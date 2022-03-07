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CHP Kadın Kolları eski Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan: Tacizcileri koruyan CHP'nin süslü mesajlarına kimse inanmaz

CHP Kadın Kolları eski Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan’dan CHP’ye 8 Mart eleştirisi yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kadınlara destek vermediğini dile getiren Atılgan, "Canan Kaftancıoğlu gibi yöneticiler, tacizlerin üstünü kapatabilmek için mağdur olan kadınları partiden atıyor. CHP bu sene de kadınlara yönelik süslü mesajlar yayınlayacak. Ama o mesajlara kimse inanmaz!" dedi.

CHP Kadın Kolları eski Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan: Tacizcileri koruyan CHP'nin süslü mesajlarına kimse inanmaz
Ekleme: 7.03.2022 - 09:12 Güncelleme: 7.03.2022 - 09:23 / Editör: Ozge Selin
CHP Kadın Kolları eski Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan: Tacizcileri koruyan CHP'nin süslü mesajlarına kimse inanmaz
CHP Kadın Kolları eski Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan, flaş açıklamalarda bulundu. Atılgan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaseti bilmediğini, Deniz
Baykal'ın güçlü liderliğinden korktuğu için de ona yakın herkesi ihraç ettiğini söyledi.

CHP'den ihraç edildiniz mi?

İhraç edildiğime dair bana bilgi gelmedi, hiç de sormuyorum. Savunmamı isterlerse de yapmam. Ben suçlu değilim ki, beni affetsinler diye kendimi anlatayım. CHP'ye bu fırsatı da vermem. Benim partim için yaptığım emekler ortada. Ayak oyunlarıyla beni uzaklaştırdılar. Bana yapılanları da asla affetmiyorum. Kılıçdaroğlu helalleşelim diye açıklamalar yapıyor ama ben ona hakkımı helal etmiyorum. CHP'de Kadın Kolları Genel Başkanlığı yapmış biri olarak şunu çok açık şekilde söyleyebilirim ki, Kılıçdaroğlu yönetimi partide kadınların önünü açmıyor. Ancak söylemde 'siyasette eşit temsil' deniliyor.

Bunu biraz açar mısınız?

CHP'de yüzde 33'lük kadın kotasını büyük mücadele sonucu çıkardık. Kota uygulamasında isteğimiz kadınların 'seçilebilecek' yerlerden yüzde 33'lük kota olmasıydı. Ancak Kılıçdaroğlu bunu yapmadı. Hatta Parti Meclis Toplantısı'nda itiraz ettim bu duruma. Ancak işe yaramadı. Yüzde 33'lük kadın kotası uyguluyoruz diyorlar ama partideki kadınlarımızı seçilemeyecek yerden aday gösteriyorlar. Ne işe yarıyor o zaman bu kota? Tamamen göz boyama. Böyle adaletsiz bir durum olabilir mi? Kılıçdaroğlu her ağzını açtığında siyasette kadınlarımızla yürüyeceğim diyor ama sadece lafta. Söylediğiyle yaptığı çok farklı. İktidarı eleştiriyor ama AK Parti'de de, MHP'de de kadın kolları başkanları milletvekili oluyor. CHP'de Kılıçdaroğlu döneminde hiçbir kadın kolları başkanı vekil yapılmadı. Bunu nasıl açıklayacak? Sabah akşam eleştirdiği Cumhur İttifakı emek veren kadınlara sahip çıkıyor.

YÜZLERCE KADIN HAKSIZLIĞA UĞRADI
Kılıçdaroğlu neden böyle yapıyor sizce?

CHP'de emek verenler değil, tepeden inmeler yönetimde yer alıyor. Emeği bilmeyen insanlar yönetiyor partiyi. O yüzden fedakarca çalışanlar partide hak ettikleri yerde değiller. Peki partiye yıllarca emek veren kadınlarımıza neden fırsat verilmedi? İşte ben buna isyan ediyorum. Benim gibi yüzlerce kadına haksızlık edildi. Kılıçdaroğlu döneminde kadın kolları genel başkanlığı yaptığım için yakından biliyorum. Parti kendi içindeki emekçi kadınlara sahip çıkmıyor. Bana yapılan haksızlıkları da bir kenara bırakıp söylüyorum bunu. Ama bu böyle gitmez, gitmeyecek de. Çok eleştirdikleri Baykal döneminde emekçi kadınlarımıza çok daha fazla kıymet veriliyordu.

TACİZCİLERİ KORUYAN CHP'NIN 8 MART'TAKİ SÜSLÜ MESAJLARINA KİMSE
İNANMAZ
8 Mart Kadınlar Günü'ne dair neler söylemek istersiniz?

Siyasette kadınların önündeki engelleri kaldırmak için çok çalıştım, mücadele etmeye de devam edeceğim. Partimde birçok haksızlığa maruz kaldım. Bu kadar fedakarlık yaptığım partimin içinde bulunduğu durumu görünce üzülüyorum. Kaftancıoğlu gibi yöneticiler, tacizleri kapatabilmek için mağdur olan kadınları partiden atıyor. CHP bu sene de yine kadınlara yönelik süslü mesajlar yayınlayacak. Ama taciz olayları karşısında bile böyle davranılıyorsa, kusura bakmasınlar ama o mesajlara kimse inanmaz.


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