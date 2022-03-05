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Rusya, Ukrayna’ya ait askeri üssü ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Herson bölgesindeki bir askeri üssün kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.

Rusya, Ukrayna’ya ait askeri üssü ele geçirdi
Ekleme: 5.03.2022 - 21:26 Güncelleme: 5.03.2022 - 21:31 / Editör: Ozge Selin
Rusya, Ukrayna’ya ait askeri üssü ele geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rus askerleri Herson bölgesinde bulunan Radensk köyü yakınlarındaki Ukrayna askeri üssünün kontrolünü aldı.

Açıklamada, "Ukrayna askerleri üste, askeri teknik araçlar ve silahlarla bırakarak hızla pozisyonlarını terk etti." ifadeleri yer aldı.

Ukrayna’nın askeri üssünde "T-64" ve "T-80" model tankların da bulunduğu belirtildi.
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Rusya, Ukrayna’ya ait askeri üssü ele geçirdi
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