7 Mart akaryakıt zammı vatandaşlar tarafından oldukça merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 7 Mart benzine zam mı geldi sorusu yer aldı. Peki, 7 Mart benzin ne kadar? 7 Mart benzine zam mı geldi? 7 Mart güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...

7 Mart Benzin ve Mazota Zam Mı Geldi?



7 Mart Güncel Akaryakıt Fiyatları

Sık sık zam gelen akaryakıt fiyatları vatandaşların en çok konuştuğu konular arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Rusya Ukrayna arasındaki gerilimin artmasının ardından tüm dünya piyasaları etkilendi. Bu nedenle benzin fiyatlarının nasıl ilerleyeceği hakkında araştırmalar da hızlandı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Son zamanlarda akaryakıt fiyatlarına sık sık zam gelmesiyle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı.vesoruları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. EPGİS tarafından bugün itibariyle benzin fiyatlarının 1 lira 44 kuruş artacağı aktarıldı. İşte güncel benzin ve mazot fiyatları;• İstanbul'da benzinin litresi : 19,24 TL• İzmir'de benzinin litresi : 19,36 TL• Ankara'da benzinin litresi : 19,34 TL• İstanbul'da motorinin (mazotun) litresi : 21,19 TL• İzmir'de motorinin (mazotun) litresi : 21,29 TL• Ankara'da motorinin (mazotun) litresi : 21,29 TLbirçok kişi tarafından merak ediliyor. Gelen zamların ardından vatandaşlar illere göre akaryakıt fiyatları hakkında araştırmalara başladı. İşte 7 Mart günce akaryakıt fiyatları;Adana18,85 19,91 19,94 16,43 14,49Adıyaman18,95 19,99 20,02 16,47 14,52Afyonkarahisar18,85 19,91 19,94 16,43 14,49Ağrı19,00 20,08 20,11 16,50 14,55Amasya18,86 19,93 19,96 16,44 14,49Ankara18,76 19,85 19,88 16,45 14,52Antalya18,88 19,96 19,99 16,40 14,46Artvin18,94 20,00 20,03 16,44 14,51Aydın18,83 19,89 19,92 16,39 14,45Balıkesir18,84 19,91 19,94 16,40 14,46Bilecik18,72 19,81 19,84 16,40 14,46Bingöl18,92 20,01 20,04 16,50 14,57Bitlis19,08 20,17 20,20 16,51 14,58Bolu18,73 19,82 19,85 16,40 14,46Burdur18,90 19,98 20,01 16,42 14,48Bursa18,72 19,81 19,84 16,43 14,46Çanakkale18,85 19,92 19,95 16,41 14,47Çankırı18,79 19,87 19,90 16,44 14,50Çorum18,86 19,93 19,96 16,42 14,50Denizli18,84 19,92 19,95 16,41 14,47Diyarbakır19,05 20,14 20,17 16,48 14,54Edirne18,75 19,83 19,86 16,41 14,48Elazığ19,03 20,09 20,12 16,48 14,54Erzincan18,93 19,99 20,02 16,44 14,51Erzurum18,95 20,01 20,04 16,45 14,52Eskişehir18,74 19,83 19,86 16,41 14,48Gaziantep18,92 19,96 19,99 16,43 14,49Giresun18,88 19,95 19,98 16,59 14,71Gümüşhane18,90 19,96 19,99 16,47 14,49Hakkari19,17 20,25 20,28 16,57 14,65Hatay18,87 19,92 19,95 16,41 14,47Isparta18,93 20,01 20,04 16,42 14,49Mersin18,83 19,89 19,92 16,43 14,50İstanbul / Avrupa18,66 19,74 19,77 16,39 14,45İstanbul / Anadolu18,67 19,76 19,79 16,39 14,45İzmir18,78 19,85 19,88 16,37 14,43Kars18,99 20,05 20,08 16,47 14,54Kastamonu18,86 19,93 19,96 16,44 14,50Kayseri18,87 19,94 19,97 16,47 14,54Kırklareli18,72 19,80 19,83 16,41 14,47Kırşehir18,78 19,85 19,88 16,48 14,54Kocaeli18,67 19,75 19,78 16,38 14,44Konya18,91 19,98 20,01 16,47 14,53Kütahya18,84 19,93 19,96 16,42 14,48Malatya18,98 20,01 20,04 16,46 14,53Manisa18,81 19,89 19,92 16,37 14,44Kahramanmaraş18,93 19,97 20,00 16,42 14,49Mardin19,05 20,12 20,15 16,48 14,55Muğla18,86 19,94 19,97 16,41 14,47Muş19,08 20,17 20,20 16,52 14,61Nevşehir18,88 19,94 19,97 16,58 14,53Niğde18,87 19,93 19,96 16,45 14,52Ordu18,86 19,92 19,95 16,42 14,49Rize18,87 19,94 19,97 16,41 14,48Sakarya18,70 19,78 19,81 16,38 14,45Samsun18,82 19,89 19,92 16,40 14,47Siirt19,08 20,17 20,20 16,51 14,58Sinop18,86 19,93 19,96 16,40 14,47Sivas18,88 19,95 19,98 16,48 14,54Tekirdağ18,68 19,76 19,79 16,40 14,46Tokat18,87 19,94 19,97 16,43 14,51Trabzon18,87 19,93 19,96 16,40 14,47Tunceli18,90 19,99 20,02 16,50 14,57Şanlıurfa19,00 20,03 20,06 16,45 14,52Uşak18,85 19,93 19,96 16,41 14,47Van19,12 20,21 20,24 16,54 14,61Yozgat18,80 19,88 19,91 16,44 14,51Zonguldak18,74 19,84 19,87 16,41 14,48Aksaray18,89 19,96 19,99 16,46 14,53Bayburt18,90 19,97 20,00 16,43 14,50Karaman18,88 19,95 19,98 16,47 14,54Kırıkkale18,73 19,82 19,85 16,44 14,51Batman19,04 20,12 20,15 16,50 14,57Şırnak18,94 20,00 20,03 16,51 14,58Bartın18,77 19,85 19,88 16,42 14,49Ardahan18,97 20,03 20,06 16,45 14,53Iğdır19,03 20,09 20,12 16,50 14,57Yalova18,69 19,78 19,81 16,39 14,45Karabük18,76 19,85 19,88 16,42 14,49Kilis18,77 19,83 19,86 16,42 14,49Osmaniye18,87 19,92 19,95 16,41 14,47Düzce18,70 19,79 19,82 16,39 14,46