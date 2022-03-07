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Berat Albayrak, ekonomi kitabıyla sessizliğini bozdu: Burası Çok Önemli

Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın kaleme aldığı 'Burası Çok Önemli' isimli kitabı 40 liralık fiyat etiketiyle ön satışa çıktı. Kitabın tanıtım yazısında "2030 yılını dahi bulmadan ekonomik ve refah düzeyi olarak ülke tarihinin en güçlü dönemine gireceğiz... Kişi başı gelir, cari denge, istihdam ve üretim anlamında dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olma sürecimiz başlayacak" ifadeleri yer aldı.

Ekleme: 7.03.2022 - 17:49 Güncelleme: 7.03.2022 - 17:53 / Editör: Ozge Selin
Berat Albayrak, ekonomi kitabıyla sessizliğini bozdu: Burası Çok Önemli
Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın kaleme aldığı 'Burası Çok Önemli! - Enerjiden Ekonomiye Tam Bağımsız Türkiye' kitabı ön satışa çıktı. İnternet üzerinden 40 liralık fiyat etiketiyle okuyucunun beğenisine sunulan kitabın 14 Mart'tan itibaren teslim edilmeye başlanacağı belirtildi.

Kitabın tanıtım yazısında şu ifadeler yer aldı:

"Şunu çok net bir biçimde ifade edebilirim ki biz köprüyü geçtik. EVET! Türkiye Cumhuriyeti olarak biz artık köprüyü geçtik.

Çok da uzun bir süre kalmadı;

2030 yılını dahi bulmadan ekonomik ve refah düzeyi olarak ülke tarihinin en güçlü dönemine gireceğiz... Kişi başı gelir, cari denge, istihdam ve üretim anlamında dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olma sürecimiz başlayacak.

Tarihten aldığı büyük mirasla...

Üç kıtanın kesişim noktasındaki jeopolitik ve jeostratejik konumuyla...

Özellikle son 20 yıldır konsolide ettiği bölgesel ve küresel tecrübeyle...

Sahip olduğu güçlü liderlikle...

Ulaşımdan savunma sanayiine, ekonomiden enerjiye inşa ettiği sağlam altyapı ve kapasitesiyle...

Türkiye bu tasavvuru ortaya koyabilmeye namzet en önemli ülkelerden biri olacaktır."
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