Fırat Çakıroğlu davasında gerekçeli karar açıklandı

Ege Üniversiteside 20 Şubat 2015'te çıkan kavgada Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıföğrencisi ülkücü genç Fırat Yılmaz Çakıroğlu hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralandı. Gözaltınaalınan Sosyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi PKK'lı Nurullah Semo tutuklanmış, Semo, "kastenöldürmek", "devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçlarından ayrı ayrıağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.Soruşturma kapsamında haklarında dava açılan sanıklar eski Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Candeğer Yılmaz ile eski Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersin Doğer'e "görevi ihmal"suçundan 20 biner lira para cezası verildi. Ayrıca, aynı suçtan yargılanan rektör yardımcısı Prof.Dr. Atilla Silkü ve genel sekreter Prof. Dr. Mehmet Bülent Özkan beraat etti.İzmir 41. Asliye Ceza Mahkemesi, 20 Şubat 2015'te tarih bölümü 4. sınıf öğrencisi ülkücü gençÇakıroğlu'nun kampüste terör örgütü PKK üyesi Nurullah Semo tarafından öldürülmesindeihmalleri olduğu gerekçesiyle para cezasına çarptırılan Yılmaz ve Doğer ile beraat eden 2sanıkla ilgili 68 sayfalık gerekçeli kararını tamamladı. Kararda, kampüste bir alana, daha önceetkisiz hale getirilen bir teröristin kod adının verildiği ve söz konusu bölgenin sürekli silahlıterör örgütünün eylem ve propagandasına sahne olduğu, kampüs alanında bu grubun çeşitlitarihlerde gösteri yaptıkları, bölücü terör örgütü elebaşının fotoğrafları ve örgütü simgeleyenbez parçalarının bu bölgede asılı olduğu, terör örgütü PKK'nın sözde marşlarının bu alandaçalındığı kaydedildi. Çakıroğlu'nun, Ege Üniversitesindeki ülkücü öğrencilerin temsilcisiolarak bilindiği vurgulanan kararda, bu kişinin, PKK silahlı terör örgütünün üniversitedekieylem ve faaliyetlerine açıkça karşı çıkıp basın açıklaması yaptığı ve hedef gösterildiği, tehditedildiği, derslere ve sınavlara girmesinin engellendiği, sınavlara polis koruması eşliğindegirdiği, olaydan 2 gün önce örgüt üyelerince darbedildiğinin rektör ve dekan tarafından dabilindiğine işaret edildi.Tanık H.T.'nin, terör örgütü PKK sempatizanı öğrencilerin okulda kimlik kontrolü yaptığınayönelik ifadesi de kararda yer aldı. Kararda, şu ifadelere yer verildi: "Üniversiteye ve edebiyatfakültesine Türk Ceza Kanunu anlamında suç eşyası cisimlerin kolaylıkla sokulabilmesi, asılanpankartlar, Çakıroğlu'nu öldüren Nurullah Semo'nun yukarıda anlatılan bölgeyi terketmemesi, sopa temin etmesi gibi faaliyetler gözetildiğinde güvenliğin sağlanmasına ilişkinzorunlu tedbirlerin alınmasında yasal olarak görevli ve yetkili rektör ve akabinde dekanınalması zaruri ve ivedi tedbirlerin mecbur olduğu ve her 2 sanığın güvenliğin sağlanmasındaihmal ve gecikme gösterdikleri anlaşılmaktadır. Üniversitenin bu elim olaya gelen süreçtegüvenlik personelinin artırılması ve çevre güvenliğinin artırılmasına ilişkin, özellikleüniversitenin mümkün olan kısımlarının tel örgü ile çevrilmesine yönelik Yüksek ÖğretimKanununa göre, güvenliğin sağlanmasına ilişkin ödeneğin kullanmadaki yetki ve sorumlulukdurumu dikkate alındığında mevzuat çerçevesinde birincil derece sorumlunun rektör olduğuanlaşılmıştır. Terör örgütü sempatizanı öğrencilerin örgütsel eylemleriyle ilgili disiplinsoruşturmalarının bekletildiği anlaşılmıştır. Ceza verilmediği gibi yazılı ikaz dahi yapılmayanörgüt sempatizanı öğrenciler, üniversite yönetiminin bu tutum ve yönetim tarzından cesaretalmış ve bu cesaretle eylemlerin sıklığı ve şiddetin dozu artmıştır."Çakıroğlu'nun ölümünden sonra kampüs giriş ve çıkışlarına turnike konulması, kamerasayısının artırılması, kampüs çevresinin tel örgüyle çevrilmesi gibi alınan tedbirlerinÇakıroğlu'nun ölümünden önce de alınabileceğine dikkat çekilen kararda, üniversite merkezkampüsüne giriş çıkışlarda gerekli koruma ve güvenlik tedbirlerinin zamanında ve gereği gibialınmadığı belirtildi. Kararda, dönemin rektör yardımcısı ve genel sekreterinin ise görevtanımları ile dışa yansıyan davranışları dikkate alındığında, sanıkların ihmal kasıtlarının mevcutolmadığı ve suçun unsurlarının bu sanıklar yönünden oluşmadığına kanaat getirildiğikaydedildi.