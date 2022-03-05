Site aidat artış oranı 2022 son durum: İstanbul ilçe ilçe site aidatı ne kadar?

İstanbul site aidatı ne kadar oldu? İstanbul'da markalı konut projelerinde 100 metrekarelik daireler için ödenen ortalama aylık aidat bedeli dudak uçuklatıyor. Kirayla yarışan aidatlar metrekare başına belirleniyor. İstanbul ilçe ilçe aidat fiyatlarını yazımızda ele aldık.SİTE AİDAT ARTIŞ ORANI 2022 SON DURUMİstanbul genelinde sitelerde ödenen aidatlar yüzde 80 arttı. Markalı konut projelerinde 100 metrekarelik daireler için ödenen ortalama aidat bedeli ortalama 700 liraya çıkarken, aynı büyüklükte bir ev için merkezi bölgelerde bu tutar bin ila beş bin lira arasında değişiyor.Sabah'ın haberine göre, site yönetimleri yapılan büyük artışa personele ödenen asgari ücret ve fatura giderlerini gerekçe gösterse de vatandaşın itiraz hakkı bulunuyor. Mağdur olmamak için aidatların belirlendiği genel kurullara 'mutlaka katılın' uyarısı yapan uzmanlar, yüksek zamla karşılaşan daire sahibinin olağanüstü genel kurul talebinde bulunarak, yeni bütçe oluşturabileceğini belirtiyor.ORTALAMA BİN 674 LİRAEva Gayrimenkul Değerleme'nin verilerine göre, İstanbul'da ortalama 100 metrekarelik konutlarda en yüksek aidatının alındığı ilçe bin 674 TL ile Beşiktaş olurken, en düşük aidat ise 300 TL ile Çatalca'da alınıyor. EVA Gayrimenkul Değerleme Değerleme Koordinatörü Serkan Bal, 'Maliyet kalemlerindeki artışlar aidatların artmasına neden oldu. Genellikle dışarıdan hizmet alınan binalardaki yönetimlerde maliyet sıkıntıları yüksek. Çünkü güvenlik, temizlik ve bakım işletmelerinin personeli genelde asgari ücretten çalışıyor. Ücret artışı ister istemez aidatlara yansımaya başladı' diye konuştu.TASARRUF ÖNLEMLERI KONUŞULUYORHizmet dışarıdan alınınca yönetime yüklenen maliyetlerin arttığını da sözlerine ekleyen Bal, 'Maliyetleri azaltmak için dışarıdan alınan temizlik hizmetlerinin azaltılması, ortak alandaki yüksek enerji tüketen aydınlatmaların değiştirilmesi gibi önlemler konuşuluyor. 2022 bütçelerinin yapılması ve genel kurulların gerçekleştirilmesi akabinde farklı uygulamalar da ortaya çıkabilir' ifadelerini kullandı.BEŞİKTAŞAidat m2 fiyatı: 16.75Aylık aidat fiyatı: 1.674ŞİŞLİAidat m2 fiyatı: 12.55Aylık aidat fiyatı: 1.255SARIYERAidat m2 fiyatı: 9Aylık aidat fiyatı: 900KADIKÖYAidat m2 fiyatı: 7.7Aylık aidat fiyatı: 770ATAŞEHİRAidat m2 fiyatı: 7.5Aylık aidat fiyatı: 750BEYOĞLUAidat m2 fiyatı: 7.29Aylık aidat fiyatı: 729ÜSKÜDARAidat m2 fiyatı: 6.7Aylık aidat fiyatı: 670BAKIRKÖYAidat m2 fiyatı: 6.5Aylık aidat fiyatı: 650ZEYTİNBURNUAidat m2 fiyatı: 6.5Aylık aidat fiyatı: 650BEYKOZAidat m2 fiyatı: 6.45Aylık aidat fiyatı: 645BAŞAKŞEHİRAidat m2 fiyatı: 6.4Aylık aidat fiyatı: 640BAYRAMPAŞAAidat m2 fiyatı: 6.3Aylık aidat fiyatı: 630GÜNGÖRENAidat m2 fiyatı: 6Aylık aidat fiyatı: 600KÜÇÜKÇEKMECEAidat m2 fiyatı: 6Aylık aidat fiyatı: 600EYÜPSULTANAidat m2 fiyatı: 5.81Aylık aidat fiyatı: 581KAĞITHANEAidat m2 fiyatı: 5.5 550Aylık aidat fiyatı: 550BAHÇELİEVLERAidat m2 fiyatı: 5.46Aylık aidat fiyatı: 546SULTANGAZİAidat m2 fiyatı: 5.2Aylık aidat fiyatı: 520BEYLİKDÜZÜAidat m2 fiyatı: 5.2Aylık aidat fiyatı: 520BAĞCILARAidat m2 fiyatı: 5.16Aylık aidat fiyatı: 516SANCAKTEPEAidat m2 fiyatı: 5.1Aylık aidat fiyatı: 510MALTEPEAidat m2 fiyatı: 5Aylık aidat fiyatı: 500GAZİOSMANPAŞAAidat m2 fiyatı: 5Aylık aidat fiyatı: 500ESENLERAidat m2 fiyatı: 5Aylık aidat fiyatı: 500ÜMRANİYEAidat m2 fiyatı: 4.75Aylık aidat fiyatı: 475AVCILARAidat m2 fiyatı: 4.75Aylık aidat fiyatı: 475KARTALAidat m2 fiyatı: 4.63Aylık aidat fiyatı: 463ÇEKMEKÖYAidat m2 fiyatı: 4.5Aylık aidat fiyatı: 450BÜYÜKÇEKMECEAidat m2 fiyatı: 4.5Aylık aidat fiyatı: 450ESENYURTAidat m2 fiyatı: 4.5Aylık aidat fiyatı: 450SULTANBEYLİAidat m2 fiyatı: 4Aylık aidat fiyatı: 400FATİHAidat m2 fiyatı: 4Aylık aidat fiyatı: 400ARNAVUTKÖYAidat m2 fiyatı: 3.91Aylık aidat fiyatı: 391PENDİKAidat m2 fiyatı: 3.9Aylık aidat fiyatı: 390TUZLAAidat m2 fiyatı: 3.75Aylık aidat fiyatı: 375