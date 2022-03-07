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Ukrayna'nın savaş uçağı talebine ilk ret komşusundan geldi: Bu savaşın tarafı değiliz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, uluslararası topluluktan Ukrayna'ya savaş uçağı temin edilmesini istedi. Konuyla ilgili açıklama ise komşusu Polonya'dan geldi. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ülkesinin Ukrayna'ya savaş uçağı göndermesinin savaşa girmek anlamına geleceğini belirterek, "Biz bu çatışmaya katılmıyoruz. NATO da bu çatışmanın tarafı değil." dedi.

Ukrayna'nın savaş uçağı talebine ilk ret komşusundan geldi: Bu savaşın tarafı değiliz
Ekleme: 7.03.2022 - 23:37 Güncelleme: 7.03.2022 - 23:39 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna'nın savaş uçağı talebine ilk ret komşusundan geldi: Bu savaşın tarafı değiliz
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, yaptığı açıklamada, "Ukrayna'ya herhangi bir jet göndermiyoruz çünkü bu Ukrayna ihtilafına askeri bir müdahaleye yol açacaktır. Biz bu çatışmaya katılmıyoruz. NATO da bu çatışmanın tarafı değil." ifadesini kullandı.

"BÖYLE BİR KARARI NATO ALIR"

Polonya Ulusal Güvenlik Bürosu (BBN) Başkanı Pawel Soloch ise yerel televizyona verdiği demeçte, böyle bir kararın NATO müttefikleri arasında alınması gerektiğini ve Polonya'nın bu konuda bağımsız karar vererek ittifakı riske atmayacağını söyledi.

8 MİLYON AVRO DESTEK

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, bakanlar kurulu toplantısından sonra "Yeni çıkardığımız yasayla Ukraynalılar 18 ay boyunca Polonya'da kalabilecek. Ayrıca Ukraynalı aileleri desteklemek için aylık 1200 zloti (240 avro) para yardımı yapılacak." açıklamasında bulundu.

Polonya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Marlena Malag da Ukraynalı mültecilere yardım için 40 milyon zlotilik (8 milyon avro) bir fonun oluşturulacağını belirterek "Devletimizin öncelikli politikası ailelere yardım etmektir. Ukrayna vatandaşlarına Polonya vatandaşı gibi davranılacak." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Polonya'nın Ukrayna'ya savaş uçağı temin etmesi için çalıştıkları yönünde bir açıklama yapmıştı.

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