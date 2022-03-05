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Rusya'nın en büyük kaybı: Putin'e yakınlığı ile biliniyordu

Rusya'nın Ukrayna saldırıları 9. gününde de devam etti. Rus Tümgeneral Andrey Sukhovetsky'nin Ukrayna askerlerince öldürüldüğü açıklandı. Sukhovetsky'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın bir isim olduğu iddia edildi. Ukrayna savaşında Rusya'nın şimdiye kadarki en büyük kaybı olduğu belirtildi.

Rusya'nın en büyük kaybı: Putin'e yakınlığı ile biliniyordu
Ekleme: 5.03.2022 - 10:16 Güncelleme: 5.03.2022 - 10:46 / Editör: Ozge Selin
Rusya'nın en büyük kaybı: Putin'e yakınlığı ile biliniyordu
Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, ülkesine saldıran Rus ordusundan bir generalin öldürüldüğünü duyurdu. Geraşenko, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Rusya 41. Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Andrey Sukhovetsky'nin Ukrayna askerlerince Çernigiv bölgesinde öldürüldüğünü iddia etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını, 'Hemen durmazsa Rusya'yı yok edecek kanlı macera' olarak nitelendiren Geraşenko, Ukrayna'nın Rusya için yeni Afganistan olacağını ifade etti.

PUTİN'E YAKIN BİR İSİM

ABD medyası, 47 yaşındaki Rus General Sukhovetsky'nin Ukrayna savaşında Rusya'nın şimdiye kadarki en büyük kaybı olduğunu yazdı. Rus basınında da generalin Ukrayna'daki 'özel operasyonlarda' öldüğü doğrulandı. Suriye'de de görev yapan Andrey Sukhovetsky'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın bir isim olduğu iddia edildi.

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