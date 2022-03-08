Bomba iddia: Zeytinlikteki villa CHP’li Engin Altay’ın mı? 'Belediye nasıl görmemiş hayret!'

Her fırsatta hükümetin tarım politikalarını eleştiren CHP Grup Başkan vekili Engin Altay'ın İzmir'in Karaburun ilçesi Mordoğan mahallesinde mülkiyeti Sinoplu hemşehrisi Sabriye D'ye ait 10 bin 164 metrekare büyüklüğündeki tarım arazisi üzerine yürürlükteki imar planlarına aykırı şekilde süper lüks villa yaptırdığı öne sürüldü. Mülkiyeti Sinoplu hemşehrisi Sabriye D'ye ait arazide inşa edilen ve birbirine bitişik 4 süper lüks villadan birisinin CHP İstanbul milletvekili Engin Altay'a ait olduğu ileri sürüldü.İddiaya göre Altay geçtiğimiz yaz sık sık Karaburun'a gelerek Mordoğan mahallesinde zeytin ağaçları arasında inşaatı devam eden villanın başında durup çalışmaları yakından takip etti. Üstelik inşaat sırasında çok sayıda zeytin ağacının katledildiği inşaat alanına bir de yasak olmasına rağmen havuz inşa edildi.Villaların bulunduğu araziye ana girişte sürekli bekçi beklediği de dikkatlerden kaçmadı. Birbirine bitişik olarak inşa edilen ve tek çatı altında 400 metrekarelik bir taban alana oturan 4 süper lüks villaya giden ana girişte tek numarataj olması da dikkat çeken diğer bir konu oldu.AK Parti Karaburun İlçe Başkanı Adem Avcı; "Geçtiğimiz yaz Engin Beyin sık sık Mordoğan'a gelip inşaatın başında durduğunu gören, bilen arkadaşlar var. Orada tarım arazisinde ciddi bir yapılaşma söz konusu. Etrafı çevrili 10 bin metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Yürürlükteki mevcut planlara göre tarım arazilerinde maksimum yapılaşma 150 metrekare olması gerekirken bu yapıların 400 metrekare bir taban alanı olduğu biliniyor. Arazinin girişinde tek numarataj olmasına rağmen içeride 4 bağımsız villa bulunmakta.Üstelik bu tür tarım arazilerinde inşa edilecek tarımsal amaçlı yapılarda 1 tek kata izin verilirken bu villaların hepsinde de pencereli çatı katı mevcut. Geçtiğimiz günlerde Karaburun'da görev yapan bir kamu görevlisi, aldığı araziyi sattı diye kıyameti koparanlar, mensubu oldukları siyasi partinin grup başkan vekilinin zeytin ağaçlarını söküp tarım arazisine havuzlu lüks villa inşa etmesine ne diyecekler, nasıl bir tepki gösterecekler doğrusu merak ediyorum." diye konuştu.Engin Altay'ın Mordoğan Mahallesinde zeytinlik içine villa yaptırdığı yönünde kendilerine geçtiğimiz yaz çok sayıda duyum geldiğini hatırlatan Avcı; "Bizde merak edip villanın bulunduğu alana gittik. Bir de kendi gözümüzle ne olup bittiğini görelim istedik. 10 bin 164 metrekare büyüklüğündeki arazi üzerinde ciddi bir yapılaşma söz konusu. Tek çatı altında 400 metrekare tabana oturan 4 süper lüks villa inşa edilmiş.Yürürlükteki imar planına göre zeytinlik alanda tarımsal amaçlı olmak şartı ile en fazla 150 metrekarelik bir yapı yapılabiliyor. Üstelik burada tek kata izin veriliyor. Oysaki buradaki villalarda çatı katı bulunuyor." diye konuştu."Ben buradan CHP İzmir milletvekilleri Murat Bakan ile Sevda Erdan Kılıç hanımefendiye seslenmek istiyorum." diyen Avcı; "Karaburun'da görev yapan bir kamu görevlisi, aldığı araziyi sattı diye kıyameti kopardılar. Evet orada satın alınan 1.5 dönümlük bir arazi var. Ortada tarımsal amaçlı tesis yapmak için yapılmış bir başvuru, alınmış bir izin ve ruhsat var. Kaldı ki bu başvuru bir kamu görevlisi tarafından değil de sade bir vatandaş tarafından da yapılmış olsa, tarımsal amaçlı bir proje olduğunda aynı izinler ona da verilebiliyor. Bunda hiçbir sakınca yok.Üstelik burada ilk onayı veren de CHP'li Karaburun Belediyesi. Belediye ilk onayı vermeden süreç zaten işlemez. İlgili kurumlar belediyenin onayı yoksa zaten gerekli izinleri vermez.Aynı kamu görevlisi daha sonra hiçbir yapılaşmaya gitmeden araziyi satıyor. Burada yasal olmayan zaten hiçbir şey yok. Durum böyleyken sanki orada bir ağaç katliamı yapılmış, alınan izinlere aykırı yapılaşmaya gidilmiş gibi kamuoyunda algı yaratılıp adeta bir bardak suda fırtına koparıldı. Üstelik arazi dağın tepesinde. Yolu dahi olmayan bir yer.Öte yandan CHP'li Altay'ın yerine gidip baktığımızda muhteşem manzaraya sahip kupon bir arazi olduğunu, zeytin ağaçlarının sökülüp mevzuata aykırı bir yapılaşmaya gidildiğini görüyoruz. Acaba bu inşaat yapılırken Engin beyi partisinin İzmir milletvekilleri uyarmadı mı? Doğrusu çok merak ediyorum." diye konuştu.Karaburun'da maalesef tarım alanlarına yasa ve yönetmeliklere aykırı olarak inşa edilmiş çok sayıda yapı mevcut olduğunu belirten Avcı; "Karaburun Belediyesi'nin bunları denetlemesi, bu tür uygunsuz yapılaşmalara izin vermemesi gerekir. Karaburun Belediyesi tarım arazisine yürürlükteki imar planına aykırı şekilde koskoca villalar yapılırken nasıl görmemiş, nasıl müdahale etmemiş hayret doğrusu." ifadelerini kullandı.Altay'ın villasının bulunduğu alan İzmir Manisa Planlama Bölgesi 100 bin ölçekli çevre düzeni planı kapsamında yer alıyor. Plan notlarına göre tarım arazilerine süs veya yüzme havuzu kesinlikle yapılamıyor. Plan notları bir parsel üzerinde birden fazla yapı yapılmasına kesinlikle müsaade etmiyor. Tarımsal amaçlı yapılarda yapılacak yapı en fazla 150 metrekarelik taban alana oturması gerekiyor. Ayrıca tek katlı yapılara izin veriliyor. Yürürlükteki plan uyarınca tarım arazilerine birden fazla kat yapılmasına kesinlikle müsaade edilmiyor.