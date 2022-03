Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den yeni açıklama: Çok yakında tehlike kalmayacak!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yeni açıklamalarda bulundu. Zelenskiy konuşmasında şunları söyledi; Ukrayna'nın özgür halkı bugün milli savaşımızın 10. günü. 7/24 vatanımızı savunuyoruz. Ve her gün sonsuz gibi görünüyor, her gece sonsuz gibi görünüyor. Bugün cumartesi ama bizim için bu çok bir şey ifade etmiyor. Savaşta cumartesi, pazartesi ya da perşembe gibi aynıdır. Bütün bugünler bizim için eşittir. Çünkü her gün aynı şekilde vatanımızı savunmaya çalışıyoruz. Bu konuda vatanımız hafta sonu bilmiyor. İzin bilmiyor, takvime çok bakmıyoruz. Sadece zafere doğru ilerliyoruz.."ÇOK YAKINDA TEHLİKE KALMAYACAK"Dün Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Polonya Cumhurbaşkanı Duda görüştüm. Her gün biz vatanımız için ne yapabilirz konuşuyoruz ve bunun için onlara çok minnetarım. Bizim ortak işimiz için Duda'nın eşi Agatha'ya da çok teşekkür etmek istiyoruz. Hepsini ben dost olarak görüyorum. Hep birlikte biz insani krizi çözmek konusunda çok kararlıyız. Hiç kimseden hangi milletsiniz, diliniz ne sormuyoruz. Dost Polonya ile birlikte çok şeye vardık. Çok yakınlarda biz insanlarımıza geri dönün diyebileceğiz. Polonya, Romanya'dan geri dönün diyebileceğiz. Çünkü tehlike çok yakında kalmayacak.UKRAYNA'NIN AB'YE GİRME KONUSUUkrayna halkı ve vatanı için neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. Dünyanın bütün finansal kurumlarıyla konuşuyoruz. Hepimiz onlarca milyon doların Ukrayna'yı yeniden kurmak için verileceği konusunda anlaştık. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Arabistan Cumhurbaşkanı, Avrupa Birliği Başkanı ile konuştuk. AB'ye girme konusunda konuşmalarımızı devam ettiriyoruz. Binlerce şehir başkanları ve ülke lideriyle konuşuyorum. Dün yine milyonlarca kişi yine sokaklara döküldü, Ukrayna'yı destekliyorlar. Sıradan insanlar ABD'den yüzde 74'ü hava sahasının kapanması ve Rusya'ya karşı yaptırımlarının daha sıkı olmasını talep ediyorlar. Yüzde 74 ABD'li tekrar ediyorum hava sahasını kapatmak için oy veriyor. Eminiz ki buna benzer durumlar başka demokratik ülkelerde de vardır.."ONLAR 18-20 YAŞLARINDA ÇOCUKLAR"Bizim savunmamız inanılmaz bir derecede gönüllerini veriyorlar. Harkiv'de Çernigiv'de Donbas'ta. Biz şuan işgalcilere o kadar kayıplar veriyoruz ki... Onlar bunları rüyalarında bile görmediler. On bine yakın Rus asker öldürüldü. Bu çok kötü bir manzara. Onlar 18-20 yaşında çocuklar. Onlar neden öldüklerini bile anlamadılar. Ne için savaşa gittiklerini ve neden yabancı topraklara gittiklerini anlamadılar. Bütün bu insanlara Rusya ölümden başka bir şey verebilirdi."HERKES KENDİ ŞEHRİNİ SAVUNMALI"Ukrayna halkı işgalcilerle bugün karşı karşıyadır. Ben her Ukraynalıyla gurur duyuyorum ve hayran duyuyorum. Ruslar tabi ki kaybedecektir. Çünkü böyle bir güçlü ve silahsız bir şekilde vatanını savunanlara karşı hiç kimse duramaz. Herkese çok zor bugün. Ama Rusya'nın sahte yardımlarını çeviriyorlar. Ve hiç kimse şerefini, gururunu kaybetmiyor. Biz bugün kuşatma altında olan şehirleri çok endişe ediyoruz. Mariupol'da özellikle oradaki kadınları ve ihtiyarları kurtarmak için çaba gösteriyoruz. Bizim yardımımız şu andan itibaren yolda. Herkes yardım alma durumunda olmalı. Herkes kendi şehrini savunmalı. Borçlu ve herkes gitmeli. Çünkü şehirler bizim olmalı. Bizim tarafımızdan ne gerekirse biz herşeyi yapıyoruz. Müzakerelerde ilerleyebilir miyiz bilemiyoruz. Şu an ama sivil vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yaşasın Ukrayna.ZELENSKİY'DEN 'ÜLKEDEN AYRILDI' İDDİALARINA YANITRusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy son yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında NATO'ya yönelik çarpıcı ifadeler kullanmıştı.Ukrayna halkının Rus birliklerine karşı direnişine övgülerde bulunan Zelenskiy, NATO tarafından yapılan açıklamada Ukrayna hava sahasının kapatmayacağına dair karara tepki göstermişti. Zelenskiy, "NATO istihbaratı düşmanın planlarını çok iyi biliyor. Ayrıca Rusya'nın taarruza devam etmek istediğini de doğruladılar. Bu nasıl mümkün olabilir? 9 gündür şiddetli bir savaş görüyoruz, kentlerimiz yok ediliyor, insanlarımız, çocuklarımız, mahallelerimiz, kiliselerimiz, okullarımız bombalanıyor. Normal bir yaşamı, insan yaşamını sağlayan her şeyi yok ediyorlar ve bunu sürdürüyorlar. Yeni saldırıların ve kayıpların kaçınılmaz olduğunu bilen NATO, bilinçli bir kararla Ukrayna'nın hava sahasını kapatmama kararı aldı" ifadelerini kullanmıştı.Ukrayna'daki sivil can kayıplarından bu günden itibaren NATO'nun da sorumlu olduğuna dikkat çeken Başkan Zelenskiy, "Bu günden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek! Zayıflık yüzünden, ayrımcılık yüzünden. İttifakın bugün yapabileceği tek şey, Ukrayna'ya 50 ton dizel yakıtı tedarik etmek! Muhtemelen Budapeşte Memorandumu'nu yakalım ki daha iyi yansın diye" ifadelerini kaydetti. Zelenskiy yaptığı ulusa sesleniş konuşmasının ardından ofisinden bir görüntü daha yayınlayarak, kendisinin Kiev'i terk etmediğini belirtti. Zelenskiy, "Kiev'deyim, iş yerimde çalışıyorum. Kimse hiçbir yerden kaçmadı" demişti..