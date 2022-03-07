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Dünya bu çocuğu konuşuyor: 1000 kilometrelik sınırı tek başına geçti

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken 1 milyondan fazla Ukraynalının ise diğer ülkelere kaçışı sürüyor. Ailesi Ukrayna'da kalmak zorunda olan 11 yaşındaki bir çocuğun Slovakya'ya tek başına kaçışı gündem oldu. Üzerinde pasaportu, sırt çantası ve bir plastik torbası olan çocuk 1bin km'yi tek başına geçerek Slovakya'ya ulaştı.

Ekleme: 7.03.2022 - 14:49 Güncelleme: 7.03.2022 - 14:54 / Editör: Ozge Selin
Dünya bu çocuğu konuşuyor: 1000 kilometrelik sınırı tek başına geçti
Rusya Ukrayna savaşı 12. gününde. Rusya Kiev'i tamamen kuşatmaya hazırlanırken milyonlarca Ukraynalının kaçışı ise sürüyor. 24 Şubat'ta başlayan Rus işgali sonrası BM raporlarına göre 1,2 milyondan fazla sivil Ukrayna'yı terk etti, bu sayının önümüzdeki günlerde 1.5 milyonu bulması bekleniyor.


1000 KM'LİK YOLU YALNIZ GEÇTİ

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporizhzhia kentinden 11 yaşında bir çocuğun Slovakya'ya tek başına geçtiği öğrenildi. Slovak makamları Ukrayna sınırını tek başına geçtiğini söyleyen küçük çocuğun fotoğrafını sosyal medya hesaplarında paylaşarak 'gecenin kahramanı' yorumunu yaptı.


ELİNE TELEFON NUMARASI YAZILMIŞ

11 yaşındaki çocuğun üzerinde pasaportu, sırt çantası, elinde de bir plastik torba vardı. Ailesi Slovakya'ya ulaştığında akrabalarına ulaşması için eline bir telefon numarası yazmıştı. Ailesi Ukrayna'da kalmak zorunda olduğu için bin km'lik yolu yapayalnız gelip Slovakya'ya ulaşan çocuk gönüllüler tarafından karşılandı. Yetkililer küçük çocuğu hemen sıcak bir yere götürdü ve ona yiyecek içecek verdi.

YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Bakanlığın Facebook sayfasında yayınlanan açıklamada, çocuğun eline yazılan bilgiler ve pasaportunun içerisine yerleştirilmiş bir kağıt parçası sayesinde sınır görevlilerinin çocuğun akrabalarıyla temasa geçebildiği belirtildi.

11 yaşındaki küçük kahraman güvenli bir şekilde yakınlarına teslim edilirken bakanlık yaptığı açıklamada “Gülümsemesi, korkusuzluğu ve gerçek bir kahramana yakışır kararlılığı ile herkesi kazandı” ifadeleri kullanıldı.

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