 - 15:28 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu: Diyarbakır'da da elektriği bedava vereceğiz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda Şanlıurfa'da yaptığı konuşmada, belediyeyi kazanmaları halinde çiftçilere elektriği bedava vereceklerini söylemiş; bu talebi diğer CHP'li belediyeler tarafından karşılanamayacağı üzere tepkiyle cevap bulmuştu.

CHP Lideri bugün de Meclis'te partisinin grup toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

DİYARBAKIR'A DA BEDAVA ELEKTRİK

Şanlıurfa'da bedava elektrik vereceğiz sözlerine tekrardan değinen Kılıçdarıoğlu, önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği Diyarbakır ziyaretinde bu vaadi orada da bulunacağını söyledi.


BAKANLIK ENGEL OLMASIN

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu "Diyarbakır’a gidecek orada da aynı şeyi söyleyeceğim. Çitçiye güneş enerjisi üzerinden elektriği bedava vereceğiz. Nasıl yaptığımı öğrenmek istiyorsan bakanlık engel olmasın, bütün taleplerimizi yerine getirsin seni de davet edeceğiz beraber açacağız. " ifadelerini kullandı.
Bomba iddia: Zeytinlikteki villa CHP’li Engin Altay’ın mı? 'Belediye nasıl görmemiş hayret!'
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Rusya'ya çağrı: İnsani yardım koridoru açın
Rusya'dan gizli rapor sızdırıldı: Zelensky öldürülse bile...
Kemal Kılıçdaroğlu: Diyarbakır'da da elektriği bedava vereceğiz
Başkan Erdoğan'dan ayçiçek yağı stokçularına çok sert sözler: Bunun hesabını vereceksiniz...
CHP’li Sezgin Tanrıkulu metroda tartıştığı güvenlik görevlisini işten attırdı: Ben milletvekiliyim, sen gününü göreceksin
Meral Akşener 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutlarken erkeklere hakaret etti! Küfürbaz Lütfü Türkkan'a tek kelime etmedi!
Şehit ailesine küfür eden Lütfü Türkkan'dan utanmaz Kadınlar Günü paylaşımı!
Diyarbakır annelerinden HDP'ye 8 Mart tepkisi: Bizim için öyle bir gün yok
İmamoğlu, inşaat şirketindeki yöneticiye İBB Spor Kulübü kasasını teslim etti!
Zelenskiy'den Rusya Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek çıkış: Kırım ve Donbass...
İstanbul'da ulaşım kaosu! Metroda yine izdiham yaşandı...
OGS’den HGS’ye Geçiş Nasıl Yapılır? OGS Ne Zaman Kalkacak?
Putin'i ikna edecek iki liderden biri Erdoğan!
Rusya Ukrayna savaşı kritik aşamada! Dakika dakika son gelişmeler...
İsrail polisi Filistinli genci vurdu!
Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
Fethiye Kelebekler Vadisi'nde 7 aylık hamile eşini 400 bin lira için kayalıklardan iterek öldürdü! Gerekçeli karar açıklandı
Rusya'nın Ukrayna'da öncelikle hedeflediği 5 başlık!
10 gün için Rusya'ya uygulanan yaptırımlar İran ve Kuzey Kore'yi geçti!
Dünya ısı haritası yayınlandı! Türkiye’ye kutup soğuğu geliyor…

Dünya ısı haritası yayınlandı! Türkiye’ye kutup soğuğu geliyor…

Stokçuluk ve fiyatı etkileme suçlarının ceza üst sınırının 2 yıldan 3 yıla çıkarılması konusunda çalışma başlatıldı

Stokçuluk ve fiyatı etkileme suçlarının ceza üst sınırının 2 yıldan 3 yıla çıkarılması konusunda çalışma başlatıldı

Kilosu 600 lira! İlk ürünler Ankara ve İstanbul'a gönderiliyor!

Kilosu 600 lira! İlk ürünler Ankara ve İstanbul'a gönderiliyor!

Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı: Atıl arazilerde tarımsal üretime hibe verilecek

Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı: Atıl arazilerde tarımsal üretime hibe verilecek

Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor! Rusya, internetin fişini çekebilir: En geç 11 Mart'a kadar...

Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor! Rusya, internetin fişini çekebilir: En geç 11 Mart'a kadar...

Araştırma ortaya çıkardı! Koronavirüs geçirenlerin beyinlerinde küçülme gerçekleşiyor!

Araştırma ortaya çıkardı! Koronavirüs geçirenlerin beyinlerinde küçülme gerçekleşiyor!