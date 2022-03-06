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Meteoroloji uyardı: Kar geliyor! Önce yağmur sonra kar yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tüm yurtta hava durumuna ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları yeni haftada hissedilir derecede azalacak, iç kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışı etkili olacak. Yağışlar önce sağanak yağmura ardından da onlarca ilimizde kar yağışına dönecek. Hava sıcaklıkları için de son dakika uyarıları yapan Meteoroloji ciddi bir düşüşe işaret etti. İşte ayrıntılar...

Ekleme: 6.03.2022 - 22:51 Güncelleme: 7.03.2022 - 11:18 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji uyardı: Kar geliyor! Önce yağmur sonra kar yağacak
Hava durumuna ilişkin birçok ilimizde dikkate alınması gereken önemli uyarılar geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Yayınlanan tahminlere göre yeni hafta yağışlı bir havayla başlarken hava sıcaklıkları adım adım düşecek. Haftanın son günlerinde birçok şehirde kar etkili olacak.

Edinilen son dakika bilgisine göre Mart soğukları yurt genelinde birçok ilde etkili şekilde başlayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminlerine göre bugünden itibaren etkisini göstermeye başlayacak olan yağışlarla beraber hava sıcaklıkları düşüş yaşayacak.

Hafta ortasından itibaren kar yağışı kendini göstermeye başlayacak ve sıcaklık düşüşünün etkisiyle haftanın son günlerinde tüm yurdu saracak. Kıyı kesimler hariç birçok noktada kar yağışı görülecek.

SON DAKİKA | HAVA DURUMU UYARISI: BUGÜN BAŞLIYOR


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege(Afyonkarahisar hariç), Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Ankara, Eskişehir ve Düzce çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


DOĞU AKDENİZ VE DOĞU ANADOLU DİKKAT

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Hakkari ve Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege ile Edirne Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

MEVSİM NORMALLERİNDEKİ SEYİR DÜŞÜYOR

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, beklenen soğuk havayla birlikte çarşamba gününden itibaren, hissedilir derecede azalacak. Hava sıcaklıkları, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altına inecek.

Haftanın ilk günü yurdun doğu kesimlerinin parçalı bulutlu diğer yerlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar yağmur, yer yer sağanak şeklinde olacak.

SALI GÜNÜNE DİKKAT

Salı günü, ülke genelinin tamamında yağış beklenirken, yağışlar iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacak.

İŞTE HAVA SICAKLIĞINDA DÜŞÜŞÜN YAŞANACAĞI İLLER

Çarşamba günü, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise yer yer yoğun kar yağışı görülecek.

Günün en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara'da 2-4, İstanbul'da 4-5, İzmir'de 11-7, Konya'da 0-7, Sivas'ta 0-3, Samsun'da 4-5, Diyarbakır'da 10-11, Antalya'da 11-14, Van'da 6-7 derece olacak.

İÇ KESİMLERDE YOĞUN KAR

Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, Karadeniz'in kıyı kesimlerinde karla karışık yağmur, iç kesimlerde ise yoğun kar yağışı etkili olacak.
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