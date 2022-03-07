  • USD: 14,30 - 14,33
  • EURO: 15,53 - 15,56
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan-Putin görüşmesinin perde arkası! Azak'ta bekletilen 30 gemi Türkiye'ye gelecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Başkan Erdoğan'ın 'Ticarette dolar, euro, ruble ve yuan kullanabiliriz' dediği aktarılırken, Putin'in Azak'ta bekletilen ayçiçek yağı ve buğday yüklü 30 gemi için talimat vereceği ifade edildi.

Başkan Erdoğan-Putin görüşmesinin perde arkası! Azak'ta bekletilen 30 gemi Türkiye'ye gelecek
Ekleme: 7.03.2022 - 20:16 Güncelleme: 7.03.2022 - 20:17 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan-Putin görüşmesinin perde arkası! Azak'ta bekletilen 30 gemi Türkiye'ye gelecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin bazı ayrıntıları belli oldu.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre görüşmede iki ülke arasındaki ticaret ödemeleri konusu da konuşuldu. Başkan Erdoğan Putin'e, "Ülkelerimiz arasındaki ticarette Euro, Dolar dışında Ruble ve Yuan'la alışveriş yapabiliriz. Altınla da yapabiliriz" dedi.

Başkan Erdoğan görüşmede Azak Denizi'nde bekleyen Ayçiçek yağı hammaddesi ve buğday yüklü, varış noktası Türkiye olan yaklaşık 30 gemiyi gündeme getirdi. Putin'in ise "Talimat vereceğim" dediği öğrenildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "ACİL ATEŞKES" ÇAĞRISI

Öte yandan, İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ise görüşmede; Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ele alındı, Türkiye-Rusya ilişkilerinin değerlendirildiği ifade edildi. Erdoğan'ın acil ateşkes çağrısı yaptığı ve "Müzakereler için çabamız sürecek" dediği belirtildi.

"BARIŞIN YOLUNU AÇALIM"

İletişim Başkanlığı Erdoğan'ın Putin'e "Hep birlikte barışın yolunu açalım. İnsani koridor ve barış anlaşması için acil adım atılmalı" dediğini aktardı.
Rusya ve Ukrayna'nın üçüncü tur müzakeresi dört saat sürdü
MEB'den flaş koronavirüs kararları! 2 ayrı rehber 81 il müdürlüğüne gönderildi
Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu duyurdu
Başkan Erdoğan-Putin görüşmesinin perde arkası! Azak'ta bekletilen 30 gemi Türkiye'ye gelecek
​Gazprom'dan Avrupa'ya uyarı: Gaz fiyatları daha da artacak
Çin 'Ukrayna-Tayvan' kıyaslamalarını reddetti: Benzerlik kurulamaz
Nakit dengesi şubat ayında 55 milyar 513 milyon lira fazla verdi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalar!
Beykoz'da feci kaza! İETT otobüsü 4 otomobile çarptı: Hurdaya dönen otomobil eve girdi
ABD'nin petrol arayışı! 2 ülkeyi radarına aldı
Rusya savaşı sonlandırmak için 3 şartını açıkladı!
Rusya Ukrayna savaşında sıcak çatışma! Ukrayna öldürdüğü Rus askerlerinin görüntülerini paylaştı!
Bakan Nebati'den ayçiçek yağı açıklaması: Hiçbir şey yapmasak bile Temmuz ayına kadar yeter
Rusya dost olmayan ülkeler listesi yayınladı: Listede hangi ülkeler var?
Ukrayna ve Rusya tarafları Antalya'da görüşecek
ABD Dışişleri Bakanı Rusya sınırında! 'Uçaklar teyakkuzda bekliyor'
Yunanistan'daki göçmen kampı PKK eğitim üssü haline geldi! Yunan televizyon kanalında şok görüntüler!
Ukrayna'da çekilen bu fotoğraf Suriye savaşının unutulmayan karesini akıllara getirdi
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
Rus güçleri yerleşim alanına roketle saldırdı
2018'den beri var! O özellik sonunda WhatsApp'a da geliyor

2018'den beri var! O özellik sonunda WhatsApp'a da geliyor

Kredi kartı limiti için flaş talep! Vergi ödemeleri...

Kredi kartı limiti için flaş talep! Vergi ödemeleri...

UEFA'dan tarihi karar!

UEFA'dan tarihi karar!

Rusya-Ukrayna savaşı araba fiyatlarını etkileyecek mi?

Rusya-Ukrayna savaşı araba fiyatlarını etkileyecek mi?

Herkesi ilgilendiriyor! Vergi maratonu başladı: Kim ne ödeyecek? İşte detaylar...

Herkesi ilgilendiriyor! Vergi maratonu başladı: Kim ne ödeyecek? İşte detaylar...

Kadın PÖH'ler 'Nene Hatun'un izinde görevlerini kararlılıkla sürdürüyor!

Kadın PÖH'ler 'Nene Hatun'un izinde görevlerini kararlılıkla sürdürüyor!