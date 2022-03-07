Rus izleyiciler neye uğradığını şaşırdı! Televizyon ekranları bir anda karardı...

Hacker topluluğu Anonymous'un, Ukrayna'daki savaşın görüntülerini göstermek için Rus devlet televizyonu yayınlarını hack'lediği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Anonymous, Twitter'da paylaştığı gönderide, Rus yayın hizmetleri Wink ve Ivi'ye ek olarak Russia 24, Channel One ve Moscow 24 gibi kanalları hack'lediğini duyurdu.Hacker grubu ayrıca, Rus devlet televizyonunu da hedef aldı. Kanalın ağına sızan hacker grubu, "Ukrayna'daki gerçekler" adı altında savaş görüntülerini devlet kanalında yayınladı. Grup adına Twitter paylaşımları yapan Anonymous TV adlı Twitter hesabı, o anların görüntüsünü paylaştı:BBC, bu iddiaları bağımsız olarak doğrulayamadı ancak saldırılar, Russia Today tarafından doğrulandı.Ukrayna'nın resmi haber ajansı Ukrinform, Anonymous'un Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin internet sitesini çökerttiğini de duyurdu. Saldırı haberi, hacker grubu adına paylaşımlar yapan bir diğer Twitter hesabından da paylaşıldı. Gönderide "Güle güle fsb.ru" ifadeleri yer aldı. Ayrıca 5 Mart'ta akşam saatlerinde FSB'nin internet sitesine erişilemediği aktarıldı.Anonymous bünyesindeki hackerlar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ait olduğu öne sürülen 97 milyon dolarlık yatı hackledi. Yatın deniz trafik verilerini değiştiren grup, aracı Rusya'nın ele geçirdiği Yılan Adası'nda kaza yapmış gibi gösterdi.Bunun ardından hackerlar, yatın rotasını da değiştirerek hedef noktasına "Hell (Cehennem)" diye yazdı. Yatın verilerinde Putin'e küfür de yazıldı.Diğer bir Twitter gönderisinde grup, "şimdiye kadar görülen en büyük operasyonlarını" gerçekleştirdiklerini belirterek, bazı hükümetlerin bunu bir tehdit olarak görüp itibarsızlaştırmak için sahte bayrak operasyonları yürütmesinden endişe duyduğunu da belirtti.Anonymous, "Çeşitli güçler dikkatlerini bize çevirdiğinde bizi hatırla, çünkü bu olacak" dedi. "Dünyayı daha iyi hale getirebiliriz. Fikir hep buydu." ifadelerini kullandı.Öte yandan Rusya - Ukrayna savaşı sürerken mücadele sadece cephede sürmüyor. Cephe gerisinde de internet savaşları yaşanıyor. Ukrayna, Rusya'nın internetten atılmasını talep ederken, Rus tarafı da Facebook ve Twitter gibi dünya çapında popüler sosyal medya platformlarını yasaklıyor.Ancak internet ortamındaki asıl sansasyonel mücadele siber savaşla kendini gösteriyor. Sıcak çatışmalardan da önce başlayan bu siber savaş, 24 Şubat'tan itibaren hız kazandı. Aynı zamanda saldırıların çapı da büyüdü.Şu anda ise Ukrayna bilgisayar korsanlarından "ordu" kurarken, hacker'lar Rusya'ya yönelik sıradışı eylemlere imza atıyor.Independent Türkçe'den Çağla Üren'in aktardığına göre, Ukrayna hükümeti Rus işletmelerine, bankalarına ve devlet kurumlarına karşı siber saldırılar yapmak için bilgisayar korsanlarını göreve çağırdı.Ukrayna başbakan yardımcısı Mykhailo Fedorov, geçen hafta, Twitter'da ülkenin bir "Bilişim Teknolojisi Ordusu" kurduğunu duyurdu.Fedorov, dijital yeteneklere sahip kişileri bu çabaya ortak olmaya çağırırken, ordunun Telegram'daki bir sohbet grubunda örgütleneceğini