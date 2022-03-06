  • USD: 14,18 - 14,20
  • EURO: 15,60 - 15,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Rus petrolüne ambargo gelecek mi? ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan flaş açıklama

Rusya Ukrayna savaşı günlerdir devam ederken, hem Batı hem de Rusya kanadından yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Rus petrolüne ambargo gelecek mi?" sorusuna, "Bu olasılığı Avrupalı ortaklarımızla görüşüyoruz." şeklinde yanıt verdi.

Rus petrolüne ambargo gelecek mi? ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan flaş açıklama
Ekleme: 6.03.2022 - 18:25 Güncelleme: 6.03.2022 - 18:26 / Editör: Ozge Selin
Rus petrolüne ambargo gelecek mi? ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan flaş açıklama
Rusya Ukrayna savaşında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye başta olmak üzere birçok ülke iki ülke arasındaki savaşı sonlandırmak ve daha fazla can kaybının önüne geçmek için diplomasi trafiğini sürdürürken, Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.

RUS PETROLÜNE AMBARGO GELECEK Mİ?

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Ukrayna savaşına dair yeni açıklamalarda bulundu. Blinken, "Rus petrolüne ambargo gelecek mi?" sorusuna "Bu olasılığı Avrupalı ortaklarımızla görüşüyoruz." şeklinde yanıt verdi.

RUS KUVVETLERİ ODESSA'YI BOMBALAMAYA HAZIRLANIYOR

Öte yandan AFP'nin bilgilendirmesine göre Ukrayna lideri Zelenskiy bir son dakika açıklamasında bulunarak, Rus kuvvetlerin Odessa'yı bombalamaya hazırlandığını söyledi.

UKRAYNA'DAN DNİPRO AÇIKLAMASI

Ayrıca, Ukrayna'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın Karadeniz bağlantısını kesmek için Dnipro bölgesine odaklandığı ifade edildi.
Rus petrolüne ambargo gelecek mi? ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan flaş açıklama
Bakan Soylu: Türkiye'ye gelen Ukraynalı sayısı 20 bini aştı
Önce döviz şimdi de akaryakıt manipülasyonu! Bu rakamlar her şeyi anlatıyor: Bir depo benzin fiyatı Almanya'da ne kadar?
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 'zeytinliklerden sonra sit alanları da ranta açılıyor' iddialarını yalanladı!
Tevfik Göksu açıkladı! İBB'nin borcu dudak uçuklattı!
Antalya'da korkunç olay: 9 yaşındaki kızın bacağı paramparça oldu! 'Isırsa daha iyiydi'
Tesettürlü kadınları içeri almadığı iddia edilen restoranla ilgili flaş gelişme: Soruşturma başlatıldı!
CHP'de yeni skandal! Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin bir kadını alıkoyduğu iddia edildi!
Kriz diplomasisi! Başkan Erdoğan, Putin görüşmesi sona erdi!
Savaşta nükleer bomba iddiası! Dakika dakika son gelişmeler...
Washington Post: ABD Zelensky'i Polonya'ya kaçırabilir!
Raftan kaldırıp depoya saklamışlar: Diyarbakır’da yağ stoklayan marketlere belediyeden gece baskını!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Rusya-Ukrayna Savaşı açıklaması: Gece gündüz temaslarımızı sürdürüyoruz
EYT düzenlemesi için yeni formül: Prim desteği geliyor! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için dikkat çeken tarihler
Johnson'dan Putin'e karşı 6 maddelik plan!
Mariupol'de 11 saat ateşkes geçici ateşkes başladı!
Putin'i çıldırtacak plan: Manşetten duyurdular
TOKİ indirim kampanyası başlıyor!
İstihbarat raporları: Putin, bağırsak kanserine yakalandı
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den ayçiçek yağı açıklaması: Endişe edilecek bir durum söz konusu değil
Uzmanlar açıkladı! Pandemi ne zaman bitecek?

Uzmanlar açıkladı! Pandemi ne zaman bitecek?

AVM, Hastane ve otellerle ilgili flaş karar: Kapsam genişletildi!

AVM, Hastane ve otellerle ilgili flaş karar: Kapsam genişletildi!

Evlenecekler dikkat hareketlilik başladı: 'Ukrayna ve Rusya'nın arasındaki sıcak çatışma altın piyasasına yansıdı'

Evlenecekler dikkat hareketlilik başladı: 'Ukrayna ve Rusya'nın arasındaki sıcak çatışma altın piyasasına yansıdı'

Suudi Arabistan'dan yeni Kabe kararaı!

Suudi Arabistan'dan yeni Kabe kararaı!

Elazığ'da Nuriye Teyze, 70 kedinin annesi oldu!

Elazığ'da Nuriye Teyze, 70 kedinin annesi oldu!

Otizmli kızından anne kelimesini duymak için Almanya'dan Kocaeli'ye geldi

Otizmli kızından anne kelimesini duymak için Almanya'dan Kocaeli'ye geldi