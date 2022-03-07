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Kredi kartı limiti için flaş talep! Vergi ödemeleri...

ATO Başkanı Baran vergi ödemelerinde kredi kartı limitlerinin kaldırılmasını isteyerek, "Mükelleflere bir ya da birden çok kredi kartıyla limit gözetmeksizin vergi ödeme imkanı verilmesi, vergiye uyumlu mükellef sayısını artıracağı gibi vergi tahsilat oranlarını da yükseltecektir" dedi.

Ekleme: 7.03.2022 - 18:21 Güncelleme: 7.03.2022 - 18:25 / Editör: Ozge Selin
Kredi kartı limiti için flaş talep! Vergi ödemeleri...
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, tahakkuk eden vergilerin vergi mükelleflerinden kolaylıkla tahsil edilebilmesi için kredi kartı limiti ve banka sınırlamasının kaldırılması çağrısında bulundu. Baran, kredi kartı yoluyla vergi ödenmesi konusundaki talepleri doğrultusunda 50 bin liralık limit belirlendiğini, daha sonra bunun 100 bin liraya yükseltildiğini anımsattı.

'EKONOMİK CANLANMAYA KATKI YAPACAK'

Kurumlar, katma değer, gelir gibi vergilerin 100 bin liralık kısmının kredi kartıyla ödenebildiğini kaydeden Baran, bu rakamın üzerindeki vergi ödemelerinde kredi kartı kabul edilmediğini belirtti. Baran, banka gözetmeksizin ve limit olmaksızın kredi kartıyla vergi ödeme imkanının vergi tahsilatının artmasına katkı sağlayacağına ve işletmeleri nakit temin etme baskısından kurtaracağına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

'Pandemi nedeniyle çok özel dönemlerden geçiyoruz. Her şeyin dijital çözümlendiği çağda, işletmelerin kasasında her zaman nakit olamıyor. Bu durumda vergi ödemeleri için banka sınırlandırmaları ile kredi kartı limitleri kaldırılmalıdır. Bankacılık sistemi bir bütün. Kamu bankaları kadar diğer bankalarla da çalışmak mümkün. Bu nedenle vergi ödemelerinin tüm bankalar aracılığıyla yapılmasına izin verilmesi tahsilatı artıracaktır. Aynı şekilde limit gözetmeksizin ödeme imkanı da verilmelidir. Mükelleflere bir ya da birden çok kredi kartıyla limit gözetmeksizin vergi ödeme imkanı verilmesi, vergiye uyumlu mükellef sayısını artıracağı gibi vergi tahsilat oranlarını da yükseltecektir. Reel sektörün dinamizmi bu iki alanda düzenleme yapılmasını gerektirmektedir. Vergi tahsilat döneminde gerçekleştirilecek bu yenilik kamu tahsilat seviyesini yükseltecek ve ekonomik canlanmaya katkıda bulunacaktır.'
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