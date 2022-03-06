Rusya Ukrayna savaşı için flaş gelişme! Putin Batıya gözdağı verdi: ‘’Bu karar bir savaş ilanıdır’’

Rusya Ukrayna savaşı 10. gününe girerken, son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bugün, savaşın kritik günlerinden biri olarak görülüyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal hattı birçok bölgede kendini gösteriyor. Özellikle; Başkent Kiev'e girmeye çalışan Rus birliklerine karşı yerel halk ve ordu savunma hattı kurmuş durumda. Şehirde sık sık patlamalar duyuluyor ve siren sesleri yükseliyor. ABD/NATO, Ukrayna ve Rusya kanadından ise krizi daha da büyütecek açıklamalar geliyor. Beyaz Saray, Rusya'nın sivillere saldırmasını bir 'savaş suçu' olarak niteledi. Ukrayna lideri Zelenskiy, 'Ukrayna düşerse, Avrupa düşer' dedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptırım kararlarına vurgu yaparak, 'Bu yaptırımların amacı, Putin'i desteklemeyi engellemekse o zaman bu yaptırımların başarılı olma şansları yok' ifadelerini kullandı.ZELENSKİY, ABD BAŞKANI BİDEN İLE GÖRÜŞTÜ04.37: ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, Ukrayna'daki son durum hakkında telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.04.34: Ukrayna'da iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arakhamia, Harkiv'de bugün insani yardım koridorunun açılabileceğini bildirdi.VISA VE MASTERCARD'DAN 'RUSYA' KARARI!01.35: Visa ve Mastercard Rusya'daki tüm operasyonları durdurma kararı aldıklarını açıkladı.Visa'dan yapılan açıklamada, 'Visa, önümüzdeki günlerde tüm Visa işlemlerini durdurmak üzere Rusya'daki müşteri ve ortaklarıyla birlikte çalışacak.' denildi. Buna göre, Rusya'da verilen Visa kartları ülke dışında, Rusya dışındaki finans kurumları tarafından verilen Visa kartları da Rusya'da çalışmayacak.WP: ABD VE MÜTTEFİKLERİ SÜRGÜNDEKİ BİR UKRAYNA HÜKÜMETİNE HAZIRLANIYOR01.06:ABD'nin yüksek tirajlı gazetelerinden Washington Post, ABD ve müttefiklerinin sessizce Ukrayna'da uzun bir mücadeleye ve sürgündeki bir Ukrayna hükümetine hazırlandığını belirtti.Gazetenin ABD ve Avrupa'dan yetkili kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya ordusunun Ukrayna'da ilerleyişini sürdürerek ülkede işgale karşı kanlı ve uzun bir isyana zemin hazırlayacağına inanıldığı ifade edildi. Haberde, ismi gizli tutulan bir yetkilinin, 'Zelenskiy'in Polonya'da sürgündeki bir hükümet kurduğu bir senaryo da dahil olmak üzere, şu anda her olasılık için acil durum planlaması yapıyoruz.' ifadesine yer verildi.IMF UYARDI: SAVAŞ VE YAPTIRIMLARIN KÜRESEL EKONOMİYE AĞIR BİR ETKİSİ OLACAKTIR00.59: Uluslararası Para Fonu (IMF), Ukrayna'da devam eden savaş ve ilgili yaptırımların küresel ekonomi üzerinde 'ağır' bir etkisi olacağını belirterek, Ukrayna'nın 1,4 milyar dolarlık acil finansman talebinin en erken gelecek hafta değerlendirilmesinin beklendiğini bildirdi.Ukrayna'daki savaşın ülkenin fiziksel altyapısına büyük zararlar verdiğine dikkati çekilen açıklamada, komşu ülkelere 1 milyondan fazla mülteci dalgasına ve Rusya'ya yönelik benzeri görülmemiş yatırımların açıklanmasına neden olduğu aktarıldı. Açıklamada, 'Durum oldukça değişken ve görünüm olağanüstü belirsizliğe tabi olsa da ekonomik sonuçlar şimdiden çok ciddi.' değerlendirmesi yer aldı.00.09: Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna ordusu son 24 saatte Rus ordusuna ait 2 uçak, 5 helikopter ve bir insansız hava aracını düşürdü.22.50: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Biz asla düşanlarımıza topraklarımızı vermeyeceğiz. Hepimiz direndik, hepimiz birlikte Ukrayna'yı kurtaracağız.UKRAYNA'DA 2 BİN 119 ASKERİ ALTYAPI TESİSİ İMHA EDİLDİ22.01:Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, 'Operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusunun 2 bin 119 askeri altyapı tesisi imha edildi. Bunların arasında 74 komuta ve iletişim merkezi, 108 hava savunma füze sistemi S-300, Buk M-1, Osa ve 68 radar istasyonu bulunuyor.' dedi.Bunların dışında 69 savaş uçağının karada, 21 savaş uçağının havada vurulduğunu aktaran Konaşenkov, 748 tank ve zırhlı araç, 76 çok namlulu roketatar, 274 topçu ve havan topu, 532 özel askeri araç ve 59 insansız hava aracının yok edildiğini kaydetti.İSRAİL BAŞBAKANI BENNETT ZELENSKİY İLE GÖRÜŞTÜ21.58: İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da görüşmesinin ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda konuştu.İSRAİL'DEN 25 RUS MİLYARDERE YAPTIRIM21.33: İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, yaptırım kararı kapsamında, 25 Rus oligarka ait özel jetler İsrail havaalanlarında 48 saatten fazla kalamayacak ve onlara ait yatların limanlara demir atmasına izin verilmeyecek.20.00: Ukraynalı müzakereci heyetlerin 3. tur görüşmelerin pazartesi günü yapılacağını duyurdu.