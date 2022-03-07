  • USD: 14,18 - 14,20
  • EURO: 15,60 - 15,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Rusya Ukrayna savaşında sıcak çatışma! Ukrayna öldürdüğü Rus askerlerinin görüntülerini paylaştı!

Rusya Ukrayna savaşı son dakika haberleri: Ukrayna'daki ilerleyişini sürdüren Rus ordusunun yeni rotası Odessa kenti. Zelenskiy dünyayı Ukrayna'nın Karadeniz'e açılan kapısı konumundaki bir milyonluk liman kentini korumaya çağırdı. Öte yandan Rusya'nın ilerleyişi sürerken Ukrayna askerleri çok sayıda Rus askeri unsurunu ele geçirerek işgalci Rus askerlerini öldürdükleri görüntüleri paylaştı. Rus ordusunun bombardımanı sonrası enkaz altında ve araçlarının içerisinde can veren sivillerin de görüntüleri uluslararası ajanslara verildi. İşte Rusya Ukrayna savaşından son dakika haberleri

Rusya Ukrayna savaşında sıcak çatışma! Ukrayna öldürdüğü Rus askerlerinin görüntülerini paylaştı!
Ekleme: 7.03.2022 - 09:02 Güncelleme: 7.03.2022 - 10:05 / Editör: Ozge Selin
Rusya Ukrayna savaşında sıcak çatışma! Ukrayna öldürdüğü Rus askerlerinin görüntülerini paylaştı!
Vladimir Putin'in emriyle Rus ordusu tarafından başlatılan savaşta 11'inci gün geride kaldı. Çatışmalar tüm şiddetiyle sürüyor. Rus ordusu havadan ve karadan kritik noktaları ele geçirmeye devam ediyor. Şu ana kadar Harkov, Çernihiv, Irpin, Borodyanka, Zitomir, Mariupol, Herson ile başkent Kiev'e yoğunlaşan Rus ordusunun şimdi de Ukrayna'nın Karadeniz'e açılan kapısı konumundaki liman kenti Odesa'yı hedef alacağı kaydediliyor.

Savaş hava, kara ve denize yakın noktalarda şiddetlenerek devam ederken Ukrayna'nın sokak sokak savunma politikasını da hayata geçirmesiyle birçok şehrin merkezinde çatışmalar alevlendi.

Ukrayna şehirlere girmeye çalışan Rusya askerlerini öldürdüklerine dair görüntüleri uluslararası ajanslara servis ederken, Rusya bombardımanı neticesinde enkaz altında kalan onlarca sivilin de fotoğrafları paylaşıldı.

10.00: Rusya - Ukrayna savaşında insani koridor için ateşkes başladı.

09.20: Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Üçüncü Avrupa Dairesi Başkanı Oleg Tyapkin, Berlin'in Batı'nın Rusya karşıtı tutumuyla tamamen ortaklaştığını ve Moskova ile diyalog kanallarını kapattığını söyledi.

09.10: Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Ukrayna'daki askeri harekat sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile açık bir iletişim kanalına sahip olmanın gerekli olduğuna işaret etti.

08.40: ATEŞKESİN DETAYLARI BELLİ OLDU; 4 KENTTE İNSANİ KORİDOR

Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi için Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla geçici ateşkes ilan ettiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığına bağlı, Ukrayna'da İnsani Müdahale için Birimler Arası Koordinasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi'de insani durumun son derece olumsuz hale geldiği belirtildi.

08.37: Saat 10.00 itibarıyla geçerli olacak geçici ateşkes ilan edildi. Rusya'dan yapılan son dakika açıklamasında 'Birçok kentte insani koridor açılacak' denildi

08.18: Rusya ve Ukrayna heyetlerinin bugün bir araya gelmesinin kesinleştiği aktarıldı.

06.51: Ukrayna: 'Rus ordusu Luhansk yönünde 40 asker ve 11 askeri aracını kaybetti.

06.21: Azerbaycan'ın Harkov Fahri Konsolosluğu binasına hava saldırısı düzenlendi.

