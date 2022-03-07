Bakan Nebati'den ayçiçek yağı açıklaması: Hiçbir şey yapmasak bile Temmuz ayına kadar yeter

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ayçiçek yağı ile ilgili kuyruklar, 'Yokmuş' gibi yaparak alın diye sevk edenler bu ülkeye kötülük yapıyor. Hiçbir şey yapmasak bile Temmuz ayına yetecek kadar stokumuz var. Buradan açıkça söylüyorum; bunun altında kalırsınız. Sanal, sonradan üretilmiş fotoğraflarla, Türkiye'de yağ bitti gibi ihanete varan noktalara sürükleyenlerle bir iletişimimiz olacak. Türkiye'nin üzerine oyun oynanmasına izin vermeyiz.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ayçiçek yağı ile ilgili kuyruklar, 'Yokmuş' gibi yaparak alın diye sevk edenler bu ülkeye kötülük yapıyor. Hiçbir şey yapmasak bile Temmuz ayına yetecek kadar stokumuz var. Buradan açıkça söylüyorum; bunun altında kalırsınız. Sanal, sonradan üretilmiş fotoğraflarla, Türkiye'de yağ bitti gibi ihanete varan noktalara sürükleyenlerle bir iletişimimiz olacak. Türkiye'nin üzerine oyun oynanmasına izin vermeyiz.