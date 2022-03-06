Rus petrolüne ambargo gelecek mi? ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan flaş açıklama
Rusya Ukrayna savaşı günlerdir devam ederken, hem Batı hem de Rusya kanadından yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Rus petrolüne ambargo gelecek mi?" sorusuna, "Bu olasılığı Avrupalı ortaklarımızla görüşüyoruz." şeklinde yanıt verdi.
Rusya Ukrayna savaşında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye başta olmak üzere birçok ülke iki ülke arasındaki savaşı sonlandırmak ve daha fazla can kaybının önüne geçmek için diplomasi trafiğini sürdürürken, Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.
RUS PETROLÜNE AMBARGO GELECEK Mİ?
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Ukrayna savaşına dair yeni açıklamalarda bulundu. Blinken, "Rus petrolüne ambargo gelecek mi?" sorusuna "Bu olasılığı Avrupalı ortaklarımızla görüşüyoruz." şeklinde yanıt verdi.
RUS KUVVETLERİ ODESSA'YI BOMBALAMAYA HAZIRLANIYOR
Öte yandan AFP'nin bilgilendirmesine göre Ukrayna lideri Zelenskiy bir son dakika açıklamasında bulunarak, Rus kuvvetlerin Odessa'yı bombalamaya hazırlandığını söyledi.
UKRAYNA'DAN DNİPRO AÇIKLAMASI
Ayrıca, Ukrayna'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın Karadeniz bağlantısını kesmek için Dnipro bölgesine odaklandığı ifade edildi.