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Rusya ve Ukrayna'nın üçüncü tur müzakeresi dört saat sürdü

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki ateşkes görüşmelerinin üçüncü turu tamamlandı. İnsani koridorlar ve sivillerin tahliyesi konusunun masaya yatırıldığı görüşme yaklaşık dört saat sürdü.

Rusya ve Ukrayna'nın üçüncü tur müzakeresi dört saat sürdü
Ekleme: 7.03.2022 - 21:11 Güncelleme: 7.03.2022 - 21:27 / Editör: Ozge Selin
Rusya ve Ukrayna'nın üçüncü tur müzakeresi dört saat sürdü
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrasında Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakereler devam ediyor.

İlk iki görüşmede olumlu sonuç alamayan Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki müzakere görüşmelerinin 3'üncü turu Belarus'un Belovezhskaya Pushcha bölgesinde yapıldı.

Toplantı yaklaşık dört saat sürdü.

'KORİDORLARIN DURUMUNU ELE ALACAĞIZ'

Rusya ve Ukrayna heyetleri bir araya gelmeden önce ayrı ayrı açıklamalarda bulundu. Rusya heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, “Daha önce söz verdiğimiz Donbass ve diğer kentlerdeki insani koridorlar açık tutuluyor. Bugün Ukrayna tarafıyla bu koridorların durumunu ele alacağız” dedi.

Ateşkese rağmen insani koridorlarda süren çatışmalar nedeniyle sivillerin tahliye edilememesinden dolayı üzüntü duyduklarını ifade eden Medinskiy, “Rusya'nın Ukrayna ile son tur müzakerelerde varılan anlaşmalara rağmen sivillerin tahliyesi için şehirlerde açılan insani koridorların faal olarak kullanılamaması nedeniyle üzüntü duyuyoruz” dedi.

Sivillerin tahliyesinin Ukraynalı milliyetçiler tarafından engellendiğini savunan Medinskiy, 'Şehirlerde mevzileri ele geçiren milliyetçiler, dolaylı ve doğrudan canlı kalkan olarak kullanarak sivilleri orada tutmaya devam ediyor” dedi.

'SİVİLLERE SALDIRAN ÜLKENİN TEMSİLCİLERİYLE KONUŞACAĞIZ'

Ukrayna heyetine başkanlık eden Ukrayna Devlet Başkanlığı Başdanışmanı Mihaylo Podolyak ise toplantı öncesi yaptığı açıklamada, “Birkaç dakika içinde sivillere yönelik geniş çaplı saldırıların bir argüman olduğuna ciddi şekilde inanan bir ülkenin temsilcileriyle konuşmaya başlayacağız” dedi.

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki 2'nci tur görüşmelerde saldırı altındaki şehirlerde bulunan sivillerin tahliyesi için insani koridor oluşturulması konusunda uzlaşı sağlanmıştı.

Rusya ve Ukrayna'nın üçüncü tur müzakeresi dört saat sürdü
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