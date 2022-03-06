Kriz diplomasisi! Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüyor!

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı bitirmek için devreyen giren Başkan Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Daha önce Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Litvanyalı mevkidaşı Nauseda, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile bi dizi görüşme gerçekleştiren Başkan Erdoğan bugünde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüyor. İki liderin görüşmesi 12.40 sularında başladı.

Saldırıların acımasızlığı ve yıkımı, Ukrayna'da gittikçe artan bir şiddetle devam ediyor. Türkiye ise silahların susması, krizin çözümü için diplomatik çabalarını sürdürüyor.



BAŞKAN ERDOĞAN, PUTİN İLE GÖRÜŞÜYOR



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon diplomasisi devam edecek. Başkan Erdoğan bugün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kritik önemde bir görüşme gerçekleştiriyor.



