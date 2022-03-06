Türkiye'den müzakere diplomasisi! Bakan Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü

Rusya Ukrayna arasındaki savaş 11. gününde tüm şiddetli ile devam ederken, Türkiye üçüncü müzakere görüşmeleri öncesi diplomasi trafiğini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştü.