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Resmi Gazete'de yayımlandı! Kur korumalı mevduat sisteminde 2 önemli değişiklik

Kur korumalı mevduat sisteminde artık şirketler de 3 ay vade ile hesap açabilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tebliğle ayrıca kur korumalı mevduat sistemindeki hesaplara vade sonunda yenileme imkanı sağlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kur korumalı mevduat sisteminde 2 önemli değişiklik
Ekleme: 7.03.2022 - 01:36 Güncelleme: 7.03.2022 - 01:36 / Editör: Ozge Selin
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kur korumalı mevduat sisteminde 2 önemli değişiklik
Şirketler, TL mevduat dönüşüm uygulamasına 11 Ocak tarihli düzenleme ile dahil olmuştu. Ancak şirketlerin vadenin 3 aydan başlaması taleplerine rağmen uygulamada ilk vade dilimi 6 ay olarak belirlenmişti.

İKİ ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

Merkez Bankası, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tebliğle vadeyi şirketler için de 3 aya çekti.

İkinci değişiklik ise kur korumalı mevduata dahil olan hesapların vade bitiminde yenilenmesiyle ilgili maddede yapıldı.

21 Aralık 2021'deki ilk düzenlemede, dönüşümle açılan TL mevduat hesaplarının, sağlanan destekten bir kereye mahsus yararlanması hükmü vardı.

Yeni tebliğle kur korumalı mevduat sistemindeki hesaplara vade sonunda yenileme imkanı sağlandı. Yenilenen hesap, ilk açılıştaki destekten yararlanmaya devam edecek.

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