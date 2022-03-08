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Kadınlara emeklilik ve vergi avantajı! Çeyiz yardımı, tazminat, izin, bakıcı, istihdam destekleri de devrede!

Türkiye'de kadınlara yönelik çeşitli destek ve sosyal programlar öne çıkıyor. Bu kapsamda devlet; emeklilik ve vergi avantajı başta olmak üzere çeyiz yardımı, tazminat, izin, bakıcı, istihdam vb. gibi destekleri de kadınlara sunuyor. İşte madde madde kadınlar için tüm destek programları!

Kadınlara emeklilik ve vergi avantajı! Çeyiz yardımı, tazminat, izin, bakıcı, istihdam destekleri de devrede!
Ekleme: 8.03.2022 - 09:41 Güncelleme: 8.03.2022 - 09:43 / Editör: Ozge Selin
Kadınlara emeklilik ve vergi avantajı! Çeyiz yardımı, tazminat, izin, bakıcı, istihdam destekleri de devrede!
Çalışan-çalışmayan tüm kadınlara yönelik pek çok destek devrede. Nakdi desteklerin yanı sıra iş, izin, emeklilik ve vergi avantajı gibi imkanlar var...

İSTİHDAM EDENE TEŞVİK:

Kadın eleman alımında teşviklerin süresi artıyor.

Başvuruların sürdüğü Hızlı Destek Programı'nda; her yeni istihdam için 100 bin lira faizsiz finansman desteği verilirken, bu tutar işletme sahibi veya işe alınan kadın ise 10 bin lira artıyor.

En çok 5 işçi için destek verilirken, kadınlara 50 bin liraya varan avantaj sağlanıyor.

Yine başvuruların alındığı Women-Up projesiyle kadın işverenlere, ilave kadın istihdamı için hibe destek veriliyor.

7 ilde 20 ay sürecek destek, aylık 3 bin 984 lira.

İŞ KURANA İLAVE DESTEK

KOSGEB'in Girişimciliği Geliştirme Destek Programı'yla verilen hibe destek, girişimci kadın ise 10 bin lira artıyor.

KAZANCA VERGİ YOK

Evlerde işçi almamak şartıyla üretim yapıp satanlar vergiden muaf esnaf sayılıyor.

Bu ürünleri internetten satanlar da bu yıl 320 bin liranın aşılmaması koşuluyla vergiden muaf.

1.547 TL PRİMLE EMEKLİLİK

Evde üretim yapanlar ayrıca ayda bin 547 lira 90 kuruş ödeyerek sigortalı olabiliyor.

KONUTTA DA VERGİ DESTEĞİ

200 metrekareden daha küçük tek evi olan ev kadınları şartları sağlıyorlarsa emlak vergisi ödemiyor.

ÇEYİZ YARDIMI

SSK ve Bağ- Kur'dan ölüm aylığı alan kız çocukları evlenince 24 maaş çeyiz yardımı alıyor.

Ödeme en az 15 bin lira. Memur çocukları ve dul eşlerine ise evlenirse 12 aylık ikramiye veriliyor.

EVLENENE TAZMİNAT

Evlendikten sonra 1 yıl içinde işinden istifa edenler kıdem tazminatlarını alabiliyor.

ANNE OLANA İZİN DESTEĞİ

Kadınların 16 hafta doğum, günde 1.5 saatlik süt izinleri var. Ayrıca ücretsiz izin hakkı da bulunuyor.

DOĞUM İZNİNDE EN AZ 12.454 TL

Analık izninin kullanıldığı 16 haftada çalışılmayan her gün için, geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor.

Asgari ücretli annenin parası 12 bin 454 lira.

İŞYERİNDE ANNEYE DESTEK

100 ila 150 kadın çalışanı olan işyerlerinde, emzirme odası açılması gerekiyor.

BAKICI DESTEĞİ

İşverenlerin kadın çalışanlara yaptığı kreş yardımında asgari ücretin yüzde 50'sine kadar olan kısım gelir vergisinden istisna tutuluyor.

Ayrıca SGK'nın yürüttüğü AB destekli projeyle Ankara, İstanbul ve İzmir'de 2 yaş altı çocuk sahibi sigortalı annelere 375 euro bakıcı desteği var.

600 TL DOĞUM YARDIMI

Doğum yapan her kadına ilk çocukta 300, ikincide 400 ve üçüncüde 600 lira ödeniyor.

600 TL DOĞUM YARDIMI

Doğum yapan her kadına ilk çocukta 300, ikincide 400 ve üçüncüde 600 lira ödeniyor.

YARI ZAMANLI ÇALIŞANA 4.966 TL

Doğum yapanlara ve evlat edinenlere, ilk doğumda 60, ikincide 120, sonraki doğumlarda 180 gün süreyle yarım gün çalışma hakkı veriliyor.

Çalıştığı sürenin ücretini işveren, çalışmadığı süreninkini brüt asgari ücret üzerinden İŞKUR ödüyor. İlk çocuğunu dünyaya getirene devlet 2 ay için 4 bin 966 lira veriyor.

OKUL ÇAĞINA KADAR YARIM GÜN İŞ

Anneler çocuk ilköğretim çağına gelene kadar kısmi çalışma yapabiliyor. Bu sürede yarım maaş ödeniyor.

316 TL SÜT PARASI

Doğum yapana emzirme ödeneği veriliyor. Bu yıl için rakam 316 lira.

6 YIL ERKEN EMEKLİLİK

Sigortalı olduktan sonra doğan her çocuk için 2, en çok 6 yıl borçlanma yapılabiliyor.

Staj başlangıcı doğumdan önce ise borçlanmada geçerli sayılıyor.

ENGELLİ ÇOCUĞU OLANA ERKEN MAAŞ

Bakıma muhtaç derecede malul çocuğu olanlara erken emeklilik imkanı veriliyor.

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