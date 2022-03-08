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Kayseri'deki yılan bakıcısı kadın: Aramızda sevgi bağı oluştu

Hayvanat bahçesinde piton, anakonda ve boa yılanlarının bakıcılığını yapan kadın, hayvanlarını çok sevdiğini, sabahları onlara 'Günaydın annem' dediğini söyledi.

Ekleme: 8.03.2022 - 12:36 Güncelleme: 8.03.2022 - 12:36 / Editör: Ozge Selin
Kayseri'deki yılan bakıcısı kadın: Aramızda sevgi bağı oluştuKayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan hayvanat bahçesindeki sürüngen evinde çalışan 3 çocuk annesi Sevda Engür’ün mesleğini duyanlar şaşırıyor.

Diğerlerine göre sıra dışı bir mesleğe sahip olan Engür, 3 yıldır herkesin korkarak baktığı piton, anakonda ve boa yılanları arasında çalışıp ve yılanlara adeta anne şefkati göstereriyor.

"İLK BAŞLADIĞIMDA ÇOCUKLARIM ÇOK KORKTU"

Yılanlarla arasında sevgi bağının oluştuğunu kaydeden Engür, “Buranın sorumlusu olduğum için temizliği, hayvanların bakımı ve sağlıkların gözlemlenmesi gibi sabahtan akşama kadar işim devam ediyor. Burada bakıcı olarak 3 yıldır çalışıyorum. Öncesinde de hayvanat bahçesinde 6 yılda güvenlik görevlisi olarak görev yaptım. Bu işe ilk başladığımda özellikle çocuklarım sürüngenlerden korktular ve endişelendiler. Sonrasında da alışmamı ve sevgimi gördükten sonra onlar da alıştılar.


"ARAMIZDA SEVGİ BAĞI OLUŞTU"

Bu işime ilk başladığımda yılanları tanımadığım için tedirginlik ve korku vardı. Sonuçta hayatımızın içinde olan canlılar değiller. Zamanla iletişim kurduğunuzu hissediyorsunuz ve aranızda bir sevgi bağı oluşuyor. Devamı da çok güzel geliyor.

"SABAHLARI GÜNAYDIN ANNEM DİYORUM"

Sabah ilk geldiğimde ‘günaydın annem’ diyerek başlıyorum. Verdikleri tepkiler de çok hoş. Burada beni bu şekilde görenler de şaşırıyor. Yılanı görünce korkuyorlar ama dışarıdaki kedi köpekten farksız olduğunu söyleyerek onların korkularını da yeniyoruz. Mutlaka dokunup gidiyorlar. O deneyimi ediniyorlar.” ifadelerini kullandı.
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