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Bergen'in katili Halis Serbest filmden sonra ilk kez konuştu! 'Kalabalık bir aileyim, filmin Kozan'da gösterilmesi yakışık almaz'

Şarkıcı Bergen'in hayatını anlatan 'Bergen' filmi geçtiğimiz günlerde vizyona girmişti. Bergen'in katili Halis Serbest, film hakkında Kanal D canlı yayınında konuştu. Serbest, “Ben kalabalık bir aileyim Kozan’da. Bir film yapıyorsunuz değil mi? Yaşanan yer neresi? Adana, Kozan. Olmaz, yakışık olmaz.” diyerek filmi istemediğini belirtti.

Ekleme: 8.03.2022 - 12:43 Güncelleme: 8.03.2022 - 12:43 / Editör: Ozge Selin
Bergen'in katili Halis Serbest filmden sonra ilk kez konuştu! 'Kalabalık bir aileyim, filmin Kozan'da gösterilmesi yakışık almaz'
Şarkıcı Bergen'in hayatını anlatan Bergen filmi 4 Mart'ta vizyona girdi. Ancak filmin, Bergen'i öldüren Halis Serbest'in yaşadığı Adana'nın Kozan ilçesinde yayınlanmasına izin verilmedi. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, "Araştırdım film şiddet içeriyor, bu nedenle ilçede hiç yayınlanmayacak" dedi.

"BEN KALABALIK BİR AİLEYİM"

Yaşanan gelişmelerin ardından Bergen'in katili Halis Serbest ilk kez konuştu. Serbest, Kanal D'de canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programında açıklamalarda bulundu.

Halis Serbest, filmle ilgili Kozan Belediye Başkanı ile görüşmediğini öne sürdü. “Ben kalabalık bir aileyim Kozan’da. Bir film yapıyorsunuz değil mi? Yaşanan yer neresi? Adana, Kozan. Olmaz, yakışık olmaz.” diyerek filmi istemediğini belirtti.

"İNTERNETE DÜŞÜNCE İZLERİM"

Serbest, filmi hala izlemediğini söyleyerek "Bizlerden daha izleyen olmadı. Bu filmi ben gidip sinemada seyretmem" dedi. Filmi internette yayınlandığında oradan izleyip yorum yapacağını ifade etti.
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