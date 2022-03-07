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​Gazprom'dan Avrupa'ya uyarı: Gaz fiyatları daha da artacak

Rus doğal gaz şirketi Gazprom, Avrupa'daki gaz fiyatlarının yükselişinin devam edebileceği konusunda uyarıda bulundu. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle gaz fiyatları bin metreküp başına 3 bin 892 dolarla tarihi rekor kırmıştı.

​Gazprom'dan Avrupa'ya uyarı: Gaz fiyatları daha da artacak
Ekleme: 7.03.2022 - 19:58 Güncelleme: 7.03.2022 - 20:04 / Editör: Ozge Selin
​Gazprom'dan Avrupa'ya uyarı: Gaz fiyatları daha da artacak
Avrupa'da gaz fiyatları, bin metreküp başına 3 bin 892 dolarla tarihi rekor kırdı.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin yabancı müşterilerinin gaz tedarikine yönelik taleplerini yerine getirdiği belirtildi.

"FİYATLAR DAHA YÜKSEK OLABİLİR"

Ukrayna'dan Avrupa'ya gaz akışını sağlayan transit koridorun tamamen kullanıldığı aktarıldığı açıklandı.

Gazprom açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bugün, Avrupa'da temel gaz gösterge fiyatı olan TTF, tarihi bir rekor kırarak bin metreküp başına 3 bin 892 doları gördü.

Fiyatlar daha yüksek de olabilir.

Ama bu artışın sebebi Gazprom'dan kaynaklanmıyor.

Şirketimiz, uzun vadeli gaz tedarik kontratlarını yerine getiriyor ve getirmeye devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Rusya, Avrupa'nın doğal gaz ithalatının yaklaşık yüzde 45'ini karşılıyor.

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