Rusya, Ukrayna’ya ait askeri üssü ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rus askerleri Herson bölgesinde bulunan Radensk köyü yakınlarındaki Ukrayna askeri üssünün kontrolünü aldı.Açıklamada, "Ukrayna askerleri üste, askeri teknik araçlar ve silahlarla bırakarak hızla pozisyonlarını terk etti." ifadeleri yer aldı.Ukrayna’nın askeri üssünde "T-64" ve "T-80" model tankların da bulunduğu belirtildi.