söyledi.Fedorov'un paylaştığı, "itarmyofurraine" adlı Telegram grubunun şu anda 35 bin abonesi var. Grupta, üyelerin 31 Rus şirketinin, bankalarının ve devlet kurumlarının internet sitelerine saldırı planladığı öğrenildi.Hedefler arasında doğalgaz firması Gazprom, petrol ve gaz şirketi Lukoil ve internet firması Yandex vardı. Finans sektöründe ise Sberbank, VTB ve Gazprombank yer aldı. Ancak kanaldaki gönderiler daha sonra silindi.Ukraynalı bir siber güvenlik yetkilisine göre, 400 binden fazla kişi, dijital araçlar kullarnarak, Rus hükümetininin askeri hedeflerini sekteye uğratmak için gönüllü oldu.Bilgi koruma servisinin başkan yardımcısı Victor Zhora, cuma günkü açıklamasında, Ukrayna'nın Rusya'yı zayıflatma hedefiyle "siber direnişe" geçtiğini söyledi.Rus hacker grubu Killnet, saldırılara karşılık olarak Anonymous'un resmi internet sitesini hackledi.İnternet sitesinin çökmesinin ardından sosyal medya hesaplarından bir mesaj paylaşan Killnet, "anonymoushackers.net" sitesini 1 Mart'ta erişime kapattıklarını bildirdi.Killnet adına Youtube'a yüklenen bir videoda kimliği gizli kişiler, şu açıklamalarda bulundu:"İnternet; Rus bankalarının, Rus medya sunucularının hacklenmesi ve çok daha fazlası hakkında sahte bilgilerle dolu. Bu 'bilgi bombası' iddiadan ibaret. İnternette sahte bilgilere kanmayın. Ülkenizden hiç şüpheniz olmasın."Killnet ayrıca, Ukraynalı milliyetçi parti Sağ Sektör'ün sitesini ve Ukrayna Devlet Başkanı'nın sitesini çökerttiğini duyurmuştu.Rus hackerlar ayrıca Ukrayna'ya yönelik saldırılar da düzenledi. Rus birliklerin ülkeye girişinden bir gün sonra Ukrayna genelinde birçok internet sitesine erişim sorunları baş gösterdi.Yerel saatle 16:00'dan itibaren bankalar ve bakanlıkların internet sayfaları da çöktü.Bunun ardından gözler Moskova'ya çevrilse de, BBC, saldırıların Rus devleti güdümünde değil, sivil Ruslar tarafından gerçekleştirildiğini yazdı. Buna göre Rus devletinden emir almadan küçük gruplar halinde çalışan hackerlar siber kaosa katkıda bulunmayı hedefliyor."Dimitri" takma adıyla açıklamalarda bulunan bir hacker, gündüzleri saygın bir siber güvenlik şirketinde çalıştığını, geceleri ise Ukrayna'ya karşı savaştığını ifade etti."Herkesin Ukrayna sunucularına saldırdığını düşünürsek, ben de biraz aksamaya neden olmamız gerektiğini düşünüyorum" diyen Dimitri, daha önce hiç yüzyüze görüşmediği 6 kişilik bir hacker grubunda görev aldığını söylüyor.Anonymous'un ve onlara bağlı DeepNetAnon ve GNG'nin Ukrayna tarafında olduğu biliniyor.The Record Media'nın aktardığına göre, DDoSecrets ve IŞİD'e ait internet sitelerine saldırmak için kurulmuş olan Ghost Security gibi gruplar da Ukrayna'nın yanında yer alıyor.Kritik altyapı alanında ün kazanan hacker grubu Conti ise tüm kaynaklarını Rusya'yı savunmak için kullanacağını söylüyor. Ayrıca Belarus merkezli hacker grubu UNC1151 de Rusya yanında saf tutanlardan.Rusya ve Ukrayna savaşında taraf bildiren hacker gruplarının listesi şu şekilde:- Conti- UNC1151- Zatoichi- Killnet- XakNet- Stormous Ransomware- Digital Cobra Gang (DCG)- Freecivilian- SandWorm- The Red Bandits- Coomingproject- Anonymous- Ghostsec- AgainstTheWest- SHDWsec- Belarusian Cyber Partisans- KelvinSecurity- Raidforums Admin- ContiLeaks- Secjuice