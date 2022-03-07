7 Mart Benzin ve Mazota Zam Mı Geldi? 7 Mart Güncel Akaryakıt Fiyatları
7 Mart akaryakıt zammı vatandaşlar tarafından oldukça merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 7 Mart benzine zam mı geldi sorusu yer aldı. Peki, 7 Mart benzin ne kadar? 7 Mart benzine zam mı geldi? 7 Mart güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...
Sık sık zam gelen akaryakıt fiyatları vatandaşların en çok konuştuğu konular arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 7 Mart akaryakıt fiyatları ne kadar ve benzine zam mı geldi soruları yer aldı. Rusya Ukrayna arasındaki gerilimin artmasının ardından tüm dünya piyasaları etkilendi. Bu nedenle benzin fiyatlarının nasıl ilerleyeceği hakkında araştırmalar da hızlandı. 7 Mart benzin ne kadar ve akaryakıta zam mı geldi sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
7 Mart Benzin ve Mazota Zam Mı Geldi?
Son zamanlarda akaryakıt fiyatlarına sık sık zam gelmesiyle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. 7 Mart benzin ve mazota zam mı geldi ve 7 Mart akaryakıt fiyatları ne kadar soruları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. EPGİS tarafından bugün itibariyle benzin fiyatlarının 1 lira 44 kuruş artacağı aktarıldı. İşte güncel benzin ve mazot fiyatları;
• İstanbul'da benzinin litresi : 19,24 TL
• İzmir'de benzinin litresi : 19,36 TL
• Ankara'da benzinin litresi : 19,34 TL
• İstanbul'da motorinin (mazotun) litresi : 21,19 TL
• İzmir'de motorinin (mazotun) litresi : 21,29 TL
• Ankara'da motorinin (mazotun) litresi : 21,29 TL
7 Mart Güncel Akaryakıt Fiyatları7 Mart güncel akaryakıt fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Gelen zamların ardından vatandaşlar illere göre akaryakıt fiyatları hakkında araştırmalara başladı. İşte 7 Mart günce akaryakıt fiyatları;
Adana
18,85 19,91 19,94 16,43 14,49
Adıyaman
18,95 19,99 20,02 16,47 14,52
Afyonkarahisar
18,85 19,91 19,94 16,43 14,49
Ağrı
19,00 20,08 20,11 16,50 14,55
Amasya
18,86 19,93 19,96 16,44 14,49
Ankara
18,76 19,85 19,88 16,45 14,52
Antalya
18,88 19,96 19,99 16,40 14,46
Artvin
18,94 20,00 20,03 16,44 14,51
Aydın
18,83 19,89 19,92 16,39 14,45
Balıkesir
18,84 19,91 19,94 16,40 14,46
Bilecik
18,72 19,81 19,84 16,40 14,46
Bingöl
18,92 20,01 20,04 16,50 14,57
Bitlis
19,08 20,17 20,20 16,51 14,58
Bolu
18,73 19,82 19,85 16,40 14,46
Burdur
18,90 19,98 20,01 16,42 14,48
Bursa
18,72 19,81 19,84 16,43 14,46
Çanakkale
18,85 19,92 19,95 16,41 14,47
Çankırı
18,79 19,87 19,90 16,44 14,50
Çorum
18,86 19,93 19,96 16,42 14,50
Denizli
18,84 19,92 19,95 16,41 14,47
Diyarbakır
19,05 20,14 20,17 16,48 14,54
Edirne
18,75 19,83 19,86 16,41 14,48
Elazığ
19,03 20,09 20,12 16,48 14,54
Erzincan
18,93 19,99 20,02 16,44 14,51
Erzurum
18,95 20,01 20,04 16,45 14,52
Eskişehir
18,74 19,83 19,86 16,41 14,48
Gaziantep
18,92 19,96 19,99 16,43 14,49
Giresun
18,88 19,95 19,98 16,59 14,71
Gümüşhane
18,90 19,96 19,99 16,47 14,49
Hakkari
19,17 20,25 20,28 16,57 14,65
Hatay
18,87 19,92 19,95 16,41 14,47
Isparta
18,93 20,01 20,04 16,42 14,49
Mersin
18,83 19,89 19,92 16,43 14,50
İstanbul / Avrupa
18,66 19,74 19,77 16,39 14,45
İstanbul / Anadolu
18,67 19,76 19,79 16,39 14,45
İzmir
18,78 19,85 19,88 16,37 14,43
Kars
18,99 20,05 20,08 16,47 14,54
Kastamonu
18,86 19,93 19,96 16,44 14,50
Kayseri
18,87 19,94 19,97 16,47 14,54
Kırklareli
18,72 19,80 19,83 16,41 14,47
Kırşehir
18,78 19,85 19,88 16,48 14,54
Kocaeli
18,67 19,75 19,78 16,38 14,44
Konya
18,91 19,98 20,01 16,47 14,53
Kütahya
18,84 19,93 19,96 16,42 14,48
Malatya
18,98 20,01 20,04 16,46 14,53
Manisa
18,81 19,89 19,92 16,37 14,44
Kahramanmaraş
18,93 19,97 20,00 16,42 14,49
Mardin
19,05 20,12 20,15 16,48 14,55
Muğla
18,86 19,94 19,97 16,41 14,47
Muş
19,08 20,17 20,20 16,52 14,61
Nevşehir
18,88 19,94 19,97 16,58 14,53
Niğde
18,87 19,93 19,96 16,45 14,52
Ordu
18,86 19,92 19,95 16,42 14,49
Rize
18,87 19,94 19,97 16,41 14,48
Sakarya
18,70 19,78 19,81 16,38 14,45
Samsun
18,82 19,89 19,92 16,40 14,47
Siirt
19,08 20,17 20,20 16,51 14,58
Sinop
18,86 19,93 19,96 16,40 14,47
Sivas
18,88 19,95 19,98 16,48 14,54
Tekirdağ
18,68 19,76 19,79 16,40 14,46
Tokat
18,87 19,94 19,97 16,43 14,51
Trabzon
18,87 19,93 19,96 16,40 14,47
Tunceli
18,90 19,99 20,02 16,50 14,57
Şanlıurfa
19,00 20,03 20,06 16,45 14,52
Uşak
18,85 19,93 19,96 16,41 14,47
Van
19,12 20,21 20,24 16,54 14,61
Yozgat
18,80 19,88 19,91 16,44 14,51
Zonguldak
18,74 19,84 19,87 16,41 14,48
Aksaray
18,89 19,96 19,99 16,46 14,53
Bayburt
18,90 19,97 20,00 16,43 14,50
Karaman
18,88 19,95 19,98 16,47 14,54
Kırıkkale
18,73 19,82 19,85 16,44 14,51
Batman
19,04 20,12 20,15 16,50 14,57
Şırnak
18,94 20,00 20,03 16,51 14,58
Bartın
18,77 19,85 19,88 16,42 14,49
Ardahan
18,97 20,03 20,06 16,45 14,53
Iğdır
19,03 20,09 20,12 16,50 14,57
Yalova
18,69 19,78 19,81 16,39 14,45
Karabük
18,76 19,85 19,88 16,42 14,49
Kilis
18,77 19,83 19,86 16,42 14,49
Osmaniye
18,87 19,92 19,95 16,41 14,47
Düzce
18,70 19,79 19,82 16,39 14,46