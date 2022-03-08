Fırat Çakıroğlu davasında gerekçeli karar açıklandı
Ege Üniversitesi öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun PKK'lı bir öğrenci tarafından öldürülmesi sonrası, dönemin rektörü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz ile eski Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersin Doğer'e "görevi ihmal" suçundan verilen 20 biner lira adli para cezasının gerekçeli kararında, iki sanığın da görev ve yetkileri olan gerekli güvenlik önlemlerini zamanında almadıkları ve Çakıroğlu'nun ölümüne ilişkin ihmalleri olduğu belirtildi.
Ege Üniversiteside 20 Şubat 2015'te çıkan kavgada Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf
öğrencisi ülkücü genç Fırat Yılmaz Çakıroğlu hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralandı. Gözaltına
alınan Sosyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi PKK'lı Nurullah Semo tutuklanmış, Semo, "kasten
öldürmek", "devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçlarından ayrı ayrı
ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.
Soruşturma kapsamında haklarında dava açılan sanıklar eski Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Candeğer Yılmaz ile eski Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersin Doğer'e "görevi ihmal"
suçundan 20 biner lira para cezası verildi. Ayrıca, aynı suçtan yargılanan rektör yardımcısı Prof.
Dr. Atilla Silkü ve genel sekreter Prof. Dr. Mehmet Bülent Özkan beraat etti.
İzmir 41. Asliye Ceza Mahkemesi, 20 Şubat 2015'te tarih bölümü 4. sınıf öğrencisi ülkücü genç
Çakıroğlu'nun kampüste terör örgütü PKK üyesi Nurullah Semo tarafından öldürülmesinde
ihmalleri olduğu gerekçesiyle para cezasına çarptırılan Yılmaz ve Doğer ile beraat eden 2
sanıkla ilgili 68 sayfalık gerekçeli kararını tamamladı. Kararda, kampüste bir alana, daha önce
etkisiz hale getirilen bir teröristin kod adının verildiği ve söz konusu bölgenin sürekli silahlı
terör örgütünün eylem ve propagandasına sahne olduğu, kampüs alanında bu grubun çeşitli
tarihlerde gösteri yaptıkları, bölücü terör örgütü elebaşının fotoğrafları ve örgütü simgeleyen
bez parçalarının bu bölgede asılı olduğu, terör örgütü PKK'nın sözde marşlarının bu alanda
çalındığı kaydedildi. Çakıroğlu'nun, Ege Üniversitesindeki ülkücü öğrencilerin temsilcisi
olarak bilindiği vurgulanan kararda, bu kişinin, PKK silahlı terör örgütünün üniversitedeki
eylem ve faaliyetlerine açıkça karşı çıkıp basın açıklaması yaptığı ve hedef gösterildiği, tehdit
edildiği, derslere ve sınavlara girmesinin engellendiği, sınavlara polis koruması eşliğinde
girdiği, olaydan 2 gün önce örgüt üyelerince darbedildiğinin rektör ve dekan tarafından da
bilindiğine işaret edildi.
Tanık H.T.'nin, terör örgütü PKK sempatizanı öğrencilerin okulda kimlik kontrolü yaptığına
yönelik ifadesi de kararda yer aldı. Kararda, şu ifadelere yer verildi: "Üniversiteye ve edebiyat
fakültesine Türk Ceza Kanunu anlamında suç eşyası cisimlerin kolaylıkla sokulabilmesi, asılan
pankartlar, Çakıroğlu'nu öldüren Nurullah Semo'nun yukarıda anlatılan bölgeyi terk
etmemesi, sopa temin etmesi gibi faaliyetler gözetildiğinde güvenliğin sağlanmasına ilişkin
zorunlu tedbirlerin alınmasında yasal olarak görevli ve yetkili rektör ve akabinde dekanın
alması zaruri ve ivedi tedbirlerin mecbur olduğu ve her 2 sanığın güvenliğin sağlanmasında
ihmal ve gecikme gösterdikleri anlaşılmaktadır. Üniversitenin bu elim olaya gelen süreçte
güvenlik personelinin artırılması ve çevre güvenliğinin artırılmasına ilişkin, özellikle
üniversitenin mümkün olan kısımlarının tel örgü ile çevrilmesine yönelik Yüksek Öğretim
Kanununa göre, güvenliğin sağlanmasına ilişkin ödeneğin kullanmadaki yetki ve sorumluluk
durumu dikkate alındığında mevzuat çerçevesinde birincil derece sorumlunun rektör olduğu
anlaşılmıştır. Terör örgütü sempatizanı öğrencilerin örgütsel eylemleriyle ilgili disiplin
soruşturmalarının bekletildiği anlaşılmıştır. Ceza verilmediği gibi yazılı ikaz dahi yapılmayan
örgüt sempatizanı öğrenciler, üniversite yönetiminin bu tutum ve yönetim tarzından cesaret
almış ve bu cesaretle eylemlerin sıklığı ve şiddetin dozu artmıştır."
Çakıroğlu'nun ölümünden sonra kampüs giriş ve çıkışlarına turnike konulması, kamera
sayısının artırılması, kampüs çevresinin tel örgüyle çevrilmesi gibi alınan tedbirlerin
Çakıroğlu'nun ölümünden önce de alınabileceğine dikkat çekilen kararda, üniversite merkez
kampüsüne giriş çıkışlarda gerekli koruma ve güvenlik tedbirlerinin zamanında ve gereği gibi
alınmadığı belirtildi. Kararda, dönemin rektör yardımcısı ve genel sekreterinin ise görev
tanımları ile dışa yansıyan davranışları dikkate alındığında, sanıkların ihmal kasıtlarının mevcut
olmadığı ve suçun unsurlarının bu sanıklar yönünden oluşmadığına kanaat getirildiği
kaydedildi.