Putin'den korkutan çıkış! 'Savaş ilanına benziyor'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki askeri altyapıyı yok etme çalışmalarının neredeyse tamamlandığını bildirdi. Putin, Batı'nın yaptırım hamlesiyle ilgili ise "savaş ilanına benziyor" açıklamasında bulundu.
Ukrayna işgalini 'özel askeri operasyon' olarak adlandıran, 'savaş', 'işgal' ve 'saldırı' gibi kelimelerin Rusya genelinde kullanılmasını yasaklayan Vladimir Putin, bugün yeni açıklamalar yaptı.
Putin'e göre, Ukrayna'da her şey Moskova'nın planladığı şekilde ilerliyor. Rus medyası, Putin'in 'Bunu daha 'operasyon'un başında söylemiştim ve bu karar alınmadan önce de söylemiştim. Şüphesiz zor bir karardı' dediğini bildiriyor.
Rusya lideri ayrıca, tarihin en büyük yaptırımlarına maruz kalan ülkesine yönelik Batılı ülkelerin aldığı kararların savaş ilanına benzediğini söyledi.
Putin, Ukrayna'nın 'askerisizleştirme' ve 'naziler'den arındırılmasını istedikleri yönündeki teorilerini de yineledi.