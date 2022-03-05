Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Zelenskiy NATO'nun savaşa girmesini istiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna lideri Zelenskiy'nin NATO ile Rusya arasında çatışma kışkırtmaya çalıştığını belirtti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Ukrayna Devlet Başkan Vladimir Zelenskiy'in konuşmalarının durumun gidişatına iyimserlik katmadığını belirten Lavrov, “Kiev, NATO ile Rusya arasında bir çatışmayı kışkırtmak istiyor. Zelenskiy'in militarist çılgınlığı Ukrayna'nın Rusya ile müzakerelere ihtiyacı olmadığını gösteriyor.” diye konuştu.Rusya ile Ukrayna arasında müzakereler konusunda Kiev'den henüz yeni bir tarih almadıklarını anlatan Lavrov, dün akşamdan bu yana 3. tur için teklif vermeye hazır olduklarını kaydetti.Lavrov, “Ukrayna, Rusya ile bir sonraki müzakere turunun başlamasını ertelemek için sürekli bahaneler buluyor. Rus heyet, hala Ukrayna'dan bilgi bekliyor. Şimdi durum garip görünüyor.” dedi.Rusya'nın Ukrayna krizini çözmek için gerekli gördüğü koşulları açıkça ortaya koyduğunu aktaran Lavrov, 'Bu krizi çözmek, Kuzey Atlantik İttifakı üyeleri tarafından Ukrayna topraklarında Rusya'ya karşı yıllardır yaratılan tehdidi ortadan kaldırmak için koşulların kesinlikle vazgeçilmez olduğunu düşünüyoruz. Rusya Devlet Başkanı'nın konuşmasında da heyetimizin görüşmelerinde de bunu belirttik.' değerlendirmesinde bulundu.Lavrov, 'Rusya ve Ukrayna müzakereleri çerçevesinde insani yardım koridoru açılması konusunda anlaşıldı. Biz bu konudaki anlaşmaya tamamen uyacağız. Askerlerimiz karara tamamen uyacaklardır. Mariupol'da sivil halkın tahliyesine engel oluyorlar. Yetkililer tahliye için gittiğinde onlara insani yardım götürdüler, Herson'daki yöneticiler de bunu reddettiler.' dedi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dünyanın, Avrupa ve ABD'nin herhangi bir ülkeyi izole edebilmesi için fazla büyük olduğunu, Rusya'dan ayrılan yabancı şirketlerin de geri döneceklerini söyledi.Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya yönelik uygulanan kapsamlı yaptırımları değerlendirdi.Batılı ülkelerle Rusya arasındaki ilişkilerin yaptırımlarla gerilediğini vurgulayan Peskov, “Ancak bu, Rusya'nın izolasyonu anlamına gelmez. Dünya, Avrupa ve ABD'nin herhangi bir ülkeyi, özellikle de Rusya kadar büyük bir ülkeyi izole edemeyeceği kadar fazla büyüktür.” dedi.Peskov, ABD'nin Rus petrolüne yönelik yasaklar getirebileceği iddialarını da değerlendirerek, “Bu küresel enerji piyasalarını oldukça sarsabilecek bir durum. Bu oldukça ciddi sonuçlara yol açar.' diye konuştu.