06.05: WSJ: Rusya, Ukrayna için şehir savaşlarında tecrübeli Suriyeli yabancı savaşçılar topluyor.

01.03: Reuters: Saldırının başladığı günden bu yana 600 atıldı.

23:35 TİKTOK RUSYA'DA BAZI HİZMETLERİNİ ASKIYA ALDI: Dünyaca ünlü sosyal medya platformu TikTok, 'sahte haber' yasası nedeniyle Rusya'da bazı hizmetlerini askıya aldı.

SON DAKİKA | ZELENSKİY: SAVAŞMAYA DEVAM EDİN

Önceki gece canlı yayımlanan konuşmasında halkına 'savaşmaya devam edin' çağrısı yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de Rusya'nın Odessa kentini bombardımana hazırlandığını belirterek dünyadan yardım istedi. Rusların neredeyse kente girmek üzere olduklarını söyleyen Zelenski şöyle devam etti;

'FÜZELER ODESSA'YA ÇEVRİLMİŞ HALDE'

'Ruslar daha önce Odessa'da hep sıcaklık ve dostluk gördü. Şimdi Odessa'yı bombalayacaklar. Bütün silahlarını bu kente yöneltmiş durumdalar. Füzeleri Odessa'ya çevrilmiş halde' dedi. Güneydeki tarihi liman kenti olan Odessa'da halk endişeli bekleyiş içinde. Kentte Ukraynalı ve Rus kökenli halk yanında Bulgar ve Yahudi azınlıklar da bulunuyor.

'YARINIMIZI KAZANDIK'

Son videosunda halkına seslenen Zelenski, mücadelede kararlılık mesajı verdi. Zelenski, 'Ukraynalılar! Yarınımızı artık kazandık. Ama hala bugünümüz için savaşıyoruz. Yaşam ve kölelik arasında seçim yapıyoruz ve savaşıyoruz' ifadelerini kullandı. 'Dünyanın gökyüzünü Rus füzelerine kapatacak gücü var' diyen Zelenski, her gün birçok devletin liderleriyle, iş dünyasının liderleriyle konuştuğunu söyledi.

'ÜLKEYİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ'

Zelenski, 'Bunlar güvenimizi artıran konuşmalar. Çünkü dünya iyiliğin tarafındaysa asla karanlığa düşmeyecektir' şeklinde konuştu. Ülkeyi yeniden inşa etmeye hazır olduklarını belirten Zelenskiy, 'Ukraynalılar! 11 gündür savaşıyoruz. Özgürlük için. Devlet için. Biz sabrettik. Ülkemizi nasıl yeniden inşa edeceğimizi şimdiden biliyoruz' dedi.

GÖZLER BUGÜNKÜ 3. TURDA

Ukrayna ve Rusya arasındaki 3'üncü tur müzakere bugün yapılacak. Ukraynalı müzakereci David Arakhamiya, 'Rusya ve Ukrayna Pazartesi günü düşmanlıkların sona erdirilmesiyle ilgili üçüncü tur müzakereleri gerçekleştirecek' dedi.

WSJ: RUSYA SURİYELİ SAVAŞÇI TOPLUYOR!

Rusya'nın, daha önce şehir savaşlarını tecrübe etmiş bazı Suriyeli yabancı savaşçıları Ukrayna'ya savaşmaya götürmek üzere topladığı iddia edildi.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, adı açıklanmayan üst düzey bazı Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Moskova yönetiminin Ukrayna'daki savaşın gidişatı doğrultusunda yeni yöntemler için arayışta olduğunu yazdı.

Gazeteye konuyu değerlendiren 4 ABD'li yetkili, başta Kiev olmak üzere Ukrayna'da şehir savaşlarının yaşanması ihtimalinin artması üzerine Rusya'nın Suriye'den yabancı savaşçı götürmek üzere bu kişileri topladığını iddia etti.

UKRAYNA ÖLDÜRDÜĞÜ RUS ASKERLERİN GÖRÜNTÜLERİNİ SERVİS ETTİ

Rusya Ukrayna savaşında sıcak çatışma! Ukrayna öldürdüğü Rus askerlerinin görüntülerini paylaştı!

