Site aidat artış oranı 2022 son durum: İstanbul ilçe ilçe site aidatı ne kadar?
İstanbul site aidatı ne kadar oldu? Kirayla yarışan site aidatları dudak uçuklatıyor. İstanbul'da ödenene site aidatlarına artış görülürken, kat malikleri bu durumdan oldukça rahatsız.. 100 metrekarelik konutlarda en yüksek aidatının alındığı ilçe 1.674 TL ile Beşiktaş olarak ön plana çıkıyor. Peki, Site aidat artış oranı 2022 son durum nedir? İstanbul ilçe ilçe site aidatı ne kadar? Metrekare ve aylık site aidatı kaç TL? İşte haberin detayları...
İstanbul site aidatı ne kadar oldu? İstanbul'da markalı konut projelerinde 100 metrekarelik daireler için ödenen ortalama aylık aidat bedeli dudak uçuklatıyor. Kirayla yarışan aidatlar metrekare başına belirleniyor. İstanbul ilçe ilçe aidat fiyatlarını yazımızda ele aldık.
SİTE AİDAT ARTIŞ ORANI 2022 SON DURUM
İstanbul genelinde sitelerde ödenen aidatlar yüzde 80 arttı. Markalı konut projelerinde 100 metrekarelik daireler için ödenen ortalama aidat bedeli ortalama 700 liraya çıkarken, aynı büyüklükte bir ev için merkezi bölgelerde bu tutar bin ila beş bin lira arasında değişiyor.
Sabah'ın haberine göre, site yönetimleri yapılan büyük artışa personele ödenen asgari ücret ve fatura giderlerini gerekçe gösterse de vatandaşın itiraz hakkı bulunuyor. Mağdur olmamak için aidatların belirlendiği genel kurullara 'mutlaka katılın' uyarısı yapan uzmanlar, yüksek zamla karşılaşan daire sahibinin olağanüstü genel kurul talebinde bulunarak, yeni bütçe oluşturabileceğini belirtiyor.
ORTALAMA BİN 674 LİRA
Eva Gayrimenkul Değerleme'nin verilerine göre, İstanbul'da ortalama 100 metrekarelik konutlarda en yüksek aidatının alındığı ilçe bin 674 TL ile Beşiktaş olurken, en düşük aidat ise 300 TL ile Çatalca'da alınıyor. EVA Gayrimenkul Değerleme Değerleme Koordinatörü Serkan Bal, 'Maliyet kalemlerindeki artışlar aidatların artmasına neden oldu. Genellikle dışarıdan hizmet alınan binalardaki yönetimlerde maliyet sıkıntıları yüksek. Çünkü güvenlik, temizlik ve bakım işletmelerinin personeli genelde asgari ücretten çalışıyor. Ücret artışı ister istemez aidatlara yansımaya başladı' diye konuştu.
TASARRUF ÖNLEMLERI KONUŞULUYOR
Hizmet dışarıdan alınınca yönetime yüklenen maliyetlerin arttığını da sözlerine ekleyen Bal, 'Maliyetleri azaltmak için dışarıdan alınan temizlik hizmetlerinin azaltılması, ortak alandaki yüksek enerji tüketen aydınlatmaların değiştirilmesi gibi önlemler konuşuluyor. 2022 bütçelerinin yapılması ve genel kurulların gerçekleştirilmesi akabinde farklı uygulamalar da ortaya çıkabilir' ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ
Aidat m2 fiyatı: 16.75
Aylık aidat fiyatı: 1.674
ŞİŞLİ
Aidat m2 fiyatı: 12.55
Aylık aidat fiyatı: 1.255
SARIYER
Aidat m2 fiyatı: 9
Aylık aidat fiyatı: 900
KADIKÖY
Aidat m2 fiyatı: 7.7
Aylık aidat fiyatı: 770
ATAŞEHİR
Aidat m2 fiyatı: 7.5
Aylık aidat fiyatı: 750
BEYOĞLU
Aidat m2 fiyatı: 7.29
Aylık aidat fiyatı: 729
ÜSKÜDAR
Aidat m2 fiyatı: 6.7
Aylık aidat fiyatı: 670
BAKIRKÖY
Aidat m2 fiyatı: 6.5
Aylık aidat fiyatı: 650
ZEYTİNBURNU
Aidat m2 fiyatı: 6.5
Aylık aidat fiyatı: 650
BEYKOZ
Aidat m2 fiyatı: 6.45
Aylık aidat fiyatı: 645
BAŞAKŞEHİR
Aidat m2 fiyatı: 6.4
Aylık aidat fiyatı: 640
BAYRAMPAŞA
Aidat m2 fiyatı: 6.3
Aylık aidat fiyatı: 630
GÜNGÖREN
Aidat m2 fiyatı: 6
Aylık aidat fiyatı: 600
KÜÇÜKÇEKMECE
Aidat m2 fiyatı: 6
Aylık aidat fiyatı: 600
EYÜPSULTAN
Aidat m2 fiyatı: 5.81
Aylık aidat fiyatı: 581
KAĞITHANE
Aidat m2 fiyatı: 5.5 550
Aylık aidat fiyatı: 550
BAHÇELİEVLER
Aidat m2 fiyatı: 5.46
Aylık aidat fiyatı: 546
SULTANGAZİ
Aidat m2 fiyatı: 5.2
Aylık aidat fiyatı: 520
BEYLİKDÜZÜ
Aidat m2 fiyatı: 5.2
Aylık aidat fiyatı: 520
BAĞCILAR
Aidat m2 fiyatı: 5.16
Aylık aidat fiyatı: 516
SANCAKTEPE
Aidat m2 fiyatı: 5.1
Aylık aidat fiyatı: 510
MALTEPE
Aidat m2 fiyatı: 5
Aylık aidat fiyatı: 500
GAZİOSMANPAŞA
Aidat m2 fiyatı: 5
Aylık aidat fiyatı: 500
ESENLER
Aidat m2 fiyatı: 5
Aylık aidat fiyatı: 500
ÜMRANİYE
Aidat m2 fiyatı: 4.75
Aylık aidat fiyatı: 475
AVCILAR
Aidat m2 fiyatı: 4.75
Aylık aidat fiyatı: 475
KARTAL
Aidat m2 fiyatı: 4.63
Aylık aidat fiyatı: 463
ÇEKMEKÖY
Aidat m2 fiyatı: 4.5
Aylık aidat fiyatı: 450
BÜYÜKÇEKMECE
Aidat m2 fiyatı: 4.5
Aylık aidat fiyatı: 450
ESENYURT
Aidat m2 fiyatı: 4.5
Aylık aidat fiyatı: 450
SULTANBEYLİ
Aidat m2 fiyatı: 4
Aylık aidat fiyatı: 400
FATİH
Aidat m2 fiyatı: 4
Aylık aidat fiyatı: 400
ARNAVUTKÖY
Aidat m2 fiyatı: 3.91
Aylık aidat fiyatı: 391
PENDİK
Aidat m2 fiyatı: 3.9
Aylık aidat fiyatı: 390
TUZLA
Aidat m2 fiyatı: 3.75
Aylık aidat fiyatı: 375