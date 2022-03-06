Rus petrolüne ambargo gelecek mi? ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan flaş açıklama

Rusya Ukrayna savaşı günlerdir devam ederken, hem Batı hem de Rusya kanadından yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Rus petrolüne ambargo gelecek mi?" sorusuna, "Bu olasılığı Avrupalı ortaklarımızla görüşüyoruz." şeklinde yanıt verdi.

Rusya Ukrayna savaşında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye başta olmak üzere birçok ülke iki ülke arasındaki savaşı sonlandırmak ve daha fazla can kaybının önüne geçmek için diplomasi trafiğini sürdürürken, Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Ukrayna savaşına dair yeni açıklamalarda bulundu. Blinken, "Rus petrolüne ambargo gelecek mi?" sorusuna "Bu olasılığı Avrupalı ortaklarımızla görüşüyoruz." şeklinde yanıt verdi.Öte yandan AFP'nin bilgilendirmesine göre Ukrayna lideri Zelenskiy bir son dakika açıklamasında bulunarak, Rus kuvvetlerin Odessa'yı bombalamaya hazırlandığını söyledi.Ayrıca, Ukrayna'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın Karadeniz bağlantısını kesmek için Dnipro bölgesine odaklandığı ifade edildi.