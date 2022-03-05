  • USD: 14,18 - 14,20
  • EURO: 15,60 - 15,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Putin'den korkutan çıkış! 'Savaş ilanına benziyor'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki askeri altyapıyı yok etme çalışmalarının neredeyse tamamlandığını bildirdi. Putin, Batı'nın yaptırım hamlesiyle ilgili ise "savaş ilanına benziyor" açıklamasında bulundu.

Putin'den korkutan çıkış! 'Savaş ilanına benziyor'
Ekleme: 5.03.2022 - 16:38 Güncelleme: 5.03.2022 - 16:48 / Editör: Ozge Selin
Putin'den korkutan çıkış! 'Savaş ilanına benziyor'
Ukrayna işgalini 'özel askeri operasyon' olarak adlandıran, 'savaş', 'işgal' ve 'saldırı' gibi kelimelerin Rusya genelinde kullanılmasını yasaklayan Vladimir Putin, bugün yeni açıklamalar yaptı.

Putin'e göre, Ukrayna'da her şey Moskova'nın planladığı şekilde ilerliyor. Rus medyası, Putin'in 'Bunu daha 'operasyon'un başında söylemiştim ve bu karar alınmadan önce de söylemiştim. Şüphesiz zor bir karardı' dediğini bildiriyor.

Rusya lideri ayrıca, tarihin en büyük yaptırımlarına maruz kalan ülkesine yönelik Batılı ülkelerin aldığı kararların savaş ilanına benzediğini söyledi.

Putin, Ukrayna'nın 'askerisizleştirme' ve 'naziler'den arındırılmasını istedikleri yönündeki teorilerini de yineledi.
Rusya Ukrayna savaşında son durum! Ukrayna'dan tahliyeler durdu: 215 bin sivil bekliyor
Putin'den korkutan çıkış! 'Savaş ilanına benziyor'
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Zelenskiy NATO'nun savaşa girmesini istiyor
Beşiktaş'ta tesettürlü kadınların restorana girmesine izin verilmedi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den yeni açıklama: Çok yakında tehlike kalmayacak!
Ukrayna Savunma Bakanlığı paylaştı! Rus helikopteri böyle düşürüldü
MHP'den CHP ve İYİ Parti'ye sert tepki! 'Bunun adı ihanettir, mandacılıktır: Batsın sizin siyasetiniz'
Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım: Arsızın, uğursuzun nefesi sana yetmez!
Başkan Erdoğan, Vladimir Putin ile görüşecek! Kritik Rusya Ukrayna diplomasisi
Dış haber koordinatörü İngilizcesi! Çetiner Çetin, komedyen Şahan Gökbakar'ın diline düştü!
Başkan Erdoğan'dan 1915 Olayları kitabına takdim yazısı: Türkiye, gerçeklerin ortaya çıkarılması için gerekeni yapmaya hazırdır
Elon Musk'tan 'Rusya' resti: Silah zoru olmadıkça biz bunu yapmayacağız
Vergi borcu olanlar dikkat! Hazine ve Maliye Bakanlığından flaş karar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Rusya Ukrayna savaşı ve Montrö açıklaması
Rusya Ukrayna savaşında ABD’den yeni hamle! Bombardıman uçakları havalandı!
Rusya'nın en büyük kaybı: Putin'e yakınlığı ile biliniyordu
MEB yüz yüze eğitim için yeni sistemi açıkladı! 81 İlde yürürlükten kaldırıldı
Rusya Ukrayna savaşı için en kritik savunma: Rus birlikleri başkent Kiev'in kapısında: ''Hepsi sizin yüzünüzden ölecek''
Batı’da çift haneli enflasyon korkusu
Mavi vatan için gurur günü: Deniz Kuvvetleri'nin en büyüğü olacak
SGK'dan son dakika güncelleme uyarısı! Bunu yapmayan yararlanamayacak!

SGK'dan son dakika güncelleme uyarısı! Bunu yapmayan yararlanamayacak!

Dikkat çeken görüntü: Deniz ikiye bölündü!

Dikkat çeken görüntü: Deniz ikiye bölündü!

Akaryakıt fiyatlarına yeni düzenleme geliyor: EPDK sistemi duyurdu

Akaryakıt fiyatlarına yeni düzenleme geliyor: EPDK sistemi duyurdu

Üniversiteli çiftçiye geri ödemesiz 100 bin TL!

Üniversiteli çiftçiye geri ödemesiz 100 bin TL!

Site aidat artış oranı 2022 son durum: İstanbul ilçe ilçe site aidatı ne kadar?

Site aidat artış oranı 2022 son durum: İstanbul ilçe ilçe site aidatı ne kadar?

Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı! İstanbul başta olmak üzere birçok il için kar yağışı uyarısı geldi

Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı! İstanbul başta olmak üzere birçok il için kar yağışı uyarısı geldi