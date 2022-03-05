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Site aidat artış oranı 2022 son durum: İstanbul ilçe ilçe site aidatı ne kadar?

İstanbul site aidatı ne kadar oldu? Kirayla yarışan site aidatları dudak uçuklatıyor. İstanbul'da ödenene site aidatlarına artış görülürken, kat malikleri bu durumdan oldukça rahatsız.. 100 metrekarelik konutlarda en yüksek aidatının alındığı ilçe 1.674 TL ile Beşiktaş olarak ön plana çıkıyor. Peki, Site aidat artış oranı 2022 son durum nedir? İstanbul ilçe ilçe site aidatı ne kadar? Metrekare ve aylık site aidatı kaç TL? İşte haberin detayları...

Ekleme: 5.03.2022 - 15:27 Güncelleme: 5.03.2022 - 15:42 / Editör: Ozge Selin
Site aidat artış oranı 2022 son durum: İstanbul ilçe ilçe site aidatı ne kadar?
İstanbul site aidatı ne kadar oldu? İstanbul'da markalı konut projelerinde 100 metrekarelik daireler için ödenen ortalama aylık aidat bedeli dudak uçuklatıyor. Kirayla yarışan aidatlar metrekare başına belirleniyor. İstanbul ilçe ilçe aidat fiyatlarını yazımızda ele aldık.

SİTE AİDAT ARTIŞ ORANI 2022 SON DURUM

İstanbul genelinde sitelerde ödenen aidatlar yüzde 80 arttı. Markalı konut projelerinde 100 metrekarelik daireler için ödenen ortalama aidat bedeli ortalama 700 liraya çıkarken, aynı büyüklükte bir ev için merkezi bölgelerde bu tutar bin ila beş bin lira arasında değişiyor.

Sabah'ın haberine göre, site yönetimleri yapılan büyük artışa personele ödenen asgari ücret ve fatura giderlerini gerekçe gösterse de vatandaşın itiraz hakkı bulunuyor. Mağdur olmamak için aidatların belirlendiği genel kurullara 'mutlaka katılın' uyarısı yapan uzmanlar, yüksek zamla karşılaşan daire sahibinin olağanüstü genel kurul talebinde bulunarak, yeni bütçe oluşturabileceğini belirtiyor.

ORTALAMA BİN 674 LİRA

Eva Gayrimenkul Değerleme'nin verilerine göre, İstanbul'da ortalama 100 metrekarelik konutlarda en yüksek aidatının alındığı ilçe bin 674 TL ile Beşiktaş olurken, en düşük aidat ise 300 TL ile Çatalca'da alınıyor. EVA Gayrimenkul Değerleme Değerleme Koordinatörü Serkan Bal, 'Maliyet kalemlerindeki artışlar aidatların artmasına neden oldu. Genellikle dışarıdan hizmet alınan binalardaki yönetimlerde maliyet sıkıntıları yüksek. Çünkü güvenlik, temizlik ve bakım işletmelerinin personeli genelde asgari ücretten çalışıyor. Ücret artışı ister istemez aidatlara yansımaya başladı' diye konuştu.

TASARRUF ÖNLEMLERI KONUŞULUYOR
Hizmet dışarıdan alınınca yönetime yüklenen maliyetlerin arttığını da sözlerine ekleyen Bal, 'Maliyetleri azaltmak için dışarıdan alınan temizlik hizmetlerinin azaltılması, ortak alandaki yüksek enerji tüketen aydınlatmaların değiştirilmesi gibi önlemler konuşuluyor. 2022 bütçelerinin yapılması ve genel kurulların gerçekleştirilmesi akabinde farklı uygulamalar da ortaya çıkabilir' ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ

Aidat m2 fiyatı: 16.75

Aylık aidat fiyatı: 1.674

ŞİŞLİ

Aidat m2 fiyatı: 12.55

Aylık aidat fiyatı: 1.255

SARIYER

Aidat m2 fiyatı: 9

Aylık aidat fiyatı: 900

KADIKÖY

Aidat m2 fiyatı: 7.7

Aylık aidat fiyatı: 770

ATAŞEHİR

Aidat m2 fiyatı: 7.5

Aylık aidat fiyatı: 750

BEYOĞLU

Aidat m2 fiyatı: 7.29

Aylık aidat fiyatı: 729

ÜSKÜDAR

Aidat m2 fiyatı: 6.7

Aylık aidat fiyatı: 670

BAKIRKÖY

Aidat m2 fiyatı: 6.5

Aylık aidat fiyatı: 650

ZEYTİNBURNU

Aidat m2 fiyatı: 6.5

Aylık aidat fiyatı: 650

BEYKOZ

Aidat m2 fiyatı: 6.45

Aylık aidat fiyatı: 645

BAŞAKŞEHİR

Aidat m2 fiyatı: 6.4

Aylık aidat fiyatı: 640

BAYRAMPAŞA

Aidat m2 fiyatı: 6.3

Aylık aidat fiyatı: 630

GÜNGÖREN

Aidat m2 fiyatı: 6

Aylık aidat fiyatı: 600

KÜÇÜKÇEKMECE

Aidat m2 fiyatı: 6

Aylık aidat fiyatı: 600

EYÜPSULTAN

Aidat m2 fiyatı: 5.81

Aylık aidat fiyatı: 581

KAĞITHANE

Aidat m2 fiyatı: 5.5 550

Aylık aidat fiyatı: 550

BAHÇELİEVLER

Aidat m2 fiyatı: 5.46

Aylık aidat fiyatı: 546

SULTANGAZİ

Aidat m2 fiyatı: 5.2

Aylık aidat fiyatı: 520


BEYLİKDÜZÜ

Aidat m2 fiyatı: 5.2

Aylık aidat fiyatı: 520

BAĞCILAR

Aidat m2 fiyatı: 5.16

Aylık aidat fiyatı: 516

SANCAKTEPE

Aidat m2 fiyatı: 5.1

Aylık aidat fiyatı: 510

MALTEPE

Aidat m2 fiyatı: 5

Aylık aidat fiyatı: 500

GAZİOSMANPAŞA

Aidat m2 fiyatı: 5

Aylık aidat fiyatı: 500

ESENLER

Aidat m2 fiyatı: 5

Aylık aidat fiyatı: 500

ÜMRANİYE

Aidat m2 fiyatı: 4.75

Aylık aidat fiyatı: 475

AVCILAR

Aidat m2 fiyatı: 4.75

Aylık aidat fiyatı: 475

KARTAL

Aidat m2 fiyatı: 4.63

Aylık aidat fiyatı: 463

ÇEKMEKÖY

Aidat m2 fiyatı: 4.5

Aylık aidat fiyatı: 450

BÜYÜKÇEKMECE

Aidat m2 fiyatı: 4.5

Aylık aidat fiyatı: 450

ESENYURT

Aidat m2 fiyatı: 4.5

Aylık aidat fiyatı: 450

SULTANBEYLİ

Aidat m2 fiyatı: 4

Aylık aidat fiyatı: 400

FATİH

Aidat m2 fiyatı: 4

Aylık aidat fiyatı: 400

ARNAVUTKÖY

Aidat m2 fiyatı: 3.91

Aylık aidat fiyatı: 391

PENDİK

Aidat m2 fiyatı: 3.9

Aylık aidat fiyatı: 390

TUZLA

Aidat m2 fiyatı: 3.75

Aylık aidat fiyatı: 375
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