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Bella Hadid'den batının Rusya Ukrayna savaşındaki iki yüzlülüğüne tepki: Kaç müslüman ülke alevler içinde?

Filistin asıllı ABD'li ünlü model Bella Hadid, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle mülteci durumuna düşen Ukraynalılar ile Müslüman mültecilere uygulanan çifte standarda dikkati çekti. "Eğer bu, son yıllarda bir savaşı ilk fark edişinizse, dünyadan değilsiniz..." sözlerini paylaşan Bella Hadid, Ukrayna halkı için de destek çağrısı yaptı. Ünlü model Bella Hadid, İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulüme karşı çıkışlarıyla da biliniyor.

Ekleme: 7.03.2022 - 15:51 Güncelleme: 7.03.2022 - 15:56 / Editör: Ozge Selin
Bella Hadid'den batının Rusya Ukrayna savaşındaki iki yüzlülüğüne tepki: Kaç müslüman ülke alevler içinde?Bella Hadid, sosyal medya hesabından, Kanada'da 'Şair Mustafa' adıyla tanınan Müslüman müzisyen ve şair Mustafa Ahmed'in imzasını taşıyan bir şiiri paylaştı.

'EĞER BU BİR SAVAŞI İLK FARK EDİŞİNİZDE DÜNYADAN DEĞİLSİNİZ'

25 yaşındaki dünyaca ünlü model Hadid, paylaşımında, 'Kendinize sorun, nasıl sessizce diğer adaletsizliklerde gezindiğinizi sorun... Eğer bu, son yıllarda bir savaşı ilk fark edişinizse, dünyadan değilsiniz... Kaç tane Müslüman ülke alevler içinde? Batı'nın istilalarıyla, acımasız insansız hava araçları saldırılarıyla, infazlarla, Çin'deki toplama kamplarıyla?' dizelerine yer verdi.

Hadid, savaştan etkilenen Müslüman ülkeler ile diğer ülkelere karşı davranış ve kullanılan dildeki farklılıkların vurgulandığı şiirin altına yazdığı notta, Hadid, 'Adaletsizlik nerede olursa olsun, her yerde adalet için bir tehdittir.' ifadesini kullandı.

Diğer yandan, Hadid, Ukrayna halkı için destek çağrısı yaptı.

Hadid, daha sonra yaptığı farklı bir paylaşımda da yardım kuruluşlarının bilgilerini vererek, Rusya'nın saldırılarının mağdurları için bağış yapma çağrısında bulundu.
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