  • USD: 14,18 - 14,20
  • EURO: 15,60 - 15,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

TOKİ'den yeni indirim kampanyası: TOKİ indirim kampanyası için tarih verdi! İşte yararlanma şartları

TOKİ 2022 için indirim kampanyasını duyurdu. TOKİ kampanya için yararlanma şartlarını ve diğer detayları açıkladı. Borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için indirim kampanyası bu yıl 22 Mart'ta başlayacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 19 Nisan'a kadar başvuru yapabilecek.

TOKİ'den yeni indirim kampanyası: TOKİ indirim kampanyası için tarih verdi! İşte yararlanma şartları
Ekleme: 7.03.2022 - 11:28 Güncelleme: 7.03.2022 - 11:30 / Editör: Ozge Selin
TOKİ'den yeni indirim kampanyası: TOKİ indirim kampanyası için tarih verdi! İşte yararlanma şartları
TOKİ, bu yıl borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 22 oranında indirim yapacağını açıkladı. Ayrıca arsa alıcılarına ise yüzde 10 oranında indirim uygulanacağı bildirildi.

YÜZDE 22 İNDİRİM KAMPANYASI

Kampanyaya ilişkin TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada, "Yüzde 22 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından yararlanabilecek." denildi.

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 22 Mart -19 Nisan 2022 tarihleri arasından ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak" bilgilerine yer verildi.

ARSA ALICILARINA YÜZDE 10

Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 22 Mart-14 Nisan 2022 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen arsa alıcıları için yüzde 10 oranında indirim yapılacak.

Kampanyadan geri ödeme taksitleri 2021 yılı haziran ayının 30'uncu gününe kadar başlamış olan arsa alıcıları faydalanabilecek.

Alıcılar doğrudan bankaya başvuruda bulunabilecek ve borçlarını kapatabilecektir. Ödemelerini T. Vakıflar Bankasına yapan arsa alıcıları ise kapatmaya esas borç bakiyelerini İdareden öğrenebilecekler. Ayrıca 14 Nisan'dan sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

YARARLANMA ŞARTLARI

İndirim kampanyasına ilişkin şartlara ilişkin TOKİ'nin yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut, iş yeri ve arsa alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, taksit ve geriye dönük herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.

"Kampanyadan TOKİ tarafından satışları 2020 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı sonu itibarıyla başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları yararlanabiliyor.

"Ayrıca kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan konut, iş yeri ve arsa alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak.

"Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler"

"Kampanyadan TOKİ tarafından satışları 2020 sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2020 bitimi itibarıyla başlayan konut ve iş yeri alıcıları yararlanabilecek."

Ukrayna ve Rusya tarafları Antalya'da görüşecek
ABD Dışişleri Bakanı Rusya sınırında! 'Uçaklar teyakkuzda bekliyor'
Yunanistan'daki göçmen kampı PKK eğitim üssü haline geldi! Yunan televizyon kanalında şok görüntüler!
Ukrayna'da çekilen bu fotoğraf Suriye savaşının unutulmayan karesini akıllara getirdi
Rusya Ukrayna savaşında sıcak çatışma! Ukrayna öldürdüğü Rus askerlerinin görüntülerini paylaştı!
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
Rus güçleri yerleşim alanına roketle saldırdı
Rus izleyiciler neye uğradığını şaşırdı! Televizyon ekranları bir anda karardı...
Savaş Avrupa'daki gaz fiyatlarını da vurdu!
TOKİ'den yeni indirim kampanyası: TOKİ indirim kampanyası için tarih verdi! İşte yararlanma şartları
Kiryakos Miçotakis, Türkiye'ye geliyor
Wall Street Journal'dan bomba 'Suriyeli savaşçı' iddiası! Rusya Ukrayna'da sahaya sürecek
Putin'in beden dilinde dikkat çeken detaylar! KGB ile bağlantısı olabilir...
Rusya Ukrayna savaşı küresel piyasaları vurdu! Brent petrolün varil fiyatı Temmuz 2008'den bu yana en yüksek seviyede
Zelenskiy 'Kasıtlı cinayet' diyerek açıkladı: 'Silahsız insanların bombalanmasını affetmeyeceğiz'
France 24: Putin, liderlerden en çok Erdoğan'ı arıyor
Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı 52 ülkeden 20 bin gönüllü savaşçı geldi!
CHP Kadın Kolları eski Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan: Tacizcileri koruyan CHP'nin süslü mesajlarına kimse inanmaz
CHP'li meclis üyesi sendikalı olduğu gerekçesiyle fabrikasında çalışan kadınların işine son verdi!
MİT'İn takip ettiği DEAŞ'lının dijital belgilerinden örgüt arşivi çıktı! 3 bin yeni örgüt mensubu tespit edildi
Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfi! Değeri 20 milyar dolar!

Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfi! Değeri 20 milyar dolar!

Mersin'de piyasa değeri 500 bin dolar olan kaliforniyum ele geçirildi!

Mersin'de piyasa değeri 500 bin dolar olan kaliforniyum ele geçirildi!

Kripto paralarda çöküş sürüyor

Kripto paralarda çöküş sürüyor

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor! Önce yağmur sonra kar yağacak

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor! Önce yağmur sonra kar yağacak

7 Mart İstanbul Sular Ne Zaman Gelecek? 7 Mart İstanbul Su Kesintisi Olan İlçeler Listesi

7 Mart İstanbul Sular Ne Zaman Gelecek? 7 Mart İstanbul Su Kesintisi Olan İlçeler Listesi

Kadın PÖH'ler 'Nene Hatun'un izinde görevlerini kararlılıkla sürdürüyor!

Kadın PÖH'ler 'Nene Hatun'un izinde görevlerini kararlılıkla sürdürüyor!