RADYOAKTİF PROVOKASYON PLANLIYORLAR

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna istihbaratının Harkiv'de olası bir radyoaktif provokasyona hazırlandığını ileri sürdü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri birlikleri ile Ukrayna güçleri arasında çatışmaların yaşandığı Harkiv'de Fizik ve Teknoloji Enstitüsü'nde bulunan deneysel bir nükleer tesisteki reaktörü Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ile Azov taburunun havaya uçurmayı planladığı iddia edildi.

Açıklamada, 'Rus Silahlı Kuvvetleri deneysel bir nükleer tesise füze saldırısı düzenlediği iddiasıyla suçlanacak.' ifadeleri kullanıldı.
Wall Street Journal'dan bomba 'Suriyeli savaşçı' iddiası! Rusya Ukrayna'da sahaya sürecek
Putin'in beden dilinde dikkat çeken detaylar! KGB ile bağlantısı olabilir...
Rusya Ukrayna savaşı küresel piyasaları vurdu! Brent petrolün varil fiyatı Temmuz 2008'den bu yana en yüksek seviyede
France 24: Putin, liderlerden en çok Erdoğan'ı arıyor
Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı 52 ülkeden 20 bin gönüllü savaşçı geldi!
CHP Kadın Kolları eski Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan: Tacizcileri koruyan CHP'nin süslü mesajlarına kimse inanmaz
CHP'li meclis üyesi sendikalı olduğu gerekçesiyle fabrikasında çalışan kadınların işine son verdi!
MİT'İn takip ettiği DEAŞ'lının dijital belgilerinden örgüt arşivi çıktı! 3 bin yeni örgüt mensubu tespit edildi
Rusya Ukrayna savaşında sıcak çatışma! Ukrayna öldürdüğü Rus askerlerinin görüntülerini paylaştı!
Rusya yaptırımlara karşı yeni önlem kararları aldı
Hasan Köni'nin Ukraynalı mültecilere yönelik skandal sözleri
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kur korumalı mevduat sisteminde 2 önemli değişiklik
Rusya'dan Ukrayna'nın komşularına gözdağı! Savaş sebebi sayılacak
Ukrayna’yı şehir savaşına hazırlayan ABD’den yeni açıklama: Zelenskiy öldürülürse
İrlandalı milletvekilinden ülkesine 'çifte standart' tepkisi: Rusya'ya uygulanan yaptırımlar İsrail'e uygulanmadı
Milli Eğitim Bakanı Özer'den canlı yayında yüz yüze eğitim mesajı: Öğretmen ve öğrenciler...
Türkiye'den müzakere diplomasisi! Bakan Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü
İki kent bombardıman altında! Ukrayna'da sivillerin tahliyesi durdu
6 Mart koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
Bakan Soylu: Türkiye'ye gelen Ukraynalı sayısı 20 bini aştı
EGM duyurdu! “Yağ fiyatları” üzerinden provokatif paylaşımlar yapan hesaplar tek tek tespit edildi

EGM duyurdu! “Yağ fiyatları” üzerinden provokatif paylaşımlar yapan hesaplar tek tek tespit edildi

​Ukrayna'nın açık olan tek restoranı: Türkler her gün yüzlerce kişi için yemek yapıp sığınaklara ulaştırıyorlar

​Ukrayna'nın açık olan tek restoranı: Türkler her gün yüzlerce kişi için yemek yapıp sığınaklara ulaştırıyorlar

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor! Önce yağmur sonra kar yağacak

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor! Önce yağmur sonra kar yağacak

Polisi şehit eden 16 yaşındaki sürücü cezaevinde intihar etti

Polisi şehit eden 16 yaşındaki sürücü cezaevinde intihar etti

Elazığ'da Nuriye Teyze, 70 kedinin annesi oldu!

Elazığ'da Nuriye Teyze, 70 kedinin annesi oldu!

Otizmli kızından anne kelimesini duymak için Almanya'dan Kocaeli'ye geldi

Otizmli kızından anne kelimesini duymak için Almanya'dan Kocaeli'ye geldi