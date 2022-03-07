Başkan Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile görüştü! 'Barışın tesisi için çaba gösteriyoruz'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ukrayna'daki insani yardım ve tahliyeler ele alınırken Başkan Erdoğan, barışın yeniden tesisi için ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile telefonda görüştü.ELE ALINAN KONULARCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında yaşanan son gelişmeler ile insani yardım ve tahliye konuları ele alındı."BARIŞIN TESİSİ İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUZ"Başkan Erdoğan, görüşmede, barışın yeniden tesisi için ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini belirterek, Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarının perşembe günü Antalya Diplomasi Forumu marjında,Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla gerçekleştireceği görüşmenin barışa giden yolda önemli bir eşiğin aşılmasına yardımcı olacağına inandığını ifade etti.