Diyarbakır annelerinden HDP'ye 8 Mart tepkisi: Bizim için öyle bir gün yok

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 918. gününde. HDP il binası içerisinde 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe ilişkin HDP'lilerin çalışma yaptığını öğrenen aileler, arka kapıdan giriş-çıkış yapıldığını öğrenince ellerinde bayraklarla arka kapının önünde açıklama yaptı.“8 YILDIR HDP İLE PKK BİR KADININ HAKKINI ELİNDEN ALMIŞ, ÖLÜME GÖNDERMİŞ”Aileler adına basın açıklamasında bulunan Şeyma Ceylan Tekin'in annesi Türkan Mutlu, HDP'lilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe ilişkin içeride bir çalışmaları olduğunu öne sürdü.HDP'lilerin ön kapıdan değil, arka kapıdan giriş-çıkış yaptığını söyleyen Mutlu, “Biz de arka kapıya geldik. Çünkü ön kapıdan çocuklarımızı ve kızlarımızı getiriyorlar ve arka kapıdan da dağa götürüyorlar. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, bende burada bir kadınım ve dağa kaçırılan kızım da bir kadındır. Bizim için kadınlar günü yok.Sekiz yıldır HDP ile PKK bir kadının hakkını elinden almışlar, ölüme göndermişler. Ben HDP ile PKK'dan Ceylanımı istiyorum. Bizim için kadınlar günü diye bir şey olamaz, yoktur. Bende bu ülkede bir kadın değil miyim? Benim kızımda dağda bir kadın değil mi? Bizim için kadınlar hakkı yoktur. HDP'liler burada bulunan bütün annelerin yüreğini yakmış ve çocuklarını elinden almıştır” dedi.'BİZİM KIZLARIMIZI ÖLÜME MAHKUM ETMİŞSİNİZ'Kızları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan babalar adına açıklama yapan evlat nöbetindeki Celil Begdaş, bulundukları yerin kandilin kapısı olduğunu dile getirdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olduğunu, kızların ve kadınların hakkı nerede diye soran Begdaş, sözlerini şöyle sürdürdü:“Diyorlar ki, Jin jiyane ‘kadın hayattır' yalan söylüyorlar. Neden burada bulunan annelerin hakkını kimse sormuyor? Arka kapıya gelmemizin sebebi, çocuklarımızın hepsi bu arka kapıdan dağa kaçırılması. Çadırımızın olduğu yerde bulunan HDP'nin ön kapısı meclis kapısıdır. Biz ön kapıdan beklerken bizim çocuklarımızı arka kapıdan dağa kaçıdırlar ve benim oğlumu bu arka kapıdan dağa kaçırdılar onun için buradayız. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar günüdür burada bulunan anne ile babalar kutlayacaklar. Nedeni ise kiminin kızı yok, kimin evladı yok neyi kutlayacaklar ki.İnsan haklarından bahsedenler, sizde biraz Allah korkusu ve merhamet var ise gelin burada bulunan annelerin halini görünüz. Kadınlar ölmesin diye söylüyorlar yalan söylüyorlar. Bizim kızlarımızı ölüme mahkum etmişsiniz, kimi kandırıyorsunuz? HDP bunu bilsin ki, ya burada bulunan anne ve babaların haklarını versin ya da biz buradan asla kalkmayacağız.”Ellerinde Türk bayrağıyla “Ana gibi yar, Diyarbakır gibi diyar olmaz” yazılı pankartla HDP il binasının arka kapısında bekleyen aileler, “Kahrolsun HDP”, “Türk Kürt kardeştir HDP kalleştir” sloganları atarak tepki gösterdi.Dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, kadınlara, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde evlat nöbetine destek vermeleri çağrısında bulundu.'Anneler emekçi kadınlardır'Dağa kaçırılan oğlu Mehmet için eylem yapan anne İmmihan Nilifırka, büyük emeklerle yetiştirdikleri evlatlarının ellerinden alındığını söyledi.Nilifırka, oğlunu almadan eylemine son vermeyeceğini dile getirerek, 8 Mart'ta tüm kadınları yanlarında görmek istediklerini belirtti.Annelerin emekçi kadınlar olduğunu vurgulayan Nilifırka, 'Doğurduğumuz, büyüttüğümüz evlatlarımızı elimizden aldılar. Evlatlarımızı almaya hakları yok. Tüm annelere çağrımdır gelsinler hep beraber evlatlarımızı isteyelim. Dünya Kadınlar Günü'nde evladımız yanımızda yok. Bu nedenle bizim için buruk bir gün.' dedi.'Tüm emekçi kadınları 8 Mart'ta buraya davet ediyorum'Kocaeli'den 8 yıl önce kaçırılan oğlu Eren için oturma eylemi yapan anne Fadime Aksu da 8 Mart'ta tüm kadınlardan destek beklediklerini kaydetti.Yaz, kış, hastalık demeden evlat mücadelesini sürdürdüklerine işaret eden Aksu, 'Çocuklarımızı elimizden aldılar. Kadınları bedenen, ruhen öldürdüler. Nerede kadın hakları, nerede insan hakları? Tüm emekçi kadınları 8 Mart'ta buraya davet ediyorum' diye konuştu.'Dünyaya sesleniyorum, sesimizi duysunlar'İstanbul'dan 8 yıl önce kandırılarak dağa götürülen kızı Ceylan için oturma eyleminde yer alan Türkan Mutlu ise kadınları yanlarında görmek istediklerini ifade etti.