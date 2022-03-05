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SGK'dan son dakika güncelleme uyarısı! Bunu yapmayan yararlanamayacak!

SGK'dan sağlık hizmetinden yararlanabilmek için son dakika uyarısı geldi. Sigortalı çalışırken ödenen primler sayesinde SGK tarafından sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanan vatandaşların, sağlık hizmetlerine erişimde bir sorun yaşamaması için adres bilgilerinin kontrol edilip güncellenmesi gerektiği açıklandı. Konu hakkında tüm detayları yazımızda ele aldık..

Ekleme: 5.03.2022 - 12:14 Güncelleme: 5.03.2022 - 12:22 / Editör: Ozge Selin
SGK'dan son dakika güncelleme uyarısı! Bunu yapmayan yararlanamayacak!
Hastaneye gittiğinizde sağlık hizmetinden faydalanabilmek ve sağlık hizmetlerine erişimde bir sorun yaşamaması için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan son dakika uyarısı geldi. SGK'nın sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için Türkiye'de ikamet zorunluluğu bulunuyor. e-Devlet'ten hemen kontrol ederek adres bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. .

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, kişilerin SGK'nın hizmetlerinden yararlanabilmesi için Türkiye'de ikamet zorunluluğu bulunduğu anımsatıldı..

SGK'dan vatandaşlara adres bilgilerinin kontrol edilip, gerekli durumda güncellenmesi gerektiği uyarısı geldi.

Güncelleme yapmayanlar sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeleri için Türkiye'de ikamet etme şartı bulunuyor.

Genel sağlık sigortasına ait hak sahipliği işlemleri, kişilerin Türkiye'de ikamet ettiğine dair Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Kayıt Sistemi'nde (AKS) yer alan bilgileri esas alınarak yapılıyor.

Genel sağlık sigortalısı sayılanların sağlık aktivasyon işlemleri (ikili sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış olan ülkelerde ikamet edenler hariç) elektronik ortamda AKS adres bilgileri kontrol edilerek sağlık hizmetlerinden faydalandırılmasına yönelik sistemsel düzenlemeler yapılması gerekiyor. Bu nedenle vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimde herhangi bir sıkıntı yaşamamaları ve daha iyi hizmet alabilmeleri için adres bilgilerini e-Devlet Kapısı üzerinden veya nüfus müdürlüklerinden kontrol ederek güncellemeleri gerekiyor.

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