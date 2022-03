Faizsiz 100 bin lira kredi için son tarih yaklaşıyor! 2 yıl geri ödeme yok

İki yıl geri ödemesiz faizsiz kredi için son günler yaklaşıyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), pandemiden olumsuz etkilenen mikro ve küçük işletmelere; alacakları her yeni mezun istihdamı için 100 bin liraya, kadın istihdamında ise 110 bin liraya kadar 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği veriyor. Son gün 31 Mart olarak belirlenirken faizsiz krediye ilişkin detaylar da belli oldu.Son 12 aydaki ortalama istihdamını koruyan işletmeler, 12 ay boyunca çalıştırma taahhüdü verdiği her bir personel için faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz destek alacak. Sonraki 24 ayda (2 yıl) eşit taksitlerle (4 ayda bir 6 eşit taksit) faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB'e ödeme yapılacak. Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu fırsattan yararlanabilecek.KİMLER İŞE ALINABİLİR?Personel işe alınmadan önce destek başvurusu yapılacak. Eş, anne, baba, kardeş ve çocuk için destek ödemesi alınamayacak. İşe alınacakta bunlara bakılacak: Meslek lisesi veya teknik lise mezunu olması gerekiyor. En az 2 yıllık veya 4 yıllık üniversite mezunu olmalı. Doğum yılı 1981 ve sonrası olanlar için geçerli. Son 3 yıl içerisinde 180 günden fazla çalışmamış olmalı.İŞVERENDE ARANACAK KOŞULLARDesteklenen sektörlerde 2019 ve öncesinde kurulmuş olmalı. 2019 yılı cirosu en az 75 bin lirayı bulmalı. Hedef sektörlerde faaliyet gösteren genç girişimcilerde ciro şartı olmaksızın 2017 ve öncesinde kurulmuş olmalarına bakılıyor. Destek döneminde çalışan sayısı 2021 yılı ortalamasının altına düşmemeli. Mikro ve küçük işletme olmalı. Vadesi gelmiş veya yapılandırılmış SGK ve vergi borcu bulunmamalı.KOSGEB KREDİSİ HANGİ SEKTÖRLERİ KAPSIYOR?İmalat: Gıda, içecek, tekstil, giyim eşyası, deri ve deri ürünleri, ağaç ve ağaç ürünleri, kağıt ve kağıt ürünleri, kauçuk ve plastik ürünleri, elektrikli teçhizat imalatı, mobilya imalatı. Toptan ve perakende ticaret: motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı. Konaklama ve yiyecek hizmetleri: Lokanta ve seyyar yemek hizmeti. İdari ve destek hizmetleri: Seyahat acentesi, tur operatörü. Diğer faaliyet hizmetleri: Kuru temizleme, kuaför ve güzellik salonları."FAİZ VE KOMİSYON ALINMAYACAK"Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da kredi desteği ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Nisan ayında pandemiden etkilenen Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı başlattıklarını hatırlatan Bakan Varank, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan programın yeni fazında imalat sektörünün yanı sıra salgında gelir kaybı nispeten yüksek olan pek çok hizmet ve ticaret sektörünü de programa dahil ettik." dedi.Bakan Varank, son 12 aydaki ortalama istihdamını koruyan işletmelerin 12 ay boyunca çalıştırma taahhüdü verdiği her bir personel için 100 bin TL'lik geri ödemeli destek alacağını ifade ederek "Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu fırsattan yararlanabilecek." diye konuştu.100 BİN TL KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?İşletmeler, desteği aldıktan sonra 24 aya boyunca ödemeye yapmayacağını vurgulayan Varank, "Sonraki 24 ayda eşit taksitlerle faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB'e ödeme yapacak" dedi. Varank, başvuruları e-Devlet üzerinden almaya başladıklarını belirterek "Son başvuru tarihi, 31 Mart 2022. Destek kapsamında olan işletmelerimizi bu imkandan yararlanmaya davet ediyorum." diye konuştu.KİMLER KAPSAMDA?Genç, yeni mezun ve kadın istihdamını önceliklendiren 3'üncü fazda, belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler, 1981 ve sonrası doğumlu, daha önce hiç çalışmamış veya son 3 yılda 6 aydan fazla çalışmamış olan yeni personeli istihdam edebilecek. Destekten, üniversite mezununun yanı sıra mesleki ve teknik lise mezunu olan kişileri istihdam eden işletmeler yararlanabilecek.DESTEK ÖDEME ŞARTI NEDİR?İşletmelerden, kriterlere uygun yeni bir personeli 12 ay boyunca istihdam etmeleri istenecek. Desteği kullanmak isteyen işletmelerde aranacak bir diğer önemli kriter de son 12 aydaki ortalama istihdamını koruması olacak.KADINLARA POZİTİF AYRIMCILIKŞartları sağlayan mikro ve küçük işletmeler, istihdam edecekleri her bir personel için 100 bin lira geri ödemeli destek alacak. Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu desteği kullanabilecek. İşletme sahibinin veya işe alınan personelin kadın olması durumunda destek üst limiti 110 bin liraya çıkacak.