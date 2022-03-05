Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım: Arsızın, uğursuzun nefesi sana yetmez!

BAYKAR'dan, Türkiye'nin ilk yerli ve milli SİHA'sı Bayraktar TB2'ye ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bayraktar TB2 sınıfında dünyanın en iyisi. Dünyada SİHA'larla kazanılan ilk zaferin kahramanı" denildi. Yüzde 93'lük yerlilik olan SİHA'ların 19 ülkeye de ihraç edildiği belirtildi. Selçuk Bayraktar ise "Arsızın, uğursuzun nefesi sana yetmez!" paylaşımında bulundu..

BAYKAR'ın Twitter hesabından, Bayraktar TB2'ye ilişkin açıklama yapıldı.Sosyal medyadan yapılan açıklamada, 'Bayraktar TB2 sınıfında dünyanın en iyisi. Dünyada SİHA'larla kazanılan ilk zaferin kahramanı' denildi. Yüzde 93'lük yerlilik olan SİHA'ların 19 ülkeye de ihraç edildiği belirtildi.#MilliTeknolojiHamlesi etiketiyle yapılan açıklamada, '#BayraktarTB2 sınıfında dünyanın en iyisi! Dünyada SİHA'larla kazanılan ilk zaferin kahramanı! Milli ve Özgün Tasarım, Yazılım, Donanım, Aerodinamik, Mekanik Dünya rekoru yüzde 93 yerlilik, 19 ülkeye ihracat. Kritik tüm aksam ve bileşenler milli' ifadelerine yer verildi.SELÇUK BAYRAKTAR'DAN 'BAYRAKTAR TB2' PAYLAŞIMISelçuk Bayraktar, 'Bayraktar TB2' için yaptığı paylaşımda, 'Babamızın yadigarı Anamızın duası Kutlu mücadelede şehit düşen Mehmetçik ve yol arkadaşlarımızın emaneti. 'Semalarımda hür ve bağımsız olacağım' diyen Milletimizin onurlu ifadesisin. Katıldığın savaşların kaderini değiştirmen bundandır. Arsızın, uğursuzun nefesi sana yetmez!' ifadelerini kullandı..