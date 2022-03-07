Başkan Erdoğan-Putin görüşmesinin perde arkası! Azak'ta bekletilen 30 gemi Türkiye'ye gelecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin bazı ayrıntıları belli oldu.AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre görüşmede iki ülke arasındaki ticaret ödemeleri konusu da konuşuldu. Başkan Erdoğan Putin'e, "Ülkelerimiz arasındaki ticarette Euro, Dolar dışında Ruble ve Yuan'la alışveriş yapabiliriz. Altınla da yapabiliriz" dedi.Başkan Erdoğan görüşmede Azak Denizi'nde bekleyen Ayçiçek yağı hammaddesi ve buğday yüklü, varış noktası Türkiye olan yaklaşık 30 gemiyi gündeme getirdi. Putin'in ise "Talimat vereceğim" dediği öğrenildi.BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "ACİL ATEŞKES" ÇAĞRISIÖte yandan, İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ise görüşmede; Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ele alındı, Türkiye-Rusya ilişkilerinin değerlendirildiği ifade edildi. Erdoğan'ın acil ateşkes çağrısı yaptığı ve "Müzakereler için çabamız sürecek" dediği belirtildi."BARIŞIN YOLUNU AÇALIM"İletişim Başkanlığı Erdoğan'ın Putin'e "Hep birlikte barışın yolunu açalım. İnsani koridor ve barış anlaşması için acil adım atılmalı" dediğini aktardı.