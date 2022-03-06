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Rusya'dan Ukrayna'nın komşularına gözdağı! Savaş sebebi sayılacak

Rusya Ukrayna savaşı 11. gününde tüm şiddeti ile devam ederken, Moskova yönetimi Ukrayna'nın komşularına gözdağı verdi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna askeri uçaklarının sınır ülkelerdeki havaalanlarını kullanmasının bu ülkelerin silahlı çatışmaya dahil olması olarak kabul edileceğini bildirdi. Öte yandan Rusya, Vinnıtsya şehrinde Ukrayna askeri havaalanının vurulduğunu duyurdu

Rusya'dan Ukrayna'nın komşularına gözdağı! Savaş sebebi sayılacak
Ekleme: 6.03.2022 - 22:25 Güncelleme: 6.03.2022 - 22:27 / Editör: Ozge Selin
Rusya'dan Ukrayna'nın komşularına gözdağı! Savaş sebebi sayılacak
Günlerdir devam eden Rusya Ukrayna savaşı, sert çatışmalarla sürüyor. Rusya ve Ukrayna arasında yapılan müzakereler olumlu bir sonuç vermezken,Günlerdir devam eden Rusya Ukrayna savaşı, sert çatışmalarla sürüyor. Rusya ve Ukrayna arasında yapılan müzakereler olumlu bir sonuç vermezken, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi.


RUSYA'DAN UKRAYNA'NIN KOMŞULARINA AÇIK TEHDİT

Rusya Ukrayna savaşının 11. gününde Moskova yönetiminden Ukrayna'nın komşularına açık bir tehdit geldi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna askeri uçaklarının sınır ülkelerdeki havaalanlarını kullanmasının bu ülkelerin silahlı çatışmaya dahli olarak kabul edileceğini bildiren, "Daha önce Romanya ve diğer sınır ülkelerine uçan Ukrayna savaş uçaklarını kesin olarak biliyoruz." dedi.


UKRAYNA ASKERİ HAVAALANI VURULDU

Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki savunma tesislerini yüksek hassas silahlarla vuracağını belirtti.

Söz konusu tesislerde Ukrayna'nın daha sonra çatışma bölgelerine konuşlandırılmak üzere Rus saldırıları sonucunda hasar gören askeri teçhizatı tamir etmeye çalıştığını ifade eden Konaşenkov, personele hayatlarını korumak için vurulacak tesisleri terk etmeleri çağrısı yaptı.


"UKRAYNA HAVA UNSURLARININ NEREDEYSE TAMAMI YOK EDİLDİ"

Vinnıtsya şehrindeki Ukrayna askeri havaalanının uzun menzilli hassas silahlarla devre dışı bırakıldığı bilgisini paylaşan Konaşenkov, Rus uçaklarının Ukrayna hava kuvvetlerine ait 3 Su-27 savaş uçağını da vurduğunu aktardı.

Konaşenkov, "Ukrayna'nın savaşan hava unsurlarının neredeyse tamamı yok edildi." ifadelerini kullandı.

ASKERİ BİYOLOJİK PROGRAMIN İZLERİ

Ukrayna'da ABD Savunma Bakanlığı tarafından finanse edilen bir askeri biyolojik programın izlerinin Kiev tarafından acil olarak temizlenmesiyle ilgili bazı gerçeklerin ortaya çıkarıldığını dile getiren Konaşenkov, Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarların çalışanlarından, özellikle veba, şarbon, tularemi, kolera ve diğer ölümcül patojenlerin 24 Şubat'ta acil imhasına ilişkin belgeler aldıklarını ifade etti.

Konaşenkov, "Alınan belgeler, Rusya topraklarının hemen yakınında bulunan Ukrayna biyolojik laboratuvarlarında biyolojik silah bileşenlerinin geliştirilmesinin gerçekleştirildiğini doğrulamaktadır." şeklinde konuştu.
Rusya'dan Ukrayna'nın komşularına gözdağı! Savaş sebebi sayılacak
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