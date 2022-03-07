Rusya Ukrayna savaşında sıcak çatışma! Ukrayna öldürdüğü Rus askerlerinin görüntülerini paylaştı!

Vladimir Putin'in emriyle Rus ordusu tarafından başlatılan savaşta 11'inci gün geride kaldı. Çatışmalar tüm şiddetiyle sürüyor. Rus ordusu havadan ve karadan kritik noktaları ele geçirmeye devam ediyor. Şu ana kadar Harkov, Çernihiv, Irpin, Borodyanka, Zitomir, Mariupol, Herson ile başkent Kiev'e yoğunlaşan Rus ordusunun şimdi de Ukrayna'nın Karadeniz'e açılan kapısı konumundaki liman kenti Odesa'yı hedef alacağı kaydediliyor.Savaş hava, kara ve denize yakın noktalarda şiddetlenerek devam ederken Ukrayna'nın sokak sokak savunma politikasını da hayata geçirmesiyle birçok şehrin merkezinde çatışmalar alevlendi.Ukrayna şehirlere girmeye çalışan Rusya askerlerini öldürdüklerine dair görüntüleri uluslararası ajanslara servis ederken, Rusya bombardımanı neticesinde enkaz altında kalan onlarca sivilin de fotoğrafları paylaşıldı.10.00: Rusya - Ukrayna savaşında insani koridor için ateşkes başladı.09.20: Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Üçüncü Avrupa Dairesi Başkanı Oleg Tyapkin, Berlin'in Batı'nın Rusya karşıtı tutumuyla tamamen ortaklaştığını ve Moskova ile diyalog kanallarını kapattığını söyledi.09.10: Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Ukrayna'daki askeri harekat sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile açık bir iletişim kanalına sahip olmanın gerekli olduğuna işaret etti.08.40: ATEŞKESİN DETAYLARI BELLİ OLDU; 4 KENTTE İNSANİ KORİDORRusya, Ukrayna'nın Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi için Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla geçici ateşkes ilan ettiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığına bağlı, Ukrayna'da İnsani Müdahale için Birimler Arası Koordinasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi'de insani durumun son derece olumsuz hale geldiği belirtildi.08.37: Saat 10.00 itibarıyla geçerli olacak geçici ateşkes ilan edildi. Rusya'dan yapılan son dakika açıklamasında 'Birçok kentte insani koridor açılacak' denildi08.18: Rusya ve Ukrayna heyetlerinin bugün bir araya gelmesinin kesinleştiği aktarıldı.06.51: Ukrayna: 'Rus ordusu Luhansk yönünde 40 asker ve 11 askeri aracını kaybetti.06.21: Azerbaycan'ın Harkov Fahri Konsolosluğu binasına hava saldırısı düzenlendi.06.05: WSJ: Rusya, Ukrayna için şehir savaşlarında tecrübeli Suriyeli yabancı savaşçılar topluyor.01.03: Reuters: Saldırının başladığı günden bu yana 600 atıldı.23:35 TİKTOK RUSYA'DA BAZI HİZMETLERİNİ ASKIYA ALDI: Dünyaca ünlü sosyal medya platformu TikTok, 'sahte haber' yasası nedeniyle Rusya'da bazı hizmetlerini askıya aldı.SON DAKİKA | ZELENSKİY: SAVAŞMAYA DEVAM EDİNÖnceki gece canlı yayımlanan konuşmasında halkına 'savaşmaya devam edin' çağrısı yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de Rusya'nın Odessa kentini bombardımana hazırlandığını belirterek dünyadan yardım istedi. Rusların neredeyse kente girmek üzere olduklarını söyleyen Zelenski şöyle devam etti;'FÜZELER ODESSA'YA ÇEVRİLMİŞ HALDE''Ruslar daha önce Odessa'da hep sıcaklık ve dostluk gördü. Şimdi Odessa'yı bombalayacaklar. Bütün silahlarını bu kente yöneltmiş durumdalar. Füzeleri Odessa'ya çevrilmiş halde' dedi. Güneydeki tarihi liman kenti olan Odessa'da halk endişeli bekleyiş içinde. Kentte Ukraynalı ve Rus kökenli halk yanında Bulgar ve Yahudi azınlıklar da bulunuyor.'YARINIMIZI KAZANDIK'Son videosunda halkına seslenen Zelenski, mücadelede kararlılık mesajı verdi. Zelenski, 'Ukraynalılar! Yarınımızı artık kazandık. Ama hala bugünümüz için savaşıyoruz. Yaşam ve kölelik arasında seçim yapıyoruz ve savaşıyoruz' ifadelerini kullandı. 'Dünyanın gökyüzünü Rus füzelerine kapatacak gücü var' diyen Zelenski, her gün birçok devletin liderleriyle, iş dünyasının liderleriyle konuştuğunu söyledi.'ÜLKEYİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ'Zelenski, 'Bunlar güvenimizi artıran konuşmalar. Çünkü dünya iyiliğin tarafındaysa asla karanlığa düşmeyecektir' şeklinde konuştu. Ülkeyi yeniden inşa etmeye hazır olduklarını belirten Zelenskiy, 'Ukraynalılar! 11 gündür savaşıyoruz. Özgürlük için. Devlet için. Biz sabrettik. Ülkemizi nasıl yeniden inşa edeceğimizi şimdiden biliyoruz' dedi.GÖZLER BUGÜNKÜ 3. TURDAUkrayna ve Rusya arasındaki 3'üncü tur müzakere bugün yapılacak. Ukraynalı müzakereci David Arakhamiya, 'Rusya ve Ukrayna Pazartesi günü düşmanlıkların sona erdirilmesiyle ilgili üçüncü tur müzakereleri gerçekleştirecek' dedi.WSJ: RUSYA SURİYELİ SAVAŞÇI TOPLUYOR!Rusya'nın, daha önce şehir savaşlarını tecrübe etmiş bazı Suriyeli yabancı savaşçıları Ukrayna'ya savaşmaya götürmek üzere topladığı iddia edildi.Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, adı açıklanmayan üst düzey bazı Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Moskova yönetiminin Ukrayna'daki savaşın gidişatı doğrultusunda yeni yöntemler için arayışta olduğunu yazdı.Gazeteye konuyu değerlendiren 4 ABD'li yetkili, başta Kiev olmak üzere Ukrayna'da şehir savaşlarının yaşanması ihtimalinin artması üzerine Rusya'nın Suriye'den yabancı savaşçı götürmek üzere bu kişileri topladığını iddia etti.UKRAYNA ÖLDÜRDÜĞÜ RUS ASKERLERİN GÖRÜNTÜLERİNİ SERVİS ETTİRADYOAKTİF PROVOKASYON PLANLIYORLARRusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna istihbaratının Harkiv'de olası bir radyoaktif provokasyona hazırlandığını ileri sürdü.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri birlikleri ile Ukrayna güçleri arasında çatışmaların yaşandığı Harkiv'de Fizik ve Teknoloji Enstitüsü'nde bulunan deneysel bir nükleer tesisteki reaktörü Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ile Azov taburunun havaya uçurmayı planladığı iddia edildi.Açıklamada, 'Rus Silahlı Kuvvetleri deneysel bir nükleer tesise füze saldırısı düzenlediği iddiasıyla suçlanacak.' ifadeleri kullanıldı.