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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kriz diplomasisi! Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüyor!

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı bitirmek için devreyen giren Başkan Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Daha önce Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Litvanyalı mevkidaşı Nauseda, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile bi dizi görüşme gerçekleştiren Başkan Erdoğan bugünde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüyor. İki liderin görüşmesi 12.40 sularında başladı.

Ekleme: 6.03.2022 - 12:54 Güncelleme: 6.03.2022 - 12:55 / Editör: Ozge Selin
Saldırıların acımasızlığı ve yıkımı, Ukrayna'da gittikçe artan bir şiddetle devam ediyor. Türkiye ise silahların susması, krizin çözümü için diplomatik çabalarını sürdürüyor.

BAŞKAN ERDOĞAN, PUTİN İLE GÖRÜŞÜYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon diplomasisi devam edecek. Başkan Erdoğan bugün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kritik önemde bir görüşme gerçekleştiriyor.

Kriz diplomasisi! Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüyor!
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